Conținutul mesajelor afișate vineri seară, de unii ultrași, cu trimitere la decesul lui Ion Iliescu, arată unde suntem și ce lung e drumul.

„Libertate pentru suporteri”. Această scandare se aude, aproape etapă de etapă, meci de meci, pe stadioane. E refrenul care unește acolo unde partizanatul desparte.

Când solicită „libertate pentru suporteri”, galerii rivale, cum sunt cele din Cluj, ale CFR-ului și Universității Cluj, sunt animate de frăția nevoii de libertate.

Toată masa ultraseriei din România beneficiază de această unică scandare comună. E puntea de deasupra prăpastiei care, de zeci de ani, pune în posturi ireconciliabile galeriile lui Dinamo și FCSB. Doar minunea libertății a putut să adune diversitatea și să transforme concurența aprigă într-un element de progres.

„Trădător blestemat”

Vineri, suporterii celor de la CSA Steaua au afișat, cu trimitere la moartea lui Ion Iliescu:

„Viermii te scuipă, pământul te înghite cu silă / Trădător blestemat, să-ți fie mormântul ruină”

„Ți s-a tras cortina, nu mai ai lumină / Mergi lângă minerii tăi, putreziți în mină!”

Suntem în punctul, ca societate, în care libertatea de acțiune pe care o cerem pentru noi nu mai valabilă pentru cei pe care îi detestăm?

Ce spune Andrei Caramitru despre Ion Iliescu

Ion Iliescu a fost de trei ori președinte al României. Chiar și criticii de azi ai săi, uitați-vă ce spune acidul economist Andrei Caramitru. Îi reproșează relele, însă îi apreciază inteligența și anumite reușite strategice, care nu au oferit țara pe mâna lui Corneliu Vadim Tudor. Ordinea vine înaintea progresului, iar mandatele lui Ion Iliescu, mai ales cele târzii, au stopat posibilul haos.

„Că da, a fost bolșevic, eu nu îl suport ați văzut ce am scris despre el, dar omul nu era prost. Era mai smart și mai citit decât toată clasa actuală politică combinată, de fapt”, spune Caramitru despre Iliescu.

Sunt de neiertat mineriadele, care au însemnat abandonul ordinii sociale prin plasarea acesteia în mâna violenței armatei private? Da, sigur că sunt de neiertat.

Dar contează cum nu ierți.

Libertatea e pentru fiecare sau nu e pentru nimeni

Să te referi la toți minerii ca la niște oameni care au „putrezit în mină” și la Iliescu că e „scuipat de viermi” e ceva care arată nu doar gradul de polarizare al societății. Într-o democrație, contestarea e sănătoasă, iar stadionul are rolul lui în economia libertății.

Însă extremismul gândirii, popularizarea lipsei de măsură și radicalismul limbajului devin ele însele adversarii libertății.

Dacă suporterii se așteaptă să fie lăudați orice ar face, nu asta vor găsi aici, pe GOLAZO.ro.

România nu e, nici psihologic, Iran, unde, după execuție, cadavrul rămâne atârnat câteva zile, pentru a putea fi luat la pietre.

Libertatea nu e posibilă fără moderație și respectul demnității pentru toți.

„La judecata viermilor”, cum spun suporterii, ajungem, pe rând, toți. Iar ca să nu murim tineri, asta e, trebuie să ajungem „boșorogi”.

E însă important dacă le arătăm celor care vin după noi că nu subordonăm minima civilizație în fața celor mai dure dintre porniri. Libertatea este pentru fiecare sau nu este pentru nimeni.