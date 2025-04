„Nu meritam să iau roșu” Petrila nu e de acord cu explicațiile lui Istvan Kovacs pentru eliminarea din play-off: „A exagerat! Preferam să mă înjure”

RAPID - U CRAIOVA 1-2. Claudiu Petrila (24 de ani) a vorbit despre cartonașul roșu pe care i l-a acordat Istvan Kovacs (40 de ani) după fluierul de final al partidei.

Fotbalistul giuleștenilor consideră că nu merita să fie eliminat. A spus varianta sa a poveștii.

Supărat după ce Rapid a fost învinsă cu un gol marcat în minutul 90+4, Petrila a mers la „central” pentru a protesta. N-a apucat să spună prea multe: Kovacs a scos imediat cartonașul roșu din buzunar.

Claudiu Petrila: „Voiam să-i spun lui Istvan Kovacs că a fost un arbitraj slab”

Petrila spune că regretă că a mers la arbitru la finalul meciului într-un moment în care era nervos, însă crede că Istvan Kovacs l-a sancționat mult prea drastic.

„A fost un moment greu pentru noi, prin faptul că am luat gol în minutul 94. Prin tot ce s-a strâns în timpul meciului… După meci am simțit nevoia să merg la el, deși nu trebuia să fac asta. Era la cald și știam că nu o să fac bine.

Voiam să-i spun că a fost un arbitraj slab, asta era opinia mea și nu voiam să-l jignesc sau supăr cu ceva. Din păcate, dânsul cred că a înțeles altceva și s-a ajuns la acest cartonaș roșu pe care îl regret.

N-a apucat să-mi spună nimic, m-a văzut în fața lui și a scos direct cartonașul roșu, fără să-mi spună să încetez, să-mi văd de treaba mea, așa cum poate era și normal. Nu a apucat să-mi spună nimic și mi-a dat direct roșu.

În opinia mea, a exagerat. Dar cum am spus, nu trebuia să fiu eu acolo și să-i spun nimic, pentru că știam ce se putea întâmpla după. Preferam să mă trimită undeva, să mă înjure, decât să-mi fi dat cartonașul roșu! Aș fi scăpat mult mai ușor așa.

Nu am mai apucat să mă întâlnesc cu domnul Kovacs după meci. Am mers direct la vestiare, eram foarte supărat. Cumva, îmi părea rău pentru ce am făcut, dar în sinea mea știam că nu meritam să iau roșu, pentru că nu consider că l-am jignit atât de grav încât să-mi dea cartonaș roșu”, a declarat Claudiu Petrila, citat de fanatik.ro.

Claudiu Petrila: „Nu a fost faza cu brațele și nici nu am repetat de trei ori”

În raportul de joc, Istvan Kovacs a notat că l-a eliminat pe fotbalistul Rapidului pentru că acesta l-a jignit.

La fluierul de final al jocului intră pe teren şi se îndreaptă spre arbitru pentru a-l confrunta, cu braţele sus, gesticulând, aducând arbitrului următoarele cuvinte jignitoare: „Eşti un arbitru foarte slab”, repetând de trei ori. arbitrul Istvan Kovacs, în raportul de joc

Petrila îl contrazice pe arbitru. Consideră că nu a făcut nimic grav.

„Nu a fost nici faza cu brațele sus și nici nu am repetat de trei ori. În primul rând, nu am apucat să repet de trei ori, pentru că a venit la mine și mi-a dat roșu. Cu brațele eram maxim la nivelul pieptului, nu sus. Nu sunt imagini clare cu faza din ce am văzut.

Eu am scăpat cu două etape (n.r. - de suspendare), deși încă nu se știe când va fi cealaltă etapă în care nu voi juca. Nu cred că sunt motive ca să-mi dea mai multe etape, pentru că nu am agresat pe nimeni.

Mă simt în multe cazuri nerespectat, pentru că sunt gesturi care nu cred că ar trebui să fie pe un teren de fotbal. Dacă mergi și îi spui calm unui arbitru «Nu am făcut aia», el nu ar trebui să gesticuleze și să-ți spună «Pleacă de aici!».

Dacă mergi în viteză și înjuri, mi se pare normal să spună așa, dar când mergi calm și își dă direct galben… Pe astea nu le înțeleg.

Cred că ar putea și ei să fie puțini mai umani, pentru că și noi simțim presiunea și poate nu suntem limpezi, iar ei ar putea să înțeleagă puțin mai bine anumite situații”, a mai explicat Petrila.

Prezent în studioul Digi Sport, fostul arbitru internațional Marius Avram a explicat, luni seara, că arbitrul poate elimina un jucător care vine la el după fluierul de final, indiferent dacă acesta îl jignește sau nu.

Am adormit pe la 6:30 dimineața după cartonașul roșu primit de la Istvan Kovacs. Nu prea am dormit, la 9:00 am fost treaz, iar la 11:00 am fost la bază înapoi. Nu prea am dormit, m-am gândit foarte mult la faza aia. În sinea mea îmi părea rău, știam că am făcut un gest de copil. Trebuia să gândesc mai mult înainte, dar a fost în tensiunea meciului. Claudiu Petrila, fotbalist Rapid București