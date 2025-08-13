Radunovic, „dureri atroce” Mihai Stoica anunță că fundașul de la FCSB nu merge în Kosovo: „Nu poți juca așa”

Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a vorbit despre motivul pentru care va lipsi Risto Radunovic (33 de ani) de la meciul din Kosovo.

Drita - FCSB se joacă joi, de la ora 21:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe platforma voyo.ro.

Așa cum GOLAZO.ro a anunțat zilele trecute, fotbalistul muntenegrean suferă de o pubalgie, numită și hernie sportivă, care îi provoacă dureri intense la efort, iar staff-ul tehnic a decis să nu îl includă în lot pentru deplasarea din Kosovo.

FCSB, fără Radunovic în Kosovo: „Durerile sunt atroce. Nu poate lovi mingea tare”

„Nu face deplasarea. Pubalgie. Se poate antrena, face orice, dar nu poate lovi mingea tare, la pasa lungă... Nu poţi juca aşa, iar acolo e meci de luptă, n-ai cum să te duci doar cu jucători de experiență , iar dacă trebuie să dai minge lungă ce faci?

Durerile sunt atroce. El are pubalgie. Durata nu se ştie, Sorin Ghionea şi Narcis Răducan mi-au zis că într-o zi te trezeşti bine, deodată le-a trecut”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport, conform orangesport.ro.

Alibec este indisponibil. Şi Cercel e accidentat. Olaru este ok, perfect, din punct de vedere medical. Mihai Stoica

De asemenea, Elias Charalambous nu va putea să conteze nici pe Florin Tănase, fiind suspendat după ce a fost eliminat în finalul jocului tur cu Shkendija din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, când i-a dat peste picioare unui adversar.

El va reveni abia în play-off, acolo unde FCSB va fi sigur, cel puțin în Conference League.

FCSB va merge în Kosovo cu un avantaj de un gol, după ce s-a impus în tur, scor 3-2, pe Arena Națională.

Cum ar putea arăta FCSB cu Drita:

Târnovanu - V. Crețu, Ngezana, M. Popescu, Pantea - Șut, Chiricheș - Miculescu, Olaru, Cisotti - Bîrligea

Dacă va trece de campioana din Kosovo, FCSB se va duela în play-off-ul Europa League cu scoțienii de la Aberdeen.

Programul FCSB până la finalul lunii august:

14 august: Drita (deplasare - Europa League, turul 3 preliminar, manșa retur)

17 august: Rapid (deplasare - Liga 1, etapa 6)

21 august: tur play-off Europa League/Conference League

24 august: FC Argeș (acasă - Liga 1, etapa 7)

28 august: retur play-off Europa League/Conference League

31 august: CFR Cluj (deplasare - Liga 1, etapa 8)

194 de meciuri a adunat Risto Radunovic în tricoul lui FCSB, fiind transferat de la Astra Giurgiu la începutul anului 2021. A marcat 8 goluri și a oferit 24 de pase decisive

