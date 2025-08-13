Naționala răvășită Dennis Man e al 11-lea stranier care a schimbat echipa în această vară + Câți „tricolori” mai avem în Top 5 campionate +57 foto
Naționala României și-a compromis șansele de calificare directă la CM 2026, dar mai are și șansa barajului Foto: Sport Pictures
Nationala

Naționala răvășită Dennis Man e al 11-lea stranier care a schimbat echipa în această vară + Câți „tricolori” mai avem în Top 5 campionate

Viorel Tudorache
Publicat: 13.08.2025, ora 09:00
Actualizat: 13.08.2025, ora 10:36
  • Mircea Lucescu se confruntă cu provocări majore înaintea meciului capital cu Cipru: lotul naționalei e marcat de numeroase schimbări în rândul stranierilor și incertitudini privind forma unor „tricolori” importanți.

În mai puțin de o lună, naționala României se reunește pentru partida importantă cu Cipru, programată pe 9 septembrie, la Nicosia, în preliminariile CM 2026.

Dennis Man, al patrulea tricolor care a plecat din Serie A în această vară

Cu doar 6 puncte acumulate după patru jocuri, „tricolorii” ocupă momentan locul 3 în grupă, în spatele Bosniei și Austriei, iar un succes este absolut necesar pentru a păstra speranțele de calificare.

Mircea Lucescu (80 de ani) are ultima ocazie de a testa echipa în amicalul cu Canada, programat pe 5 septembrie pe Arena Națională din București.

Selecționerul se află într-o situație delicată: trebuie să gestioneze un lot care a trecut printr-o transformare semnificativă în ultimele luni, cu nu mai puțin de 11 stranieri care și-au schimbat echipa sau chiar campionatul.

Cea mai recentă și importantă mutare este transferul lui Dennis Man de la Parma la PSV Eindhoven, campioana Olandei. Internaționalul român a părăsit Il Calcio după aproape cinci ani pentru a juca în grupele Champions League.

„E un salt uriaș”, a spus Gică Popescu pentru GOLAZO.ro, subliniind că, deși pleacă dintr-un campionat din Top 5, Man va avea o oportunitate excelentă de a-și demonstra valoarea pe cea mai mare scenă europeană.

Dennis Man este al patrulea „tricolor” care părăsește Serie A în această vară, după colegul său de la Parma, Valentin Mihăilă, Răzvan Marin și Florinel Coman, ambii ex-Cagliari.

Alți stranieri care au schimbat echipele în această vară

Înaintea transferului lui Dennis Man, alți 10 stranieri au optat pentru noi echipe. Printre aceștia, Răzvan Marin și Valentin Mihăilă au părăsit Serie A pentru campionate mai slab cotate, Grecia, respectiv Turcia.

Horațiu Moldovan - portar (27 ani, Real Oviedo) - împrumutat de Atletico Madrid, după ce a apărat sezonul trecut la Sassuolo în Serie B, contribuind la promovare. Acum are șansa să debuteze în LaLiga.

Andrei Burcă - fundaș central (32 ani, Yunnan Yukun) - mutare din Emiratele Arabe Unite în campionatul Chinei

Virgil Ghiță - fundaș central (27 ani, Hannover 96) - a lăsat Polonia (KS Cracovia) pentru 2. Bundesliga

Răzvan Marin - mijlocaș defensiv (29 ani, AEK Atena) – plecat de la Cagliari din Serie A pentru campionatul Greciei. A debutat pentru AEK în Conference League.

Nicolae Stanciu - mijlocaș ofensiv (32 ani, Genoa) - căpitanul naționalei, a făcut un pas important din Arabia Saudită în Serie A.

Olimpiu Moruțan - mijlocaș ofensiv (26 ani, Aris Salonic) - transfer în Grecia, după experiențele de la Galatasaray, Ankaraguku și Pisa. Olimpiu încearcă să-și recapete ritmul de joc după accidentarea care l-a făcut să rateze EURO 2024.

Alexandru Mitriță - extremă (30 ani, Zhejiang FC) - transfer de la Universitatea Craiova în China, campionat exotic, dar solicitant fizic.

Valentin Mihăilă - extremă (25 ani, Caykur Rizespor) - a plecat din Serie A ca să joace mai mult în Turcia.

