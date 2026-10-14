Business Drops #124 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv
FOTO Montaj GOLAZO.ro/Imago
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Business Drops #124 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

alt-text Cristian Gheorghe
alt-text Publicat: 14.10.2026, ora 21:44
alt-text Actualizat: 14.10.2026, ora 21:44
  • Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 124.
  • Astăzi, printre altele, despre topul fotbaliștilor cu cele mai mari încasări, rapperul faimos care vrea să investească într-un club de tradiție din Franța și răspunsul europenilor la propunerea făcută de NBA.
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  1. Având câștiguri de 300.000.000 de dolari pe an, Cristiano Ronaldo (Al Nassr/Arabia Saudită) este pe primul loc în topul fotbaliștilor cu cele mai mari venituri. Podiumul este completat de Lionel Messi (Inter Miami/SUA, 140.000.000 de dolari) și de Kylian Mbappe (Real Madrid/Spania, 95.000.000 de dolari). Cel mai bine plătiți zece jucători de pe planetă încasează împreună 935.000.000 de dolari.
  2. FC Barcelona estimează că va obține aproximativ 700.000.000 de euro printr-un nou program de comercializare a licențor pentru locurile VIP de pe noul Camp Nou. Clubul a pus în vânzare încă 2.000 de locuri VIP, cu licențe pe o perioadă de 15 sau 30 de ani, pentru care plata trebuie făcută în avans. Până acum, au fost generate venituri de peste 380.000.000 de euro din această sursă.
  3. Cei 13 acționari principali ai EuroLeague au respins propunerea inițială transmisă de NBA privind o colaborare pentru crearea diviziei NBA Europe. Acest proiect le-ar fi impus celor din EuroLeague să își oprească sau să își amâne planurile curente de extindere a competiției. O altă obiecție a fost aceea că trecerea la un sistem de franciză tip NBA ar fi în contradicție cu legile europene și cu structurile tradiționale ale cluburilor, care au academii proprii de tineret.
  4. Consiliul Județean Dolj a aprobat cheltuielile pentru Complexul Multifuncțional Stadionul Tineretului. Proiectul va beneficia de o finanțare europeană nerambursabilă în valoare de aproximativ 40.000.000 de euro, prin programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă 2021-2027. Printre alte facilități, complexul va include și un velodrom indoor, unic în regiune.
  5. Golden State Valkyries, din Women’s National Basketball Association – liga feminină nord-americană de baschet, este prima echipă feminină din sport care a înregistrat venituri de peste 100.000.000 de dolari. Franciza din WNBA a ajuns la o valoare estimată de 850.000.000 de dolari. Suma plătită pentru preluarea ei de proprietarii formației Golden State Warriors (NBA) a fost de numai 50.000.000 de dolari.
  6. Antena 1 a fost lider de audiență în timpul meciului România vs Suedia (0-1), care s-a desfășurat pe 5 octombrie, de la ora 21:45, în Nations League. Partida a fost urmărită de aproximativ 1.700.000 de telespectatori la nivel național, aproape de trei ori mai mulți față de cei care se uitau pe Pro TV în timpul jocului.
  7. Producătorul italian de dulciuri Ferrero va investi în 2027 peste 50.000.000 de dolari în marketing sportiv în SUA. O parte importantă a bugetului va fi destinată publicității din cadrul Super Bowl, când compania de produse de cofetărie va difuza două reclame, pentru brandurile Nutella și Kinder Bueno. Spotul publicitar la Kinder Bueno de la Super Bowl 2026 a contribuit la o creștere de aproximativ 140% a volumului vânzărilor față de anul precedent.
  8. După Cupa Mondială 2026, audiența meciurilor din campionatul de fotbal al Angliei (Premier League) a crescut cu 20% în rândul americanilor cu vârste între 18 și 34 de ani. Și Major League Soccer (MLS) a beneficiat de popularitate sporită datorită turneului final găzduit de SUA, Canada și Mexic: interesul pentru această competiție în rândul celor cu vârste între 16 și 34 de ani a crescut cu 23%.
  9. Consorțiul internațional Phenix Sports Invest, din care fac parte fostul fundaș brazilian Marcelo (38 de ani) și rapperul Snoop Dogg (54 de ani), intenționează să preia pachetul majoritar al clubului francez Nantes (Ligue 2). Proiectul prevede o investiție inițială de aproximativ 100.000.000 de euro. Suma totală virată în conturile „canarilor” poate ajunge la 125.000.000 de euro, dacă echipa va promova la finalul acestui sezon.
  10. Meciul de fotbal România vs Suedia (0-1), din Nations League, a atras 49.426 de spectatori la „Arena Națională”. Biletele au costat între 10 lei (copiii sub 15 ani) și 130 lei (tribunele I și II, central). În preliminariile Cupei Mondiale 2026, cele mai urmărite jocuri de pe stadion au fost România vs Bosnia-Herțegovina (49.413 spectatori, pe 21 martie 2025) și România vs Austria 1-0 (39.581 de spectatori, pe 12 octombrie 2025).

* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei școli de marketing sportiv în ASE București

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