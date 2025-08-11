Cristian Geambașu Cum să facă ordine cei care primesc ordine? +10 foto
Cristian Geambașu Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

alt-text Cristian Geambașu
alt-text Publicat: 11.08.2025, ora 00:27
alt-text Actualizat: 11.08.2025, ora 00:36

Drita de Ialomița spre deosebire de Drita de Kosovo a rezistat în fața unui FCSB la fel de dezlănțuit ca joi, dar lipsit de luciditate și de liniște. Și de un shot de noroc. Ceea ce chiar că e ciudat la campioana României.

Ne aflăm în situația paradoxală când statistica net superioară acuză, nu pledează pentru echipa antrenată de Charalambous și Pintilii.

Disciplină, ce-i aia?

Când ți-ai creat o posesie de 70% și ai expediat 35 de șuturi la poarta adversă, fără să dai niciun gol, în poarta respectivă aflându-se bătrânul Denis Rusu, nu vreun Courtois, când Antoche îți face cadouri, iar Said intră pe teren doar ca să fie terenul cu oameni, atunci înseamnă că ai o problemă. O problemă de concentrare, de disciplină a jocului.

Tănase a fost și vârf de atac, și închizător, Bîrligea a arătat de parcă a închis paranteza meciului cu două goluri de acum 3 zile, luând-o de la capăt, nervos și neinspirat. Lacrimile de după Drita au fost de eliberare și credeam că l-au ajutat.

Haosul tactic. Cine comandă puțină ordine?

Am crezut greșit. Și nu doar în ce îl privește, ci pe toți ceilalți. Cum să caracterizezi marcajul lui Crețu la faza golului înscris de Rotund? Neprofesionist sau caraghios? Ce se întâmplă cu Șut? Dar cu Lixandru, care nu mai seamănă deloc, dar deloc cu fotbalistul de dinainte de accidentare. Ți se spune că recuperarea e grea, că nu revii imediat la starea inițială, dar parcă schimbarea în rău e prea mare.

Se așteaptă mult de la Octavian Popescu, dar platinatul ține prea mult de mingea și întârzie pasa. Așa că baza rămâne în Cisotti, singurul care a mai seamănă cu jucătorul din campionatul trecut. Dincolo de randamentul slab al principalilor titulari, ader ideii exprimate de Andrei Vochin în studioul Fotbal Club că la FCSB domnește haosul tactic.

Ce nu a spus mai departe Andrei este că de acest haos sunt responsabili antrenorii. Ei trebuie să pună ordine. Dar cum să pună ordine unii care doar primesc ordine?

Nu chiar așa rotund interviul

Câteva cuvinte și despre marcator. Raul Rotund, care împlinește 20 de ani de-abia în noiembrie, a fost împrumutat de Dinamo la Slobozia. Raul Rotund, la fel ca alți tineri fotbaliști români talentați din lotul dinamovist, nu a fost plăcut de maestrul Zeljko Kopic, așa că a trebuit să-și găsească de lucru pe la alții care i-au dat credit.

Felul în care Kopic nu găsește cu cale să promoveze acești tineri, vezi și cazul mai nou al lui Cristian Mihai, este un subiect colateral acestui articol. Dar este un subiect. Revenind la flash interviul lui Rotund, mi se pare că ar fi fost frumos să nu dedice reușita sa în totalitate lui Dinamo și propriei persoane, ci să spună un cuvânt de mulțumire și clubului unde joacă acum.

Și care îi oferă șanse pe care clubul-mamă nu i le-a oferit. Că la Dinamo a jucat ultima oară pe 6 aprilie, 13 minute contra Rapidului.