Denis Drăguș - atacant (26 ani, Eyupspor) - împrumutat de la Trabzonspor la formația clasată pe locul 6 în sezonul trecut al campionatului Turciei.

Florinel Coman – extremă (27 ani, Al Gharafa) - s-a întors în Qatar după împrumutul în Serie A, la Cagliari.

Romania - Cipru FOTO Iosif Popescu GOLAZO (8).jpg
Romania - Cipru FOTO Iosif Popescu GOLAZO (8).jpg

Ianis Hagi și Florin Niță nu au încă echipă

Selecționerul Mircea Lucescu nu va putea conta probabil pe portarul Florin Niță (38 de ani) și pe Ianis Hagi (26 de ani) în meciul cu Cipru. Ambii sunt liberi de contract.

Niță a încheiat în iulie aventura la Damac (Arabia Saudită), fără să-și găsească încă echipă, iar Hagi a părăsit recent Rangers, după o perioadă dificilă.

În prezent, mijlocașul se află în discuții cu mai multe cluburi. Ianis Hagi a refuzat oferta de la Legia Varșovia, unde a fost dorit de fostul selecționer Edi Iordănescu.

Grosul stranierilor joacă în Turcia, Grecia, China

În acest moment, cei mai mulți stranieri provin de la echipe din Turcia, Grecia, China, Olanda, Polonia, Cipru și Rusia.

  • Turcia - 5 jucători: Valentin Mihăilă, Deian Sorescu, Denis Drăguș, Ümit Akdağ, George Pușcaș (liga 2)
  • Grecia - 2 jucători: Răzvan Marin, Olimpiu Moruțan
  • China - 2 jucători: Andrei Burcă, Alexandru Mitriță
  • Olanda - 1 jucător: Dennis Man
  • Polonia - 1 jucător: Raków
  • Rusia - 1 jucător: Ionuț Nedelcearu
  • Cipru - 1 jucător: Vlad Dragomir

„Tricolori” din Top 5 campionate europene

Chiar dacă multe transferuri au vizat campionate mai puțin puternice, România are încă un nucleu de jucători în ligile de top ale Europei: patru în Serie A, doi în LaLiga, unul în Premier League. Situația lui Marius Marin și Adrian Rus este însă incertă.

  • Radu Drăgușin - Tottenham (Premier League, Anglia)
  • Horațiu Moldovan – Real Oviedo (LaLiga, Spania)
  • Andrei Rațiu - Rayo Vallecano (LaLiga, Spania)
  • Nicolae Stanciu – Genoa (Serie A, Italia)
  • Răzvan Sava – Udinese (Serie A, Italia)
  • Marius Marin – Pisa (Italia) – promovat în Serie A, dar ar putea ajunge la Sampdoria (Serie B)
  • Andrei Rus – Pisa (Italia) – în aceeași situație ca Marius Marin, între Serie A și Serie B

Problemele cauzate de forma slabă a FCSB

Un alt obstacol în pregătirea meciului cu Cipru îl reprezintă forma dezastruoasă a campioanei FCSB, care a furnizat opt jucători pentru dubla din iunie, 2-0 cu Cipru și 1-2 cu Austria.

FCSB traversează o perioadă dificilă în cupele europene și în campionat, unde a suferit trei înfrângeri în primele cinci etape (0-1 cu Slobozia, 3-4 cu Dinamo, 1-2 cu Farul) și se află pe locul 12, cu doar 4 puncte.

Performanțele slabe și moralul scăzut al jucătorilor precum Ștefan Târnovanu, Darius Olaru, Adrian Șut, Florin Tănase, David Miculescu și Vlad Chiricheș complică și mai mult opțiunile selecționerului.

Echipa probabilă a României pentru meciul cu Cipru:

H. Moldovan (Oviedo) - Rațiu (Rayo Vallecano), M. Popescu (FCSB), Burcă (Yunnan Yukun), Bancu (Univ. Craiova) - Chiricheș (FCSB), R. Marin (AEK Atena), N. Stanciu (Genoa) - D. Man (PSV Eindhoven), Bîrligea (FCSB), Drăguș (Eyüpspor)

Clasamentul grupei României

EchipăMeciuri jucatePuncte
1. Bosnia39
2. Austria26
3. România46
4. Cipru33
5. San Marino40

echipa nationala a romaniei mircea lucescu romania dennis man preliminarii cm 2026
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share