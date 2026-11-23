Daniel Pancu (49 de ani), antrenorul Rapidului, a reacționat după victoria cu Sepsi, scor 3-1, din etapa #16 a Superligii.

Tehnicianul a explicat de ce și-a aruncat geaca de nervi în timpul partidei.

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Rapid a câștigat la Sfântu Gheorghe și a urcat pe locul secund în Superliga, cu 34 de puncte, două mai puține decât liderul Universitatea Craiova.

SEPSI - RAPID 1-3 . Daniel Pancu: „Am luat o opțiune importantă pentru primele șase”

Antrenorul Rapidului a spus că victoria este un pas important spre calificarea în play-off.

„Era foarte important să câștigăm, pentru a ne duce la 10 puncte diferență față de locul 7. Pentru a termina în primele trei, trebuie mai întâi să terminăm în primele șase. Am luat o opțiune importantă pentru a fi la final în primele șase.

Au fost foarte multe ocazii, situații, decizii la limită. Contează că am obținut victoria. Sunt mulțumit, nu am cum să nu fiu mulțumit de o victorie în deplasare”, a declarat Daniel Pancu, la Digi Sport.

FOTO. Rapid a deschis scorul în primul minut al meciului cu Sepsi

Totuși, tehnicianul a atras atenția asupra ocaziilor ratate și a amintit de remiza cu Farul, scor 1-1, din 7 noiembrie.

„Am vorbit despre ce s-a întâmplat la Constanța în repriza a doua. Pe final puteam fi egalați, dacă aveam puțin ghinion. Ar fi fost nemeritat, dar avem în continuare problema asta: trebuie să tratăm mult mai responsabil ocaziile clare.

În deplasare, echipele joacă mult mai dezinvolt pe teren propriu, au și publicul de partea lor, iar noi avem emoții până la final.

Putem scăpa de aceste emoții. Echipa are valoare și, cu puțin mai multă concentrare la finalizare, putem avea meciuri mult mai liniștite”.

Daniel Pancu a explicat de ce și-a aruncat geaca: „Asta am simțit în momentul ăla”

În minutul 64, Claudiu Petrila i-a pasat excelent lui Filip Stojiljkovic, însă atacantul a trimis pe lângă poartă dintr-o poziție foarte bună. Imediat după ratare, Pancu și-a scos geaca și a dat cu ea de pământ.

„Mi-am aruncat geaca de pe mine, asta am simțit în momentul ăla. Sunt foarte multe ocazii în acest campionat, multe dintre ele clare sau foarte clare, pe care nu reușim să le finalizăm.

E îmbucurător că le creăm, dar trebuie să fim puțin mai responsabili, pentru că toți atacanții Rapidului au valoare”.

Tehnicianul a comentat și greșeala care a dus la golul egalizator al celor de la Sepsi.

În minutul 16, după o minge trimisă înapoi de Răzvan Onea, Sheriff Sinyan și Marian Aioani nu s-au înțeles, iar Boris Cmiljanic a profitat și a înscris.

„Se întâmplă. A fost o lipsă de comunicare. Vorbim despre Sinyan, care este un jucător nou la noi. Eu îl cunosc foarte bine. A fost o lipsă de comunicare cu Aioani.

Am început foarte bine și repriza a doua, iar până la urmă s-a terminat cu bine”, a declarat antrenorul Rapidului.

VIDEO. Sinyan și Aioani, gafă monumentală în Sepsi - Rapid 1-3

Pancu, cu gândul la Cupa României: „Avem o singură variantă”

În final, Pancu a vorbit și despre obiectivele Rapidului pentru ultima parte a anului.

„Încercăm să acumulăm cât mai multe puncte în aceste jocuri rămase până la Crăciun.

Jocul cu UTA din Cupa României este foarte important. Avem o singură variantă, cea a victoriei”, a transmis Pancu.

VIDEO. Claudiu Petrila a readus Rapidul în avantaj în meciul cu Sepsi

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