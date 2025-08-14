Radu Naum Groapa de bani a Capitalei
Radu Naum Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum
alt-text Publicat: 14.08.2025, ora 15:31
alt-text Actualizat: 14.08.2025, ora 17:09
  • „Pare mare, dar e necesar”. Asta a spus, în esență, primarul interimar al Bucureștiului, Stelian Bujduveanu, în Gazeta Sporturilor.

Pare? Pare un titlu cu ceva ascuns, ca acela, nu știu dacă l-ați văzut pe un alt site, „Șucu trebuie să o aibă mai mare”, iar în text era vorba despre o răbdare mai mare, ha, ha, ce haioși suntem!

Aici însă nu e nici o păcăleală. Așa a spus domnul în cauză, referindu-se la bugetul CSM București. 70 de milioane de lei, aproape 14 milioane de euro. Cu banii ăștia ar putea trage la Champions League. Ăla al fotbalului, că la câștigarea celui al handbalului trage fără succes de 9 ani.

Radu Naum Groapa de bani a Capitalei Radu Naum Groapa de bani a Capitalei

Nu, domnule primar, nu pare mare, chiar e! E neverosimil de mare față de performanțe. Dar stați, cum nu au fost performanțe?!

Cupa Dunării, ole!

„Sunt de părere că este necesar să avem o echipă cu care să ne mândrim. Ea aduce plusvaloare cetățenilor, pentru că ne face mândri atunci când câștigă diferite competiții, locale sau internaționale”, a mai zis șeful administrativ al Capitalei. Citești și te crucești!

Care competiții internaționale?! Vorba unui coleg hâtru: păi, da, tocmai a câștigat Cupa Dunării. Un fel de turneu de pregătire înainte de campionat. Dacă pentru asta e nevoie de un astfel de buget, înseamnă că pentru a câștiga Liga Campionilor ar fi necesare vreo sută de milioane. De euro.

De fapt, socoteala e și mai și. În aproape două decenii de activitate s-a cheltuit o sumă mai mare pentru un singur trofeu, cel din 2016. Tot înainte!

Ce-i drept, nu toți banii merg la echipa de handbal senioare. Clubul are mai multe activități. Și chiar ceva nume.

Diana Ion, vicecampioană europeană de sală la triplusalt. Sau Sorana Cârstea, deși în cazul ăsta e ca Popovici la Dinamo, performanța a fost articulată demult și în altă parte. Ei sunt doar de vitrină.

Ați intrat vreodată pe site-ul CSM-ului?

Există și secții de la care ultima postare pe site-ul clubului de acum doi ani, ca la canotaj, yachting sau scrabble (da, da!).

A, site-ul e o bomboană! Intrați și vă minunați, încercați să găsiți ceva date despre jucătoarele de la CSM. Bănuiesc că pentru site nu sunt bani. Dar măcar observăm multă mișcare la nivel de cadeți și juniori, ceea ce e bine, în principiu.

„Vorbim de 700 de copii, sunt costuri colosale!”, zice edilul interimar. De ce trebuie să fie colosale? Nu cumva contribuie și părinții? Și care e viitorul în sportul de performanță al acestor copii? Evident că nu toți trebuie să ajungă Neagu sau Popovici, dar în mod logic trebuie să existe o drenare către elită. Există?

Păi, cum ar putea din moment ce la echipa de handbal senioare au fost descărcate de ani mulți camioane de jucătoare străine? E un du-te vino amețitor.

În atâta amar de vreme de când e pe lume CSM, dacă ar fi cheltuit așa de bine sumele „colosale” pe junioare ar fi fost acum o echipă cu mare majoritate de românce și ar împins spre medalii naționala.

Fericirea vine din bugete pentru stranieri?!

De un timp au început să mai apară jucătoare crescute de club, dar e puțin și a durat enorm. Grosul lotului vine tot din alte părți. Asta e o chestiune generalizată.

Multe echipe din multe sporturi se laudă cu „academiile” și la echipele mari aduc stranieri. În felul ăsta pot cheltui de două ori pe ceva ce nu are niciun viitor. Iată formula fericirii. A fericirii unora. 

E, totuși, și o veste bună. Minunată chiar. La echipă a revenit Adi Vasile, care fusese înlăturat pentru lipsa de performanțe. Presimt o creștere de buget. 

handbal feminin csm bucuresti buget stelian bujduveanu
