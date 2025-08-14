Voyo a clacat! Drita - FCSB e în direct la TV, după ce aplicația Pro TV a picat înainte de meci: „Atac cibernetic!” + Fanii au luat foc +10 foto
Europa League

Voyo a clacat! Drita - FCSB e în direct la TV, după ce aplicația Pro TV a picat înainte de meci: „Atac cibernetic!” + Fanii au luat foc

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 14.08.2025, ora 20:59
alt-text Actualizat: 14.08.2025, ora 21:56
  • Drita - FCSB, returul din turul III al Europa League nu se vede în România!
  • Deși trebuia să fie transmis de Voyo, doar online, platforma deținută de Pro TV a picat cu câteva minute înainte de startul partidei!
  • După mai bine de 20 de minute, șefii Pro TV au luat decizia să transmită meciul pe Pro Arena!

Meciul care a început la ora 21:00, nu poate fi urmărit pe platforma Voyo de pe niciun dispozitiv: PC, telefon sau televizor.

FCSB, în play-off-ul Europa League Campioana României înscrie  trei goluri și în Kosovo și o elimină pe Drita
Citește și
FCSB, în play-off-ul Europa League Campioana României înscrie trei goluri și în Kosovo și o elimină pe Drita
Citește mai mult
FCSB, în play-off-ul Europa League Campioana României înscrie  trei goluri și în Kosovo și o elimină pe Drita

Comentatorul Ion Alexandru a susținut, în direct, că „Voyo a fost supusă unui atac cibernetic, au căzut serverele. Faptul că nu funcționează nu e din vina aplicației”.

Voyo a clacat! Drita - FCSB nu se vede în România! Aplicația Pro TV nu funcționează pe niciun dispozitiv!

Pe telefon, aplicația Voyo se deschide după mai bine de un minut de așteptare, însă meniul nu se încarcă. După ceva timp, pe ecran apare mesajul: „Ceva nu a funcționat corect. Te rugăm să încerci din nou mai târziu”.

Aplicația nu funcționează nici pe TV, unde pe ecran apare mesajul: „O eroare a apărut în timp ce video-ul se încărca”.

Drita - FCSB FOTO Sport Pictures
Drita - FCSB FOTO Sport Pictures

Galerie foto (10 imagini)

Drita - FCSB FOTO Sport Pictures Drita - FCSB FOTO Sport Pictures Drita - FCSB FOTO Sport Pictures Drita - FCSB FOTO Sport Pictures Drita - FCSB FOTO Sport Pictures
+10 Foto
labels.photo-gallery
Voyo a clacat! Drita - FCSB e în direct la TV, după ce aplicația Pro TV a picat înainte de meci: „Atac cibernetic!” + Fanii au luat foc Voyo a clacat! Drita - FCSB e în direct la TV, după ce aplicația Pro TV a picat înainte de meci: „Atac cibernetic!” + Fanii au luat foc
4.84 euro
este costul unui abonament lunar Voyo, echivalentul a 24,5 de lei

Mai mult, pe unele televizoare mesajul afișat era: „Acest conținut nu poate fi redat pe dispozitivul tău. Pentru a te bucura de vizionare, te rugăm să folosești un televizor fabricat după anul 2018”. Deși aplicația funcționase până la startul partidei.

Voyo a clacat! Drita - FCSB e în direct la TV, după ce aplicația Pro TV a picat înainte de meci: „Atac cibernetic!” + Fanii au luat foc Voyo a clacat! Drita - FCSB e în direct la TV, după ce aplicația Pro TV a picat înainte de meci: „Atac cibernetic!” + Fanii au luat foc

De pe laptop sau PC, meciul a dispărut complet din meniu!

Voyo a clacat! Drita - FCSB e în direct la TV, după ce aplicația Pro TV a picat înainte de meci: „Atac cibernetic!” + Fanii au luat foc Voyo a clacat! Drita - FCSB e în direct la TV, după ce aplicația Pro TV a picat înainte de meci: „Atac cibernetic!” + Fanii au luat foc

Meciul a fost mutat pe Pro Arena!

După mai bine de 20 de minute, trustul a luat decizia de a muta partida în direct pe Pro Arena și să o transmită pe contul de YouTube al aplicației Voyo:

„Întâmpinăm unele dificultăți de conectare la platforma online. Echipa noastră lucrează chiar acum pentru a remedia cât mai repede acestă situație. Între timp, pentru a putea urmări, în continuare, meciul Drita - FCSB, puteti accesa acest link sau la PRO Arena”.

Pe unele dispozitive, partida s-a putut vedea începând cu minutul 33, dar la calitate foarte slabă.

