Chemat la Comisii MM Stoica ar putea fi sancționat după ultimele declarații: „Deja e prea mult! Minte cu nerușinare”

Mihai Stoica (60 de ani), președintele consiliului de administrație al celor de la FCSB, spune că a fost chemat la Comisia de Disciplină, după declarațiile la adresa arbitrului George Găman (40 de ani).

George Găman a comis mai multe greșeli în partida dintre FCSB și Farul Constanța, iar ulterior, conducătorul celor de la FCSB l-a criticat în mod public.

Mihai Stoica, chemat la Comisii după ce l-a făcut praf pe George Găman

Conducătorul „roș-albaștrilor” a vorbit despre greșelile de arbitraj din startul sezonului. De asemenea, acesta a declarat că a fost chemat la Comisia de Disciplină după ce a vorbit despre George Găman.

„Vassaras s-a simțit lezat că am atentat la onoarea lui Găman. Da, am fost chemat la Comisii. Găman își atentează singur la onoare atunci când mie îmi zice ceva, iar în raport scrie cu totul altceva.

Deja e prea mult, sunt foarte sensibili, Găman e foarte sensibil. M-a mințit cu nerușinare, mi-a zis cu totul și cu totul altceva.

Minte cu nerușinare și n-are nicio problemă cu asta. Să fiu chemat față-n față cu el și să discutăm... De ce a trebuit să mă mintă?

Ar trebui să putem asculta ce vorbesc arbitri. Ok, nu le face publice, dar lasă-ne pe noi, cei implicați, să venim și să ascultăm înregistrările. Să meargă cine e interesat să afle ce au de spus”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Întrebat dacă va merge în fața Comisiei de Disciplină, MM a replicat: „Nu. O să fiu în Kosovo”.

