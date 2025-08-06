Cristian Geambașu Îi vedeți pe frații Kovacs ?
Cristian Geambașu Îi vedeți pe frații Kovacs?

Publicat: 06.08.2025, ora 15:50
Actualizat: 06.08.2025, ora 16:35
  • Îi vedeți comunicând publicului deciziile lor? Pe ei și pe mulți alții din corpul de elită.
  • Răzvan Burleanu spune că nu avem tehnologia pentru pasul făcut acum de italieni. Fals, avem tehnologia, nu avem arbitrii pregătiți să vorbească după ce au fost instruiți ani în șir să tacă arogant 

Din noul sezon, prima ligă italiană face un pas înainte pentru transparență. Arbitrul va explica pe teren decizia luată, chiar în fața spectatorilor.

După recent încheiatul Mondial al cluburilor, Serie A și Premier League vor fi primele campionate majore care adoptă sistemul implementat și experimentat oficial la competiția organizată de FIFA.

Anunțul oficial a fost făcut de Gianluca Rocchi, reprezentantul arbitrilor din Serie A și B. Acesta a descris aceste schimbări drept o evoluție în ceea ce privește comunicarea cu publicul.

Va fi răsplătit curajul, nu comoditatea

„Acum, explicațiile vor fi în timp real, în fața tuturor. Va trebui să fim foarte buni la comunicare. Vom căuta cuvinte și formule uniforme, dar este clar că pot exista mici diferențe în funcție de diferiții arbitri și de diferitele personalități. Ne vom pregăti temeinic”, a precizat Rocchi.

Rocchi, un fel de Vasaras al italienilor, a adăugat că tehnologia trebuie folosită inteligent, fără ca arbitrii să uite de responsabilitatea lor.

„Cei mai buni arbitri sunt cei care iau decizii pe teren. Îi vom răsplăti pe cei care au curajul și claritatea de a-și asuma răspunderea fără a lăsa totul în seama tehnologiei”, a adăugat Rocchi.

Știa Rocchi de ai noștri?

Foarte interesant ce spune oficialul din fotbalul italian. Este viziunea corectă despre cum arbitrii trebuie să îi respecte pe oamenii care finanțează de fapt competiția. Publicul. În explicația lui, Rocchi trimite involuntar un mesaj și către arbitrii și șefii arbitrilor din România.

Că nu cred că Rocchi știe cum ar comunica frații Kovacs, Marcel Bîrsan ori Marian Barbu cu publicul. Ca să-i numim doar pe câțiva din regii neîncoronați ai ne-comunicării și ai infatuării.

Drumul de la „dispari!” la comunicare

Chiar, cum ar arăta un meci cu cei amintiți distribuiți și în rol de analiști ai propriilor decizii? Nu cumva trebuie și niște cursuri intensive de gramatica limbii române? De ce nu și de dicție, că vorba aceea nu prea înțelegi ce zic actorii români, dar arbitrii?

De la „dispari”, „marș de-aicea!” sau „scoală și joacă fotbal”, trecerea la un vocabular adecvat și echilibrat e dificilă.

„Jucătorul Ilaș de la FC Botoșani a anulat eventuala poziție de ofsaid a jucătorului Manea de la Rapid, iar asta se vede după analiza la VAR a proiecțiilor corpurilor celor doi fotbaliști. A fost nevoie de o studiere atentă cu sistemul Video Assistant Referee pentru a stabili dacă poziția jucătorului care a centrat la gol era regulamentară“. I-ați vedea pe cei pomeniți explicând decizia calm, cu empatie față de cei din tribună?

Românu-i prieten cu VAR-ul

O altă idee exprimată clar de Gianluca Rocchi este că arbitrii nu trebuie să se ascundă în spatele tehnologiei când au de judecat faze complicate. Nici să o ignore, dar nici să o pună la treabă în locul lor.

Aici, italianul iar a atins din nou obiceiurile arbitrilor români fără să aibă nicio treabă cu aceștia. Fix asta fac ai noștri, așteaptă totul de la VAR. Iar tocmai atunci când publicul așteaptă și el să se apeleze la VAR, pentru că faza e dubioasă, cei din camera video tac asurzitor.

Pentru liniștea lui Istvan, Szabolcs și a celorlalți, la noi măsura de transparentizare a deciziilor de arbitraj mai are de așteptat. Că nu dau turcii, pardon, italienii!

Cu sfincșii de la CCA nu poți face pasul

„Ne-am dori să o implementăm la un moment dat în România, dacă tehnologia ne va permite acest lucru”, a spus președintele FRF Răzvan Burleanu la podcastul Top Level produs de GOLAZO.ro. Fals, domnule președinte, tehnologia o permite. Nu o permite factorul uman. Acesta e în contratimp.

După ce au fost învățați de Vasaras să tacă precum Sfinxul din Bucegi, arbitrii români nu sunt pregătiți pentru următorul pas.

Următorul pas înseamnă să lași aerele de înger exterminator pentru a transmite un mesaj limpede, prin care îți justifici deciziile. Grea misie când tu toată cariera ai tăcut și ai sfidat!

liga 1 arbitraj Istvan Kovacs Kyros Vassaras var
