Rotaru și-a onorat promisiunea  FOTO. Micul suporter al Craiovei care i-a cerut pixul  și-a primit cadoul

Copilul care i-a cerut pixul cu care au fost semnate transferurile de la Universitatea Craiova lui Mihai Rotaru a primit un tricou din partea clubului.

Micul suporter s-a prezentat la meciul cu Hermannstadt, scor 1-0, alături de un mesaj destinat finanțatorului Universității Craiova: „Nea Mihai, dă-mi pixul cu care ai semnat noile transferuri, te rog”.

Universitatea Craiova, surpriză pentru micul suporter care i-a cerut pixul lui Mihai Rotaru

După ce a văzut mesajul copilului, Mihai Rotaru i-a răspuns acestuia și i-a promis că va primi tricoul purtat de Romanchuk în partida cu sibienii.

„Bună dimineața, leule! Nu pot să ți-l ofer pentru că îmi place să cred că îl voi mai folosi vara asta.

Dar, în schimb, te așteaptă la cantonament tricoul purtat aseară de Romanchuk, bineînțeles, cu semnăturile băieților pe el”, a fost răspunsul lui Mihai Rotaru.

Nu a durat mult iar visul micuțului suporteri s-a îndeplinit. Acesta a ajuns la baza de antrenament a Universitățiii, acolo unde s-a întâlnit cu fundașul ucrainean.

Romanchuk i-a înmânat puștiului tricoul pe care se aflau semnăturile „leilor” din Bănie.

„Promisiune alb-albastră onorată în cantonamentul Științei!

Oleksandr Romanchuk i-a oferit astăzi tricoul său din meciul cu Hermannstadt lui Zian, «leuțul» care a atras toate privirile prin mesajul afișat în tribune”, a transmis Universitatea Craiova pe Facebook.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport