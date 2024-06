Marius Croitoru, 43 de ani, a semnat un contract pe 2 ani cu FCU Craiova, formație pe care o mai pregătise în perioada iunie – octombrie 2022.

El a plecat în urma rezultatelor slabe înregistrate de formația olteană.

Marius Croitoru, convins că va avea libertate totală la FC U Craiova

Întrebat despre motivele pentru care a acceptat să lucreze din nou cu Adrian Mititelu, antrenorul orginar din Giurgiu a mărturisit că a avut o relație bună cu acesta, în contrast cu majoritatea tehnicienilor care s-au perindat pe la clubul oltean.

„Pentru că atunci când am făcut-o, am făcut-o foarte bine, prima dată. Am avut o colaborare exact așa cum am crezut de la bun început și cum ne-am înțeles. Am fost lăsat în pace să-mi fac meseria.

După ce s-a întâmplat, am avut o discuție cu dumnealui și mi-a explicat exact acele ieșiri. În rest, sunt ok. Acum, la fel, mi-a garantat același lucru și asta m-a convins.

Eram în discuții cu domnul Mititelu de anul trecut, din octombrie. Nu am putut să vin în primele 2 ocazii, dar a 3-a oară a fost ok.

În primul mandat, n-a intervenit deloc peste mine. Credeți că la alte echipe, dacă nu sunt rezultate, te ține cineva pe post? Proiectele sunt clădite pe rezultate. Atâta timp cât sunt rezultatele, rămâi în proiect.

Pe mine mă interesează doar relația pe care o are cu mine și libertatea pe care o am ca antrenor.”, a spus Marius Croitoru, la Sport Total FM.

FC U Craiova a ajuns în liga secundă după ce a terminat pe 16 cea mai recentă ediție de Superligă.

Finanțatorul Adrian Mititelu a declarat recent că promovarea imediată este obiectivul crucial al echipei în sezonul următor.