Voyo a clacat! Drita - FCSB e în direct la TV, după ce aplicația Pro TV a picat înainte de meci: „Atac cibernetic!” + Fanii au luat foc Voyo a clacat! Drita - FCSB e în direct la TV, după ce aplicația Pro TV a picat înainte de meci: „Atac cibernetic!” + Fanii au luat foc

Fanii FCSB au luat foc!

Suporterii FCSB care s-au abonat special pe Voyo pentru acest meci au răbufnit pe pagina de FCSB a platformei Voyo:

  • „De 10 minute încerc să intru în aplicație. Exact ce se întâmpla și la primul meci transmis. Cer bani pentru nimic. La fel ca anul trecut, aplicația nu suportă trafic mare. Ați luat bani degeaba și nu ați îmbunătățit nimic. O mare rușine”
  • „Nu merge aplicația deloc, s-a întrerupt. Bine că știți să luați bani”
  • „Am plătit trei luni Voyo și mă uit pe Digi la un comentariu fără imagine… un fel de radio la TV. Voi din ce vă luați salariul? Premier League o să ni-l trimiteți pe DVD acasă?”
  • „Jenant, amatorism… Promovați de atâtea luni această platformă, iar când devenim clienți nu funcționează. Sper să nu facă prea mulți greșeala mea să se aboneze la o astfel de platformă”
  • „Dacă tot cereți bani pentru abonament, măcar oferiți o transmisiune decentă. Mi se pare că mă uit pe YouTube ca în 2008”
  • „E moartă aplicația! Dacă la FCSB se întâmplă asta, când începe Premier League ce se va întâmpla? Servere noi?”

Voyo va transmite în exclusivitate Premier League

Pro TV a pariat masiv pe platforma Voyo și a cumpărat pachetul de drepturi TV pentru Premier League pentru următoarele 3 sezoane!

Conform surselor GOLAZO.ro, suma pentru un sezon va fi de cel puțin 10 milioane de euro!

Efortul financiar imens la care Pro TV s-a angajat face parte dintr-o strategie pe care postul a demarat-o de ceva timp și care are ca scop dezvoltarea platformei Voyo, iar conținutul sportiv exclusiv ar putea atrage volum mare de abonați.

Totuși, doar pentru a acoperi cheltuielile cu un singur sezon de Premier League, Pro ar avea nevoie de cel puțin 175.000 de abonamente noi pentru Voyo.

Citește și

Spartak Trnava - U Craiova 4-3 Oltenii s-au calificat dramatic în play-off-ul Conference! Au fost egalați de la 4-0 la general!
Conference League
00:10
Spartak Trnava - U Craiova 4-3 Oltenii s-au calificat dramatic în play-off-ul Conference! Au fost egalați de la 4-0 la general!
Citește mai mult
Spartak Trnava - U Craiova 4-3 Oltenii s-au calificat dramatic în play-off-ul Conference! Au fost egalați de la 4-0 la general!
Braga - CFR Cluj 2-0 Zalazar oprește aventura ardelenilor în Europa League! Echipa lui Petrescu va continua în Conference
Europa League
23:45
Braga - CFR Cluj 2-0 Zalazar oprește aventura ardelenilor în Europa League! Echipa lui Petrescu va continua în Conference
Citește mai mult
Braga - CFR Cluj 2-0 Zalazar oprește aventura ardelenilor în Europa League! Echipa lui Petrescu va continua în Conference

