Fanii lui Camora, judecați aspru Portughezii sunt revoltați: clubul care l-a format pe fundaș adună susținători pentru CFR în meciul cu Braga

Mario Camora joacă la CFR Cluj din 2011 Foto: Sport Pictures
  • CFR Cluj va avea galerie la Braga! Clubul care l-a format pe Mario Camora aduce fani la meci cu autocarul.
  • Partida Braga - CFR Cluj se va disputa pe Estadio Municipal de Braga, joi, de la ora 21:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la TV pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Vicecampioana României va fi susținută de aproximativ 40 de fani veniți de la Cluj, în același charter cu echipa, pentru returul cu Sporting Braga din turul trei preliminar al Europa League.

Familia și fostul club al lui Mario Camora strâng galerie pentru CFR Cluj, la meciul de la Braga

La aceștia se vor adăuga români stabiliți în Portugalia, dar și un grup special: suporterii lui Mario Camora (38 de ani) din localitatea natală, Samora Correia.

Familia lui Mario Camora, împreună cu Clubul sportiv Grupo Desportivo Samora Correia, locul unde Mario și-a început cariera, pune la dispoziție un autocar pentru localnicii care doresc să-l susțină pe căpitanul CFR-ului. Costul este de 25 de euro, incluzând transportul și biletul.

„Grupul Sportiv Samora Correia organizează o deplasare la Braga pentru a-l susține pe Mário Camora, jucător format la clubul nostru, care a avut o carieră remarcabilă!

Mário Camora, aflat de mai multe sezoane la CFR Cluj (România), luptă alături de echipa sa pentru un loc în play-off-ul Europa League, împotriva formației portugheze SC Braga.

Hai să-l susținem pe Camora al nostru!”, este mesajul postării de pe Facebook.

Anunțul a fost distribuit și de Fernanda Malico, una dintre surorile lui Mario Camora. Cu mesajul: Eu mă duc, voi???? Haideți să-l susținem și să-i dăm putere fratelui meu!!”.

Fernanda Malico, sora lui Mario Camora, este fan CFR Cluj Foto: Facebook Fernanda Malico, sora lui Mario Camora, este fan CFR Cluj Foto: Facebook
Fernanda Malico, sora lui Mario Camora, este fan CFR Cluj Foto: Facebook

Mario Camora este născut în Portugalia, pe 10 noiembrie 1986. Căpitanul lui CFR s-a stabilit de 14 ani la Cluj, iar din 24 august 2020 a dobândit și cetățenia română.

10 selecții
la naționala României are Mario Camora

Reacții: Uitați-vă la această rușine. Sper să luați măsuri”

Unii portughezi au considerat nepotrivit ca o comunitate locală să susțină o echipă adversă într-o competiție europeană, chiar dacă inițiativa îl are în prim-plan pe un fotbalist format acolo.

Reacții stârnite pe Facebook de anunțul Clubului Sportiv Grupo Desportivo Samora Correia:

  • Sergio Gomes: „Îmi cer scuze, îmi place foarte mult Camora, este un exemplu pentru copii și adulți, dar sunt 100% portughez, hai Braga!”
  • Márcio Sousa: „Este regretabil ca o colectivitate portugheză să creeze un val de sprijin care intră în conflict cu interesele unei alte colectivități portugheze, cu clasamentul național și cu succesul fotbalului nostru pe scena internațională. Ceva nu e în regulă... #SCBraga”.
  • Marco Rocha: „SC Braga, Liga Portugal, Selecționatele Portugaliei, uitați-vă la această rușine. Sper să luați măsuri”.
  • Nelson Aguiar: „Ar trebui să susțină SC Braga!”

Returul începe de la 2-1 pentru Braga

Braga pornește cu avantaj în manșa secundă, după victoria cu 2-1 obținută în turul de la Cluj. CFR are nevoie de un succes la o diferență de cel puțin două goluri pentru a se califica direct, sau de o victorie la limită pentru a împinge meciul în prelungiri.

Echipa CFR Cluj va fi cazată la Braga, la hotel Melia, 5 stele, și va efectua antrenamentul oficial miercuri, de la ora locală 19:00 (21:00 în România), pe stadionul care găzduiește partida.

CFR Cluj - Braga FOTO Raed Krishan - GOLAZO (9).jpeg
CFR Cluj - Braga FOTO Raed Krishan - GOLAZO (9).jpeg

11:46
„N-o să fie ușor la PSV” Basarab Panduru îl avertizează pe Dennis Man, după transferul în Olanda: „E o echipă mare”
„N-o să fie ușor la PSV”  Basarab Panduru îl avertizează pe  Dennis Man , după transferul în Olanda: „E o echipă mare”
11:38
Duplantis sfidează gravitația! VIDEO. Suedezul a doborât pentru a 13-a oară recordul mondial la săritura cu prăjina
Duplantis sfidează gravitația! VIDEO. Suedezul a doborât pentru a 13-a oară  recordul mondial la săritura cu prăjina
10:34
CFR Cluj, fără golgheter! Louis Munteanu va rata returul cu Braga. Ce s-a întâmplat
CFR Cluj, fără golgheter! Louis Munteanu va rata returul cu Braga. Ce s-a întâmplat
10:03
Radunovic, „dureri atroce” Mihai Stoica anunță că fundașul de la FCSB nu merge în Kosovo: „Nu poți juca așa”
Radunovic, „dureri atroce” Mihai Stoica anunță că fundașul de la FCSB nu merge în Kosovo: „Nu poți juca așa”
