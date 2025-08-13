CFR Cluj, fără golgheter! Louis Munteanu va rata returul cu Braga. Ce s-a întâmplat

Louis Munteanu (23 de ani), golgheterul celor de la CFR Cluj sezonul trecut, nu va juca în meciul din Portugalia.

Partida Braga - CFR Cluj se va disputa pe Estadio Municipal de Braga, joi, de la ora 21:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la TV pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Louis Munteanu este una dintre principalele „arme” ale lui Dan Petrescu, marcând 25 de goluri sezonul trecut.

Louis Munteanu va rata returul cu Braga

Atacantul ar fi acuzat o problemă medicală, iar staff-ul tehnic ar fi decis să îl menajeze pentru a evita agravarea situației, motiv pentru care nu a fost inclus în lotul deplasat în Portugalia, conform sport.ro.

Fotbalistul a absentat și la începutul sezonului, măsură luată pentru a preveni o accidentare ce i-ar fi putut compromite un eventual transfer.

În absența sa, în centrul liniei ofensive ar putea reveni Virgiliu Postolachi (25 de ani), titular în primele partide ale sezonului, înainte de revenirea lui Munteanu.

O altă opțiune este Marko Gjorgjievski (25 de ani), atacant nord-macedonean transferat în această vară, folosit până acum mai ales în Liga 1.

5 milioane de euro este cota de piață a fotbalistului care a mai jucat la Viitorul (Actuala Farul) și Fiorentina, conform transfermarkt.com

În cazul unei eliminări, echipa din Gruia va continua parcursul european în play-off-ul Conference League, unde ar întâlni învinsa din confruntarea Hacken (Suedia) – Brann (Norvegia), scor 0-2 în prima manșă.

Dacă va reuși să răstoarne calculele și să elimine Braga, CFR Cluj va merge în play-off-ul Europa League, unde adversara va fi câștigătoarea duelului dintre FC Noah (Armenia) și Lincoln Red Imps (Gibraltar), scor 1-1 în tur.

