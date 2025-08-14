„Nimic, nimic! E o rușine!” FOTO. Penalty uluitor primit de Braga cu CFR! Petrescu a luat foc pe bancă, Balaj a ieșit la atac +10 foto
Faza penalty-ului din meciul Braga - CFR Cluj FOTO: Captură de ecran - Prima Sport
„Nimic, nimic! E o rușine!” FOTO. Penalty uluitor primit de Braga cu CFR! Petrescu a luat foc pe bancă, Balaj a ieșit la atac

alt-text Viorel Tudorache , Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 14.08.2025, ora 21:52
alt-text Actualizat: 14.08.2025, ora 23:43
  • Braga - CFR Cluj. Portughezii au deschis scorul, în minutul 19, prin Zalazar, după ce arbitrul Sascha Stegemann a dictat un penalty pentru un fault inexistent!
  • Cristi Balaj (53 de ani) a răbufnit într-un dialog cu GOLAZO.ro după decizia arbitrului german.
  • CFR e obligată să câștige în Portugalia pentru a mai spera la calificarea în play-off-ul Europa League, după 1-2 în tur. Dacă pierde, merge în Conference League.

În minutul 18 al duelului de pe „Stadio Municipal de Braga”, Zalazar a primit o pasă în banda dreaptă.

Braga - CFR Cluj Portughezii deschid scorul dintr-un penalty controversat

Sud-americanul a reușit să îl depășească în viteză pe Sinyan în careul CFR-ului. Fundașul lui Dan Petrescu a reușit să revină și să îi ia fața, moment în care jucătorul portughezilor s-a prăbușit în careu.

„Centralul” partidei nu a stat pe gânduri și a acordat imediat penalty. Pe reluări se vede cum Sinyan are o mână pe Zalazar, iar uruguayanul se aruncă imediat în careu.

Faza a fost verificată de VAR, însă decizia luată în teren s-a menținut. Dan Petrescu a explodat pe bancă, însă protestele sale au fost ignorate de arbitrul de rezervă.

Galerie foto (10 imagini)

Penalty Braga - CFR Cluj 1.jpeg Penalty Braga - CFR Cluj 2.jpeg Penalty Braga - CFR Cluj 3.jpeg Penalty Braga - CFR Cluj 4.jpeg Penalty Braga - CFR Cluj 5.jpeg
+10 Foto
Un contact mai ușor decât cel din partida tur, când și CFR a cerut penalty, însă nu l-a primit.

CFR Cluj a cerut penalty în meciul cu Braga FOTO Captură video Prima Sport
CFR Cluj a cerut penalty în meciul cu Braga FOTO Captură video Prima Sport

Galerie foto (11 imagini)

CFR Cluj a cerut penalty în meciul cu Braga FOTO Captură video Prima Sport CFR Cluj a cerut penalty în meciul cu Braga FOTO Captură video Prima Sport CFR Cluj a cerut penalty în meciul cu Braga FOTO Captură video Prima Sport CFR Cluj a cerut penalty în meciul cu Braga FOTO Captură video Prima Sport CFR Cluj a cerut penalty în meciul cu Braga FOTO Captură video Prima Sport
+11 Foto
Balaj: „O rușine ce s-a întâmplat”

Cristi Balaj a răbufnit în dialog cu GOLAZO.ro după ce a văzut decizia arbitrului:

Rușinos! E o mare rușine! Nimic, nimic, nimic! Incredibil! Am văzut reluările și nu a fost absolut nimic! O rușine ce s-a întâmplat”.

Pachetul 2 fiscal: Ideea din SUA aplicată în România pentru taxarea multinaționalelor
Pachetul 2 fiscal: Ideea din SUA aplicată în România pentru taxarea multinaționalelor
Pachetul 2 fiscal: Ideea din SUA aplicată în România pentru taxarea multinaționalelor
CFR Cluj BRAGA PENALTY sheriff sinyan
„Dacă îl aveam, jucam play-off-ul UCL” Remarcații lui MM Stoica după ce FCSB și-a asigurat calificarea în grupele europene: „Țin să subliniez asta!”
Europa League
00:24
„Dacă îl aveam, jucam play-off-ul UCL” Remarcații lui MM Stoica după ce FCSB și-a asigurat calificarea în grupele europene: „Țin să subliniez asta!”
Citește mai mult
„Dacă îl aveam, jucam play-off-ul UCL” Remarcații lui MM Stoica după ce FCSB și-a asigurat calificarea în grupele europene: „Țin să subliniez asta!”
