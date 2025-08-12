Nu sunt bani! Stelian Bujduveanu și-a schimbat declarațiile, după ce anunțase o nouă Polivalentă de 50.000 de locuri: „Nu mă refeream la locuri pe scaune”
Stelian Bujduveanu FOTO: Facebook
Diverse

Nu sunt bani! Stelian Bujduveanu și-a schimbat declarațiile, după ce anunțase o nouă Polivalentă de 50.000 de locuri: „Nu mă refeream la locuri pe scaune”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 12.08.2025, ora 22:51
alt-text Actualizat: 12.08.2025, ora 22:53
  • Stelian Bujduveanu (36 de ani), primarul Capitalei, a revenit asupra declarațiilor despre proiectul noii Săli Polivalente din București.

În urmă cu o săptămână, edilul anunța că noua Polivalentă ar putea avea o capacitate de 50.000 de locuri. Ulterior, acesta a revenit asupra declarațiilor, anunțând că este imposibil ca noua arenă să aibă o capacitate mai mare de 25.000 de scaune.

Îl reclamă la FIFA  UTA Arad, măsuri dure împotriva fotbalistului care a fugit de la echipă
Citește și
Îl reclamă la FIFA UTA Arad, măsuri dure împotriva fotbalistului care a fugit de la echipă
Citește mai mult
Îl reclamă la FIFA  UTA Arad, măsuri dure împotriva fotbalistului care a fugit de la echipă

Stelian Bujduveanu: „Putem avea o sală de 20-25.000 de locuri”

Primarul Capitalei a anunțat că noua Sală Polivalentă nu va putea avea mai mult de 25.000 de locuri, deoarece nu există disponibilitate financiară pentru un proiect de o mai mare amploare.

„Am spus în diferite intervenții că ar trebui o locație care să deservească 50.000 de oameni. Nu mă refer la o capacitate de 50.000 de locuri pe scaune, pentru că nu avem disponibilitatea financiară pentru asta, dar o sală de 20.000-25.000 de locuri se poate face.

Adiacent acestei săli trebuie să ai o infrastructură potrivită. De exemplu, o Sală Polivalentă care să aibă în componența ei o completare, un platou, în care să se poată organiza evenimentele de 50.000 de oameni ar fi foarte benefică.

Noi considerăm că o locație foarte, foarte bună pentru o sală trebuie să aibă câteva elemente definitorii. În primul rând, e nevoie de o suprafață de cel puțin 1,5-2 hectare.

În momentul de față, singura locație potrivită care îmi vine în minte și care îndeplinește aceste criterii e Casa Radio, care stă în paragină de peste 20 de ani”, a declarat Bujduveanu, pentru gsp.ro.

Realist vorbind, lucrările pentru noua Sală Polivalentă ar începe în aproximativ doi ani, pentru că, deocamdată, nici nu avem o locație. Prin urmare, finalizarea ar fi cam în 4-5-6 ani de acum încolo, în funcție de magnitudinea proiectului. Dacă avem terenul, nimic nu ne mai oprește să începem investiția Stelian Bujduveanu, primarul Capitalei

Ce declara edilul în urmă cu o săptămână: „Sală de cel puțin 50.000 de locuri”

În urmă cu o săptămână, Stelian Bujduveanu declara că Bucureștiul are nevoie de o sală de cel puțin 50.000 de locuri.

„Arena Naţională a fost finalizată, este un proiect important pentru Capitală. «Flamaropol» este al doilea proiect important pentru Capitală.

Al treilea trebuie să fie obligatoriu o sală polivalentă, o sală de cel puţin 50.000 de locuri care să asigure competiţia aici. Vă pot da câteva locaţii foarte bune pentru o sală polivalentă, una dintre ele fiind chiar amplasamentul de la Casa Radio”, a spus Bujduveanu, potrivit zf.ro.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

Transfer nou la FCSB Mutare surprinzătoare înainte de meciul cu Drita: „Se supără titularul dacă spun mai multe”
Europa League
22:19
Transfer nou la FCSB Mutare surprinzătoare înainte de meciul cu Drita: „Se supără titularul dacă spun mai multe”
Citește mai mult
Transfer nou la FCSB Mutare surprinzătoare înainte de meciul cu Drita: „Se supără titularul dacă spun mai multe”
Propunere surpriză Pe cine vede Iftime la șefia LPF, în locul lui Gino Iorgulescu
Superliga
21:36
Propunere surpriză Pe cine vede Iftime la șefia LPF, în locul lui Gino Iorgulescu
Citește mai mult
Propunere surpriză Pe cine vede Iftime la șefia LPF, în locul lui Gino Iorgulescu

