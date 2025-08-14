Drita - FCSB, returul din turul III al Europa League nu se vede în România!

Deși trebuia să fie transmis de Voyo, doar online, platforma deținută de Pro TV a picat cu câteva minute înainte de startul partidei!

După mai bine de 20 de minute, șefii Pro TV au luat decizia să transmită meciul pe Pro Arena!

Meciul care a început la ora 21:00, nu poate fi urmărit pe platforma Voyo de pe niciun dispozitiv: PC, telefon sau televizor.

Comentatorul Ion Alexandru a susținut, în direct, că „Voyo a fost supusă unui atac cibernetic, au căzut serverele. Faptul că nu funcționează nu e din vina aplicației”.

Voyo a clacat! Drita - FCSB nu se vede în România! Aplicația Pro TV nu funcționează pe niciun dispozitiv!

Pe telefon, aplicația Voyo se deschide după mai bine de un minut de așteptare, însă meniul nu se încarcă. După ceva timp, pe ecran apare mesajul: „Ceva nu a funcționat corect. Te rugăm să încerci din nou mai târziu”.

Aplicația nu funcționează nici pe TV, unde pe ecran apare mesajul: „O eroare a apărut în timp ce video-ul se încărca”.

4.84 euro este costul unui abonament lunar Voyo, echivalentul a 24,5 de lei

Mai mult, pe unele televizoare mesajul afișat era: „Acest conținut nu poate fi redat pe dispozitivul tău. Pentru a te bucura de vizionare, te rugăm să folosești un televizor fabricat după anul 2018”. Deși aplicația funcționase până la startul partidei.

De pe laptop sau PC, meciul a dispărut complet din meniu!

Meciul a fost mutat pe Pro Arena!

După mai bine de 20 de minute, trustul a luat decizia de a muta partida în direct pe Pro Arena și să o transmită pe contul de YouTube al aplicației Voyo:

„Întâmpinăm unele dificultăți de conectare la platforma online. Echipa noastră lucrează chiar acum pentru a remedia cât mai repede acestă situație. Între timp, pentru a putea urmări, în continuare, meciul Drita - FCSB, puteti accesa acest link sau la PRO Arena”.

Pe unele dispozitive, partida s-a putut vedea începând cu minutul 33, dar la calitate foarte slabă.

Fanii FCSB au luat foc!

Suporterii FCSB care s-au abonat special pe Voyo pentru acest meci au răbufnit pe pagina de FCSB a platformei Voyo:

„De 10 minute încerc să intru în aplicație. Exact ce se întâmpla și la primul meci transmis. Cer bani pentru nimic. La fel ca anul trecut, aplicația nu suportă trafic mare. Ați luat bani degeaba și nu ați îmbunătățit nimic. O mare rușine”

„Nu merge aplicația deloc, s-a întrerupt. Bine că știți să luați bani”

„Am plătit trei luni Voyo și mă uit pe Digi la un comentariu fără imagine… un fel de radio la TV. Voi din ce vă luați salariul? Premier League o să ni-l trimiteți pe DVD acasă?”

„Jenant, amatorism… Promovați de atâtea luni această platformă, iar când devenim clienți nu funcționează. Sper să nu facă prea mulți greșeala mea să se aboneze la o astfel de platformă”

„Dacă tot cereți bani pentru abonament, măcar oferiți o transmisiune decentă. Mi se pare că mă uit pe YouTube ca în 2008”

„E moartă aplicația! Dacă la FCSB se întâmplă asta, când începe Premier League ce se va întâmpla? Servere noi?”

Voyo va transmite în exclusivitate Premier League

Pro TV a pariat masiv pe platforma Voyo și a cumpărat pachetul de drepturi TV pentru Premier League pentru următoarele 3 sezoane!

Conform surselor GOLAZO.ro, suma pentru un sezon va fi de cel puțin 10 milioane de euro!

Efortul financiar imens la care Pro TV s-a angajat face parte dintr-o strategie pe care postul a demarat-o de ceva timp și care are ca scop dezvoltarea platformei Voyo, iar conținutul sportiv exclusiv ar putea atrage volum mare de abonați.

Totuși, doar pentru a acoperi cheltuielile cu un singur sezon de Premier League, Pro ar avea nevoie de cel puțin 175.000 de abonamente noi pentru Voyo.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport