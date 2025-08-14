Braga - CFR Cluj 2-0 Zalazar oprește aventura ardelenilor în Europa League! Echipa lui Petrescu va continua în Conference +10 foto
Braga - CFR Cluj 2-0 Zalazar oprește aventura ardelenilor în Europa League! Echipa lui Petrescu va continua în Conference

  • Braga - CFR Cluj 2-0 (2-1 în tur). Elevii lui Dan Petrescu au pierdut și în Portugalia și au fost eliminați din Europa League, dar vor continua în play-off-ul Conference League.
  • Pentru un loc în faza principală din UECL, ardelenii vor da peste Hacken. Turul va avea loc pe 14 august, în Suedia, iar returul se va disputa o săptămână mai târziu, la Cluj.

Duelul decisiv dintre Braga și CFR Cluj a început cu o serie de atacuri ale lusitanilor. Prima ocazie majoră a elevilor lui Carlos Vicens a apărut în minutul 5, când Ricardo Horta a trimis cu capul pe lângă poarta apărată de Otto Hindrich.

Braga - CFR Cluj. Zalazar oprește aventura ardelenilor în Europa League! Echipa lui Petrescu va continua în Conference

Portughezii au continuat să pună presiune pe defensiva clujenilor, prin același Ricardo Horta. În minutul 18, Zalazar a primit o pasă în flancul drept, a intrat în careu. În încercarea de a recupera balonul, Sheriff Sinyan a pus o mână pe fotbalistul sud-american, care a căzut ușor și a obținut un penalty. Tot Zalazar a transformat lovitura de la 11 metri.

Penalty Braga - CFR Cluj.jpeg
Penalty Braga - CFR Cluj.jpeg

CFR Cluj a început să atace și a ratat șansa de a egala în două rânduri prin Damjan Djokovic. Replica elevilor lui Carlos Vicens a venit în prelungirile primei reprize, când, după un schimb de pase între Joao Moutinho și Zalazar, cel din urmă a reușit să expedieze un șut în forță și să înscrie.

Debutul reprizei secunde a adus o nouă ocazie pentru Braga. Mario Dorgeles, aflat în flancul drept, a pătruns spre centru, a șutat din afara careului, dar Hindrich a reușit să pareze. Același Dorgeles a centrat, pe jos, către Zalazar. Uruguayanul a șutat puternic, dar nu l-a învins pe goalkeeper-ul clujenilor.

Braga - CFR Cluj FOTO Imago
Braga - CFR Cluj FOTO Imago

Andrei Cordea, activ în fazele ofensive ale „feroviarilor”, însă reușitele sale au fost limitate. În tabăra lusitanilor, în minutul 87, Fran Navarro a marcat, după o deviere a unui șut trimis de Pau Victor, însă reușita sa a fost anulat pentru ofsaid.

CFR Cluj va continua în Conference League, unde se va bate cu Hacken pentru un loc în faza principală.

Braga - CFR Cluj 2-0

  • A marcat: Zalazar '19, '45+4

FINAL! CFR Cluj merge în play-off-ul Conference League

Repriza secundă se prelungește cu patru minute!

Min. 87 - GOL ANULAT BRAGA! Pau Victor este găsit în flancul drept al careului celor de la CFR Cluj și șutează la colțul lung. Otto Hindrich respinge, balonul ricoșează la Fran Navarro, care împinge mingea în poartă. Reușita este anulată pentru ofsaid la atacantul central al portughezilor.

Min. 82 - Schimbare Braga: Joao Moutinho nu mai poate continua și este înlocuit de Diogo Rodriguez.

Min. 80 - Joao Moutinho are probleme musculare și se întinde pe teren.

Min. 74 - Schimbare Braga: Leonardo Lelo îl înlocuiește pe Gustaf Lagerbielke.

Min. 74 - Schimbare Braga: Iese Ricardo Horta și intră Pau Victor.

Min. 70 - Vitor Carvalho primește o centrare, se înalță și trimite mingea pe colțul scurt al porții lui Otto Hindrich. Portarul clujenilor prinde balonul.

Min. 69: Aflat în flancul stâng, Alin Fică centrează pentru Andrei Cordea, aflat în mijlocul careului portughezilor, însă Lagerbielke se înalță și trimite balonul către Lukas Hornicek.

Min. 67 - Schimbare CFR Cluj: Benny Nkololo este înlocuit de Marko Gjorgjievski.

Min. 63 - Schimbare CFR Cluj: Tidiane Keita iese și intră Lindon Emerllahu.

Min. 61 - Schimbare Braga: Gabri Martinez îl înlocuiește pe Jean-Baptiste Gorby.

Min. 61 - Schimbare Braga: Vitor Carvalho intră în locul lui Paulo Oliveira.

Min. 60- Mario Dorgeles primește o pasă în falncul drept și centează, pe jos, în centrul careului clujenilor, către Zalzar, care șutează în forță pe centru porții, dar Hindrich apără.

Min. 59 - Alin Fică pasează, în flanc, către Andrei Cordea care centrează pentru Nkololo. Lukas Hornicek prinde centrarea.

Min. 47 - Mario Dorgeles primește o pasă în flancul drept, pătrunde spre interior și șutează puternic din afara careului. Mingea este expediată pe centrul porții și Otto Hindrich prinde balonul.

Min. 46 - Schimbare CFR Cluj : Simao Rocha îl înlocuiește pe Aly Abeid.

Min. 46 - Schimbare CFR Cluj : Iese Sheriff Sinyan și intră Matei Ilie.

Min. 46 - Schimbare CFR Cluj : Andrei Cordea intră în locul lui Meriton Korenica.

Min. 46 - A început repriza a doua!

