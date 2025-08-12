Cu prelungitorul pe teren, în Moldova  Imaginile surprinse de camerele TV s-au viralizat imediat pe internet

- Un moment inedit a avut loc la partida Sparta Selemet - Dacia Buiucani, 0-1, în etapa #8 din Superliga Moldovei.
În minutul 63 al partidei, tehnicianul celor de la Dacia Buiucani a decis să efectueze două modificări, însă ce a urmat i-a surprins pe fani.
Tabela electronică de schimbări a fost conectată la un prelungitor la un meci în Moldova
Camerele de filmat au surprins un moment inedit: tabela arbitrului de rezervă era conectată la un prelungitor, iar imaginile s-au viralizat rapid pe internet.
Pe teren, partida a fost câștigată la limită de Dacia Buiucani. Singurul gol al duelului a fost marcat de Vlad Lupașcu, în minutul 88.
Grație acestui succes, Dacia Buiucani ocupă locul 6, cu 10 puncte. De partea cealaltă, Sparta Selemet este ultima, cu doar un punct.
Sheriff Tiraspol este lider, cu 19 puncte, înaintea ultimelor 3 etape din sezonul regulat.
În Moldova, primele 6 echipe se califică în play-off, iar ultimele două echipe vor juca în play-out, cu primele clasate din Liga 2.