Șucu iese la atac Critici dure pentru doi foști conducători ai Rapidului: „ Au distrus tot ! Nenorocirile lor ne-au costat 3 milioane de euro”. Reacția lui Dinu Gheorghe

Acționarul majoritar al clubului Rapid București, Dan Șucu, a avut un discurs foarte acid la adresa a doi foști conducători ai giuleștenilor, Dinu Gheorghe și Constantin Zotta.

Omul de afaceri a recunoscut că cere sfaturi de la oameni cu multă experiență în fotbal, oferindu-l drept exemplu pe selecționerul Mircea Lucescu.

Dan Șucu a acordat un interviu canalului de YouTube al clubului giuleștean. Sesiunea de întrebări și răspunsuri a fost publicată joi.

Întrebat dacă există persoane din afara clubului cu care se consultă despre „fotbal și business”, patronul „Mobexpert” a recunoscut că cere sfaturi de la oameni avizați care-l pot ajuta să înțeleagă mai bine fenomenul.

„În mod curent, pe partea sportivă, pentru că îmi trebuie şi mie o competenţă clar suplimentară. Mă consult cât pot de mult cu oameni pe care îi respect, precum Mircea Lucescu. Îmi face extrem de multă plăcere să vorbesc.

Dânsul mi-a spus o grămadă de lucruri care mă pot ajuta să cresc valoarea Rapidului. În acelaşi timp ne-a explicat gândirea dânsului în ceea ce priveşte cantonamentele. Îmi face mare plăcere să vorbesc cu oameni care construiesc”, a declarat patronul Rapidului.

Dan Șucu, incisiv cu Dinu Gheorghe și Constantin Zotta

Apoi, Dan Șucu a lansat un atac dur la adresa a doi foști conducători ai Rapidului, Dinu Gheorghe și Constantin Zotta. Patronul giuleștenilor susține că „nenorocirile” create de cei doi au costat clubul „aproximativ trei milioane de euro”.

„Nu ascult niciodată însă puncte de vedere a unor oameni care toată viața lor au distrus. Pe orice au pus mâna au făcut praf.

Vă dau exemple prin care găsesc oameni, precum domnul Dinu Gheorghe sau domnul Zotta, care au distrus ce s-a întâmplat în Rapid în anii anteriori, iar acum vin să ne învețe, și pe dumneavoastră și pe mine, cum să rezolvăm orice problemă cu care ne lovim.

Este fără sens, iar nenorocirile create de dânșii ne-au costat 3 milioane de euro în ultimii doi ani de zile. Nu se poate”, a declarat Dan Șucu pe canalul de YouTube al Rapidului.

Plăți făcute de Rapid, în urma proceselor pierdute la TAS:

Julio Cesar (600.000 de euro)

Daniel Paulista (800.000 de euro)

Nemanja Milisavljevic (93.000 de euro)

Milos Pavlovic (680.000 de euro)

Reacția lui Dinu Gheorghe

Dinu Gheorghe a reacționat rapid după atacul lansat de actualul patron al Rapidului. Fostul președinte al clubului giuleștean a declarat că Șucu „nu știe nimic despre fotbal”.

„Am distrus Rapid pentru că am luat două campionate, am jucat în cupele europene? Am distrus Rapidul... Niciun jucător nu a ajuns la FIFA când am fost eu la echipă. E o declaraţie pe care i-au băgat-o alţii în gură. Nu ştiu la ce se referă marele domnul Şucu. Nici după ce am plecat eu, jucătorii nu au mers la FIFA. Să spună concret la ce se referă.

Să câştige şi ei două campionate, să facă şi ei ce am făcut eu şi George Copos şi Zotta. Să facă şi ei ceva. Deocamdată doar minte oamenii cum că face ceva la Rapid. Pentru ce investeşte, jos pălăria. Dar de ce să acuzi pe alţii?

Pentru ce investeşte, jos pălăria, dar într-un an a băgat şapte milioane şi nu i-a ieşit nimic. Nu te supăra nenea Şucu, dar rămâi la scaune şi canapele. Până să câştige o să mai piardă câteva milioane.

El nu poate să ne acuze acum. Să dai cu vorbe, să baţi câmpii, mă rog. Să mă acuze public şi o să-mi asum, o să recunosc. În primul rând, el minte poporul rapidist că l-a vrut pe Mircea Lucescu. El minte, el nu i-a făcut nicio ofertă concretă.