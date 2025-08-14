FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova s-au calificat în play-off-ul Europa League, respectiv Conference League.

Toate cele trei formații și-au aflat deja adversarele din meciurile decisive pentru accederea în fazele principale din Europa League, respectiv Conference League.

FCSB, CFR și U Craiova știu cu cine vor juca în play-off -ul din Europa și Conference League

FCSB a trecut de Drita (6-3 la general) și va continua în Europa League, în timp ce CFR, eliminată de Braga (1-4), și U Craiova, care a trecut de Spartak Trnava (6-4) vor continua în Conference League

FCSB

Campioana României și-a asigurat deja prezența în faza principală din Conference League și va juca împotriva celor de la Aberdeen (Scoția) pentru calificarea în Europa League.

Prima manșă se va disputa în Marea Britanie, pe 21 august, iar returul pe Național Arena, pe 28 august.

CFR CLUJ

Ardelenii n-au reușit să provoace surpriza cu Braga și vor retrograda în play-off-ul din Conference League.

Acolo urmează un duel în Scandinavia, cu Hacken (Suedia), și ea eliminată din EL după un duel cu Bran (1-2 la general).

Turul va avea loc în Suedia, pe 21 august, în timp ce manșa a doua se va disputa la Cluj, pe 28 august.

U CRAIOVA

Elevii lui Mirel Rădoi o vor înfrunta pe Bașakșehir (Turcia) în ultimul meci pentru accederea în Conference League, echipă care a trecut de Viking (Norvegia), scor 4-1 la general.

Turul va avea loc pe 21 august, în Turcia, în timp ce duelul decisiv se va disputa la Craiova, pe 28 august.

VIDEO „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport