Cum schimbă digitalizarea modul în care șoferii își protejează mașinile

De la „ce poliță cumpăr?” la „de ce protecție am nevoie?”

Cât de digital poate fi un CASCO?

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Pentru tot mai mulți șoferi, relația cu o companie de asigurări începe să semene cu experiența pe care o au deja cu alte servicii digitale: vor să primească rapid o ofertă, să înțeleagă exact pentru ce plătesc și să poată rezolva cât mai multe lucruri online. Iar atunci când apare o daună, așteptarea este aceeași: mai multă claritate și mai puțină birocrație.

Această schimbare de comportament se vede și în zona asigurărilor auto. Șoferii sunt mai atenți la raportul dintre costuri și tipurile de protecție și caută soluții care să le permită să aleagă nivelul de acoperire potrivit propriilor nevoi.

În acest context, piața începe să se îndepărteze de ideea că opțiunile sunt limitate la RCA sau CASCO complet. Între cele două există și variante de protecție intermediare, care pot acoperi anumite riscuri fără ca șoferul să fie nevoit să aleagă automat cel mai complex produs.

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