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Pachetul 2 fiscal: Ideea din SUA aplicată în România pentru taxarea multinaționalelor
Pachetul 2 fiscal: Ideea din SUA aplicată în România pentru taxarea multinaționalelor
Pachetul 2 fiscal: Ideea din SUA aplicată în România pentru taxarea multinaționalelor
europa league fcsb voyo drita
Știrile zilei din sport
R&#259;zvan Marin, primul gol la AEK Atena Rom&acirc;nul a contribuit la calificarea echipei sale &icirc;n play-off-ul Conference League
Conference League
10:15
Răzvan Marin, primul gol la AEK Atena Românul a contribuit la calificarea echipei sale în play-off-ul Conference League
Citește mai mult
R&#259;zvan Marin, primul gol la AEK Atena Rom&acirc;nul a contribuit la calificarea echipei sale &icirc;n play-off-ul Conference League
Aberdeen nu-i sperie Juc&#259;torii de la FCSB sunt optimi&#537;ti c&#259; pot ajunge &icirc;n faza principal&#259; a Europa League: &nbsp;&bdquo;Drum accesibil. Nu vom avea probleme&rdquo;
Europa League
09:45
Aberdeen nu-i sperie Jucătorii de la FCSB sunt optimiști că pot ajunge în faza principală a Europa League: „Drum accesibil. Nu vom avea probleme”
Citește mai mult
Aberdeen nu-i sperie Juc&#259;torii de la FCSB sunt optimi&#537;ti c&#259; pot ajunge &icirc;n faza principal&#259; a Europa League: &nbsp;&bdquo;Drum accesibil. Nu vom avea probleme&rdquo;
Și-au aflat adversarele FCSB, CFR și U Craiova știu cu cine vor juca în play-off-ul din Europa și Conference League
Europa League
14.08
Și-au aflat adversarele FCSB, CFR și U Craiova știu cu cine vor juca în play-off-ul din Europa și Conference League
Citește mai mult
Și-au aflat adversarele FCSB, CFR și U Craiova știu cu cine vor juca în play-off-ul din Europa și Conference League
Voyo a clacat! Drita - FCSB e în direct la TV, după ce aplicația Pro TV a picat înainte de meci: „Atac cibernetic!” + Fanii au luat foc
Europa League
14.08
Voyo a clacat! Drita - FCSB e în direct la TV, după ce aplicația Pro TV a picat înainte de meci: „Atac cibernetic!” + Fanii au luat foc
Citește mai mult
Voyo a clacat! Drita - FCSB e în direct la TV, după ce aplicația Pro TV a picat înainte de meci: „Atac cibernetic!” + Fanii au luat foc
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:32
Stranierii convocați de Lucescu Selecționerul a anunțat lista preliminară pentru amicalul România - Canada și pentru partida din preliminariile CM 2026, Cipru - România
Stranierii convocați de Lucescu Selecționerul a anunțat lista preliminară pentru amicalul România - Canada și pentru partida din preliminariile CM 2026,  Cipru - România
11:18
Istvan Kovacs, la Rapid - FCSB Kyros Vassaras trimite cel mai bun arbitru la derby-ul etapei #6 din Superliga
Istvan Kovacs, la Rapid - FCSB  Kyros Vassaras trimite cel mai bun arbitru la derby-ul etapei #6 din Superliga
11:00
Oltenii s-au temut de ce e mai rău Sorin Cârțu, despre calificarea dramatică a Craiovei în play-off-ul Conference League: „Șansa a fost de partea noastră”
Oltenii s-au temut de ce e mai rău Sorin Cârțu, despre calificarea dramatică a Craiovei în play-off-ul Conference League: „Șansa a fost de partea noastră”
10:30
Coubiș, dorit la Cluj Căpitanul echipei de tineret a lui AC Milan, în Superliga? + Ce alte echipe îl mai vor
Coubiș, dorit la Cluj Căpitanul echipei de tineret a lui AC Milan, în Superliga? + Ce alte echipe îl mai vor
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru
David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”
Top stiri din sport
„Dacă îl aveam, jucam play-off-ul UCL” Remarcații lui MM Stoica după ce FCSB și-a asigurat calificarea în grupele europene: „Țin să subliniez asta!”
Europa League
00:24
„Dacă îl aveam, jucam play-off-ul UCL” Remarcații lui MM Stoica după ce FCSB și-a asigurat calificarea în grupele europene: „Țin să subliniez asta!”
Citește mai mult
„Dacă îl aveam, jucam play-off-ul UCL” Remarcații lui MM Stoica după ce FCSB și-a asigurat calificarea în grupele europene: „Țin să subliniez asta!”
„Nimic, nimic! E o rușine!” FOTO. Penalty uluitor primit de Braga cu CFR! Petrescu a luat foc pe bancă, Balaj a ieșit la atac
Europa League
14.08
„Nimic, nimic! E o rușine!” FOTO. Penalty uluitor primit de Braga cu CFR! Petrescu a luat foc pe bancă, Balaj a ieșit la atac
Citește mai mult
„Nimic, nimic! E o rușine!” FOTO. Penalty uluitor primit de Braga cu CFR! Petrescu a luat foc pe bancă, Balaj a ieșit la atac
FCSB, în play-off-ul Europa League Campioana României înscrie  trei goluri și în Kosovo și o elimină pe Drita
Europa League
14.08
FCSB, în play-off-ul Europa League Campioana României înscrie trei goluri și în Kosovo și o elimină pe Drita
Citește mai mult
FCSB, în play-off-ul Europa League Campioana României înscrie  trei goluri și în Kosovo și o elimină pe Drita
Braga - CFR Cluj 2-0 Zalazar oprește aventura ardelenilor în Europa League! Echipa lui Petrescu va continua în Conference
Europa League
14.08
Braga - CFR Cluj 2-0 Zalazar oprește aventura ardelenilor în Europa League! Echipa lui Petrescu va continua în Conference
Citește mai mult
Braga - CFR Cluj 2-0 Zalazar oprește aventura ardelenilor în Europa League! Echipa lui Petrescu va continua în Conference

Echipe/Competiții

fcsb 97 CFR Cluj 36 dinamo bucuresti 14 rapid 30 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 7 Poli Iasi 2 uta arad 10 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Gino Iorgulescu europa league fcsb conference league dan sucu
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
15.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share