Cristian Geambașu Edjouma, mutare de pocher?

alt-text Cristian Geambașu
alt-text Publicat: 08.08.2025, ora 00:29
alt-text Actualizat: 08.08.2025, ora 00:38

În minutul 50 al meciului de pe Arena Națională, FCSB a atins punctul de minim absolut din istoria ei despre a cărei întindere în timp sunt mai multe versiuni. La 2-0 pentru Drita, o formație kosovară disciplinată, cu jucători bine clădiți, lucrurile evoluau într-o dinamică deja familiară pentru campioana României.

În apărarea cu Mihai Popescu și Graovac pe centru era o derută amplificată și de prestația aiuristică a lui Pantea în banda stângă. Forma slabă a lui Cisotti era confirmată, la fel aceea a lui Șut. Octavian Popescu încerca mult și greșea mult, Miculescu făcea și lucruri bune, dar când ți-era lumea mai dragă călca pe minge.

Factorul Malcom E.

Atunci, imediat după al doilea gol primit de la amicii kosovari, s-a întâmplat ceva care îi contraria pe bună dreptate și pe comentatorii Pro TV, Mihai Mironică și Ioan Alexandru.

Edjouma îi lua locul în teren lui Chiricheș care avusese încă o prestație cenușie. Factorul Malcom E., criticat, ironizat, până cu doar câteva zile în urmă transferat pe vorbe la CFR și pe cine mai știe unde, neantrenat, bineînțeles că fără meciuri în picioare, era introdus să schimbe cursul meciului. Și îl schimba!

Corect Politic pentru Bîrligea

O schimbare de antrenor vizionar sau de pocherist care joacă la cacealma? Sunt tentat să merg pe a doua variantă. Faptul este că Edjouma a intrat bine în meci, a adus echilibru și consistență la mijloc.

Apariția lui Politic, nici pe departe atât de absurdă cum părea aceea a lui Edjouma, l-a ajutat cred și pe Bîrligea, care până atunci părea că dă pumni unei umbre viclene. În scurt timp, Bîrligea a redevenit Bîrligea cel aprig în careul advers și la prima ocazie, servit de Miculescu, a înscris pentru 1-2.

Disiparea energiei negative

Ceva din energia negativă acumulată în ultima vreme de FCSB se disipa dincolo de tribunele care înviau și ele. Graovac și-a adus aminte că a jucat la CFR, unde deprinsese elementara școală a fazelor fixe. Și a înscris golul de 2-2.

În final, Politic (nu arăta deloc obosit!) a avut știința de a provoca un penalty, încredințându-i lui Bîrligea sarcina să transforme. Misiune îndeplinită cu o seriozitate specifică.

3-2 după un plonjon în gol al FCSB care părea ceva maladiv. Să fi fost doar un blocaj mental? Să fi fost încărcarea prea mare din pregătiri, depășită acum și din care echipa își va trage seva pentru restul sezonului?

Capitalism

Vom afla răspunsul peste o săptămână, când FCSB se va deplasa la Pristina. E bine să nu avem așteptări exagerate, dacă exagerată a ajuns să fie o calificare a campioanei României în fața unei echipe fruntașe din Kosovo.

Pentru că totuși trăim în capitalism și deocamdată nu ne alimentăm cu apă vie furnizată de magul din Mogoșoaia, cine vrea să vadă meciul trebuie să se aboneze la VOYO. E și acesta un test de fidelitate pentru suporterii adevărați.

Ce știu sigur e că pirații vor fi din nou la datorie, cu toate măsurile și amenințările mai marilor din Pache.