Min. 45+5 - Pauză la Braga! Portughezii intră la cabine cu un avantaj de două goluri.

Min. 45+4 - GOL BRAGA! Joao Moutinho execută un out către Zalazar, care îi întoarce balonul. Fostul internațional îl găsește pe același Zalazar într-o poziție favorabilă, la marginea careului clujenilor. Sud-americanul șutează și înscrie.

Prima repriză a fost prelungită cu patru minute.

Min. 43 - Ocazie mare pentru CFR Cluj. După o fază pornită dintr-o aruncare de la margine, Fică a prins un voleu sănătos de la 16 metri, dar Hornicek a avut o paradă formidabilă. Mingea respinsă a ajuns la Djokovic, care a șutat în bolcajul unui adversar.

Min. 36 - Damjan Djokovic interceptează lovitura de colț, bătută de Meriton Korenica, și trage în forță, însă mingea nu prinde spațioul porții.

Min. 27 - Damijan Djokovic găstește o pasă în adâncime pentru Virgiliu Postolachi. Atacantul din Republica Moldova s-a aflat în ofsaid, iar atacul clujenilor a fost oprit.

Min. 19 - GOL BRAGA! Același Zalazar, care a fost faultat, a tras în colțul drept al porții, învingându-l pe Otto Hindrich

Min. 18 - Zalazar a primit o pasă filtrantă, în careul clujenilor, și Sinyan a comis un fault trăgându-l de mână.

Min. 12 - Aflat la aproximativ 35 de metri de poarta lui Hindrich, Niakate pasează pentru Ricardo Horta, scăpat din marcaj. Extrema pasează în centrul careului, dar Bolgado respinge în corner.

Min. 8 - Ricardo Horta centrează spre Lagerbielke, care lovește balonul cu capul. Otto Hindrich respinge pe direcția sa și suedezul șutează peste buturile clujenilor.

Min. 5 - În urma unui atac pozițional la poarta clujenilor, Ricardo Horta primește o centrare în careu. Extrema se înalță, dar trimite balonul pe lângă poarta apărată de Otto Hindrich.

Min. 1 - A început meciul!

  • în tur 2-1

Braga - CFR Cluj, echipele de start

  • Braga: Hornicek - Lagerbielke, Paulo Oliveira, Niakate, Victor Gomez - Joao Moutinho, Gorby, Dorgeles -Zalazar, Fran Navarro, Ricardo Horta
  • Rezerve: Tiago Sa, Bellaarouch, Lelo, V. Carvalho, R. Fernandes, El Ouazzani, Ghardi, G. Moscardo, Pau Victor, Arrey-Mbi, D. Rodrigues, G. Martinez
  • Antrenor: Carlos Vicens
  • CFR Cluj: Hindrich - Abeid, Leo Bolgado, Sinyan, Camora - Keita, Djokovic, Fică - Korenica, Postolachi, Nkololo
  • Rezerve: Gal, Micai, Deac, Simao Rocha, Badamosi, Emerllahu, Gjorgjievsky, Cordea, M. Ilie, Bosec, Kresic, Kun
  • Antrenor: Dan Petrescu
  • Stadion: Municipal (Braga, Portugalia)
  • Arbitru: Sascha Stegemann / Asistenți: Christof Günsch și Marco Achmüller / VAR: Sören Storks, AVAR: Patrick Hanslbauer (toți din Germania)

21:00 Galeria lui Mario Camora este prezentă la Braga

Familia și prietenii lui Mario Camora au venit la meci cu autocarul din localitatea Samora Correia, aflată în apropiere de Lisabona.

20:45 Suporterii CFR-ului care au făcut deplasarea în Portugalia sunt optimiști

20:35 La meci vor veni și 5 nume mari din istoria CFR-ului: Cadu, Dani, Luis Alberto și Nuno Diogo și Rondon

20:30 Sunt așteptați în jur de 12.000 de fani

Portughezii se așteaptă la o asistență redusă la meciul cu CFR. Doar 12.000 de bilete s-au vândut pentru returul din turul III al Europa League. Adică mai puțin de jumătate din capacitatea de 30.000 de locuri a stadionului.

20:00 Suporterii s-au strâns deja în fața arenei, la fan zone

În meciul tur, Braga a câștigat la limită meciul cu CFR Cluj, scor 2-1. Gorby a marcat golurile portughezilor în minutele 17 și 50, în timp ce pentru clujeni a înscris Sinyan în minutul 29.

Cele două cluburi s-au întâlnit de trei ori în istorie. CFR și Braga s-au întâlnit de două ori în grupele Ligii Campionilor în sezonul 2011/2012. Atunci clujenii au câștigat ambele meciuri, 2-0 și 3-1.

Al treilea meci direct între cele două a fost săptămâna trecută, pe 7 august.

Ce urmează pentru CFR Cluj

În cazul în care CFR Cluj va câștiga „dubla” împotriva lui Braga, va întâlni învingătoarea dintre Lincoln Red Imps (Gibraltar) și Noah (Armenia). În tur, cele două au remizat, scor 1-1.

Trupa pregătită de Dan Petrescu ar juca primul meci în deplasare, pe data de 21 august. Returul ar avea loc o săptămână mai târziu, la Cluj.

Dacă CFR Cluj va fi descalificată din Europa League, de Braga, „feroviarii” ar disputa play-off-ul Conference League în compania pierzătoarei „dublei” dintre Hacken (Suedia) și Brann (Norvegia). În primul meci, norvegienii au câștigat cu 2-0.

CFR Cluj - Braga FOTO Raed Krishan - GOLAZO (11).jpeg
CFR Cluj - Braga FOTO Raed Krishan - GOLAZO (11).jpeg

