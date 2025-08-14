Cum se va redenumi Arena Națională? Anunțul primarului Bucureștiului: „Se practică în toată lumea” +7 foto
Stelian Bujduveanu-Arena Națională/ Foto: Facebook - montaj GOLAZO.ro
Cum se va redenumi Arena Națională? Anunțul primarului Bucureștiului: „Se practică în toată lumea"

Alexandru Smeu
Publicat: 14.08.2025, ora 16:44
Actualizat: 14.08.2025, ora 17:55
  • Stelian Bujduveanu (36 de ani), primarul general interimar al Bucureștiului, a dezvăluit că Arena Națională nu va încheia o colaborare cu o companie de jocuri de noroc sau pariuri.

În ultimi ani, Arena Națională a avut încasări sub cheltuielile necesare pentru întreținere. Astfel, primarul Capitalei a fost întrebat dacă are de gând să redenumească arena sub finanțarea unui sponsor.

În noiembrie 2022, stadionul Rapidului devenea primul din țară care lua numele unui sponsor privat, după ce Superbet a câștigat o licitație publică. În total, giuleștenii primesc 3 milioane de euro în 5 ani.

Un scenariu similar s-a întâmplat și în luna iulie, când Complexul Sportiv Naţional „Arcul de Triumf” a încheiat un parteneriat cu cazinoul online Mr. Bit.

Stelian Bujduveanu: „Pariurile nu sunt un beneficiu și aduc probleme pentru noua generație”

Edilul a rămas ferm pe poziții și a dezvăluit că exclude orice asociere cu o companie de jocuri de noroc sau pariuri.

„Scopul Arenei nu a fost niciodată să fie pe profit. Trebuie să avem evenimente. Am luat în calcul să vindem numele (n.r. către case de pariuri), dar nu sunt de acord. Personal, cred că să pui la Arena Națională o denumire care duce către o industrie populară, dar nu agreată...

Consider că pariurile nu sunt un beneficiu, aduc probleme pentru noua generație și nu voi fi de acord ca pe Arena Națională să avem numele unor...

E un subiect pe care n-aș vrea să-l dezvolt. Foarte simplu. Se numește Arena Națională. Reprezintă mândria țării!”, a declarat Stelian Bujduveanu, potrivit gsp.ro.

A fost montat noul gazon pe Arena Națională/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg
A fost montat noul gazon pe Arena Națională/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg

A fost montat noul gazon pe Arena Națională/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg A fost montat noul gazon pe Arena Națională/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg A fost montat noul gazon pe Arena Națională/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg A fost montat noul gazon pe Arena Națională/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg A fost montat noul gazon pe Arena Națională/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg
Stelian Bujduveanu: „A fost și această posibilitate luată în calcul”

Totuși, Bujduveanu ia în calcul posibilitatea ca Arena Națională să se asocieze pe viitor cu firme din alte industrii.

„Am luat în calcul, am avut discuția aceasta. Cu siguranță că ne-ar degreva de costuri să avem un sponsor, să închiriem lojele și să le punem numele unor sportivi. A fost și această posibilitate luată în calcul.

Să ai o lojă care să fie atribuită unui sponsor. Se practică în toată lumea și se poate.

Dar pe Arena Națională nu poate sta decât numele unui operator internațional [...], care să nu aducă atingere populației României.

Iar în situația de față, exemplul pe care l-ați dat (n.r. - asocierea cu o casă de pariuri), consider că aduce atingere populației României.

Nu comentez cu cine s-a asociat Giuleștiul, «Arcul de Triumf», pentru că nu se afla la noi în administrare. Eu v-am spus punctul de vedere al administrației.

Cred că astăzi Arena Națională poartă un nume emblematic și este într-adevăr arena națională”, a concluzionat primarul Capitalei pentru sursa citată.

Pachetul 2 fiscal: Ideea din SUA aplicată în România pentru taxarea multinaționalelor
11:32
11:18
11:00
10:30
