Nu sunt bani! Stelian Bujduveanu și-a schimbat declarațiile, după ce anunțase o nouă Polivalentă de 50.000 de locuri: „Nu mă refeream la locuri pe scaune”

Stelian Bujduveanu (36 de ani), primarul Capitalei, a revenit asupra declarațiilor despre proiectul noii Săli Polivalente din București.

În urmă cu o săptămână, edilul anunța că noua Polivalentă ar putea avea o capacitate de 50.000 de locuri. Ulterior, acesta a revenit asupra declarațiilor, anunțând că este imposibil ca noua arenă să aibă o capacitate mai mare de 25.000 de scaune.

Stelian Bujduveanu: „Putem avea o sală de 20-25 .000 de locuri”

Primarul Capitalei a anunțat că noua Sală Polivalentă nu va putea avea mai mult de 25.000 de locuri, deoarece nu există disponibilitate financiară pentru un proiect de o mai mare amploare.

„Am spus în diferite intervenții că ar trebui o locație care să deservească 50.000 de oameni. Nu mă refer la o capacitate de 50.000 de locuri pe scaune, pentru că nu avem disponibilitatea financiară pentru asta, dar o sală de 20.000-25.000 de locuri se poate face.

Adiacent acestei săli trebuie să ai o infrastructură potrivită. De exemplu, o Sală Polivalentă care să aibă în componența ei o completare, un platou, în care să se poată organiza evenimentele de 50.000 de oameni ar fi foarte benefică.

Noi considerăm că o locație foarte, foarte bună pentru o sală trebuie să aibă câteva elemente definitorii. În primul rând, e nevoie de o suprafață de cel puțin 1,5-2 hectare.

În momentul de față, singura locație potrivită care îmi vine în minte și care îndeplinește aceste criterii e Casa Radio, care stă în paragină de peste 20 de ani”, a declarat Bujduveanu, pentru gsp.ro.

Realist vorbind, lucrările pentru noua Sală Polivalentă ar începe în aproximativ doi ani, pentru că, deocamdată, nici nu avem o locație. Prin urmare, finalizarea ar fi cam în 4-5-6 ani de acum încolo, în funcție de magnitudinea proiectului. Dacă avem terenul, nimic nu ne mai oprește să începem investiția Stelian Bujduveanu, primarul Capitalei

Ce declara edilul în urmă cu o săptămână: „Sală de cel puțin 50.000 de locuri”

În urmă cu o săptămână, Stelian Bujduveanu declara că Bucureștiul are nevoie de o sală de cel puțin 50.000 de locuri.

„Arena Naţională a fost finalizată, este un proiect important pentru Capitală. «Flamaropol» este al doilea proiect important pentru Capitală.

Al treilea trebuie să fie obligatoriu o sală polivalentă, o sală de cel puţin 50.000 de locuri care să asigure competiţia aici. Vă pot da câteva locaţii foarte bune pentru o sală polivalentă, una dintre ele fiind chiar amplasamentul de la Casa Radio ”, a spus Bujduveanu, potrivit zf.ro.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport