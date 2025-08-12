Donnarumma, out de la PSG Portarul italian și-a anunțat plecarea: „Cineva a decis că nu mai pot face parte din echipă”

Gianluigi Donnarumma (26 de ani) și-a anunțat plecarea de la PSG, printr-un mesaj pe rețelele de socializare.

Donnarumma și-a luat rămas bun de la gruparea de pe Parc des Princes, la doar o zi după ce nu a fost păstrat de Luis Enrique în lotul celor de la PSG pentru Supercupa Europei.

Campionul european cu Italia la EURO 2020 a făcut anunțul printr-un mesaj pe rețelele de socializare.

„Am dat totul din prima zi în care am ajuns aici, atât pe teren, cât și în afara lui pentru a apăra poarta lui PSG.

Din nefericire, cineva a decis că nu mai pot face parte din acest grup și nu mai pot contribui la succesul echipei. Sunt dezamăgit și trist.

Sper că voi avea șansa de a-i mai privi în ochi încă o dată pe fanii de pe Parc des Princes pentru a-mi lua rămas bun așa cum trebuie.

Dacă nu se întâmplă asta, vreau să știți că susținerea și afecțiunea voastră au însemnat enorm pentru mine. Îmi voi aminti mereu toate emoțiile, toate nopțile magice trăite cu voi, cei care m-ați făcut să mă simt ca acasă.

Colegilor mei, care au reprezentat a doua familie, le mulțumesc pentru fiecare bătălie, fiecare zâmbet, fie moment împărtășit. Veți fi mereu frații mei.

Să joc la acest club și să trăiesc în acest oraș a fost o onoare imensă. Mulțumesc, Paris”, a transmis Donnarumma

Donnarumma a ajuns la PSG, în vara anului 2021, după ce a refuzat să semneze prelungirea contractului cu AC Milan.

161 de meciuri a bifat Donnarumma la PSG. A câștiga 10 trofee, alături de formația de pe Parc des Princes

Donnarumma și-a ales următoarea destinație

Potrivit presei din Spania, portarul italian își dorește să-și continue cariera pe Old Trafford, la Manchester United.

Actualul portar al „diavolilor roșii” este Andre Onana, care, pe lângă faptul că este accidentat în acest moment, nu se bucură de încrederea lui Ruben Amorim.

Antrenorul portughez dorește ca United să-și recâștige poziția de echipă de temut atât în Anglia, cât și în Europa. Până în acest moment, formația de pe Old Trafford a cheltuit deja peste 300 de milioane de euro pentru transferurile lui Sesko, Mbeumo, Matheus Cunha și Diego Leon.

40.000.000 de euro este cota lui Gianluigi Donnarumma, potrivit transfermarkt.ro

