O nouă bijuterie Bazinul de înot din Târgu Secuiesc, aproape de finalizare » Imagini cu stadiul lucrărilor

Noul bazin de înot din Târgu Secuiesc prinde contur.

Proiectul este prevăzut să găzduiască competiții naționale și internaționale. De asemenea, acesta va putea fi folosit și pentru recuperarea sportivilor.

Bazinul de înot din Târgu Secuiesc, aproape de finalizare

Proiectul noului bazin de înot de la Târgu Secuiesc reprezintă o investiție de peste 130 de milioane de lei (26,5 milioane de euro). Fondurile au fost acordate de către Compania Națională de Investiții (CNI).

În martie 2023, compania bistrițeană MIS GRUP a semnat contractul pentru construcția noului bazin olimpic. Termenul de execuție a lucrărilor, prevăzut în contract, este de 36 de luni.

Viitorul bazin va fi unul multifuncțional și va putea găzdui atât competiții regionale și naționale de natație, cât și turnee internaționale de tip balcaniadă sau de polo, au declarat reprezentanții CNI.

De asemenea, noul bazin va putea fi utilizat pentru antrenamente și tratamente de recuperare a echipelor sportive, dar și pentru persoanele cu dizabilități.

„Suntem în grafic cu lucrările la construcția bazinului de înot semiolimpic multifuncțional din Târgu Secuiesc!

Proiectul prinde contur, iar fiecare etapă ne apropie de momentul în care comunitatea se va bucura de infrastructură modernă pentru sport și acord.

Mulțumim domnului primar Bokor Tibor pentru buna colaborare și pentru implicarea constantă în realizarea acestui obiectiv important pentru locuitorii municipiului.”, a transmis constructorul.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport