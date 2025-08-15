Spartak Trnava - Universitatea Craiova 4-3 după prelungiri (0-3 în tur). Antrenorul Mirel Rădoi (44 de ani) a explicat că jucătorii săi s-au relaxat prea devreme în Slovacia: „Nu au crezut că vor da 4 goluri”.

Echipa din Bănie a condus cu 4-0 la general, însă a avut nevoie de prelungiri pentru a obține calificarea în play-off-ul Conference League.

SPARTAK TRNAVA - U CRAIOVA 4-3 ( 0-3 în tur). Mirel Rădoi: „ Ne-am panicat!”

„O partidă cu emoții, grea, dificilă, așa cum anticipam. Din păcate, nu am putut să îi fac să fie motivați, a trebuit să trecem prin emoții, Sunt două manșe, în prima se joacă fotbal și în a doua trebuie să te califici.

Nu știu pentru cine părea un galop de sănătate, dar eu am tot vorbit, dacă cineva m-a luat de prost, e treaba lui. Eu am avertizat dinainte: adversarul a trecut prin câteva zeci de ore de analize.

Nu au marcat în tur pentru că noi am jucat foarte bine, dar aici a fost cu totul și cu totul o altă echipă. Cumva și noi ne asemănăm, jucăm foarte bine acasă, dar mai slab în deplasare.

Ne-am panicat în foarte multe momente, e clar că avem o problemă, se pare că soluțiile pe care le-am ales nu au fost cele mai bune, nu putem spune că e o întâmplare.

Până la urmă, îi felicit pe băieți pentru determinare, pentru atitudine, pentru cele 120 de minute și pentru calificare.

La pauză le-am spus că trebuie să jucăm la fel, că adversarul nu are absolut nimic de riscat și va veni aproape de careul nostru ori cu mingi directe în spatele apărării, ori cu mingi la margine și centrări. Era punctul lor forte, și în tur și în prima repriză au încercat lucrurile astea.

Probabil nu au crezut că vom putea primi 4 goluri și nu ne-ar putea pune în dificultate, dar sunt conștienți și ei acum, am discutat după meci, că atunci când vorbim despre un adversar o facem pentru că le cunoaștem calitățile. În seara asta e clar că noi am crezut că nu putem primi 4 goluri”, a spus Rădoi la conferința de presă.

Nu cred că atmosfera a fost de vină, ci faptul că am reușit să marcăm și am zis că dacă în trei reprize nu am primit decât un gol, e greu ca într-o repriză să primim 4. Asta s-a întâmplat, în momentul când te relaxezi, oricât ai încerca după, e greu. Mirel Rădoi, antrenor Universitatea Craiova

Mirel Rădoi: „De mâine ne gândim la Ciuc”

Universitatea Craiova se va duela pentru un loc în faza principală din Conference League cu Istanbul Bașakșehir, pe 21 (deplasare) și 28 august (acasă), însă Rădoi a explicat că deocamdată se gândește la meciul cu Csikszereda.

„În seara asta ne bucărăm de calificare, de mâine dimineață deja ne gândim la Ciuc, poimâine și răspoimâine o să aibă analiza adversarului și după aceea ne gândim și la Istanbul.

Analistul video o să se uite, o să pregătească din timp, dar de mâine dimineața toată concentrarea e pe Miercurea Ciuc”, a mai spus Rădoi.

Să joci acasă cu arbitri englezi... aproape ne-am bătut la antrenamente, am lăsat faulturile. Astăzi au inventat două faulturi care nu au fost, mi se pare ridicol la nivelul acesta. Dar mă bucur că am mers mai departe Mirel Rădoi, despre arbitraj