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ilie Bolojan bagă în ședință instituțiile din subordinea Guvernului pentru tăierea cheltuielilor de personal
Ilie Bolojan bagă în ședință instituțiile din subordinea Guvernului pentru tăierea cheltuielilor de personal
Ilie Bolojan bagă în ședință instituțiile din subordinea Guvernului pentru tăierea cheltuielilor de personal
Primaria Capitalei Sala Polivalenta bucuresti stelian bujduveanu
Știrile zilei din sport
Naționala răvășită Dennis Man e al 11-lea stranier care a schimbat echipa în această vară + Câți „tricolori” mai avem în Top 5 campionate
Nationala
09:00
Naționala răvășită Dennis Man e al 11-lea stranier care a schimbat echipa în această vară + Câți „tricolori” mai avem în Top 5 campionate
Citește mai mult
Naționala răvășită Dennis Man e al 11-lea stranier care a schimbat echipa în această vară + Câți „tricolori” mai avem în Top 5 campionate
Fanii lui Camora, judecați aspru Portughezii sunt revoltați: clubul care l-a format pe fundaș adună susținători pentru CFR în meciul cu Braga
Europa League
01:00
Fanii lui Camora, judecați aspru Portughezii sunt revoltați: clubul care l-a format pe fundaș adună susținători pentru CFR în meciul cu Braga
Citește mai mult
Fanii lui Camora, judecați aspru Portughezii sunt revoltați: clubul care l-a format pe fundaș adună susținători pentru CFR în meciul cu Braga
Donnarumma, out de la PSG Portarul italian și-a anunțat plecarea: „Cineva a decis că nu mai pot face parte din echipă”
Campionate
12.08
Donnarumma, out de la PSG Portarul italian și-a anunțat plecarea: „Cineva a decis că nu mai pot face parte din echipă”
Citește mai mult
Donnarumma, out de la PSG Portarul italian și-a anunțat plecarea: „Cineva a decis că nu mai pot face parte din echipă”
Tony, aproape să-și rupă piciorul Momente de panică la Bacău: antrenorul lui Poli Iași a avut nevoie de îngrijiri medicale
Liga 2
12.08
Tony, aproape să-și rupă piciorul Momente de panică la Bacău: antrenorul lui Poli Iași a avut nevoie de îngrijiri medicale
Citește mai mult
Tony, aproape să-și rupă piciorul Momente de panică la Bacău: antrenorul lui Poli Iași a avut nevoie de îngrijiri medicale
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:46
„N-o să fie ușor la PSV” Basarab Panduru îl avertizează pe Dennis Man, după transferul în Olanda: „E o echipă mare”
„N-o să fie ușor la PSV”  Basarab Panduru îl avertizează pe  Dennis Man , după transferul în Olanda: „E o echipă mare”
11:38
Duplantis sfidează gravitația! VIDEO. Suedezul a doborât pentru a 13-a oară recordul mondial la săritura cu prăjina
Duplantis sfidează gravitația! VIDEO. Suedezul a doborât pentru a 13-a oară  recordul mondial la săritura cu prăjina
10:34
CFR Cluj, fără golgheter! Louis Munteanu va rata returul cu Braga. Ce s-a întâmplat
CFR Cluj, fără golgheter! Louis Munteanu va rata returul cu Braga. Ce s-a întâmplat
10:03
Radunovic, „dureri atroce” Mihai Stoica anunță că fundașul de la FCSB nu merge în Kosovo: „Nu poți juca așa”
Radunovic, „dureri atroce” Mihai Stoica anunță că fundașul de la FCSB nu merge în Kosovo: „Nu poți juca așa”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru
David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”
Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”
Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal
Top stiri din sport
Nu sunt bani! Stelian Bujduveanu și-a schimbat declarațiile, după ce anunțase o nouă Polivalentă de 50.000 de locuri: „Nu mă refeream la locuri pe scaune”
Diverse
12.08
Nu sunt bani! Stelian Bujduveanu și-a schimbat declarațiile, după ce anunțase o nouă Polivalentă de 50.000 de locuri: „Nu mă refeream la locuri pe scaune”
Citește mai mult
Nu sunt bani! Stelian Bujduveanu și-a schimbat declarațiile, după ce anunțase o nouă Polivalentă de 50.000 de locuri: „Nu mă refeream la locuri pe scaune”
Cu prelungitorul pe teren, în Moldova  Imaginile surprinse de camerele TV s-au viralizat imediat pe internet
Campionate
12.08
Cu prelungitorul pe teren, în Moldova Imaginile surprinse de camerele TV s-au viralizat imediat pe internet
Citește mai mult
Cu prelungitorul pe teren, în Moldova  Imaginile surprinse de camerele TV s-au viralizat imediat pe internet
Chemat la Comisii MM Stoica ar putea fi sancționat după ultimele declarații: „Deja e prea mult! Minte cu nerușinare”
Superliga
12.08
Chemat la Comisii MM Stoica ar putea fi sancționat după ultimele declarații: „Deja e prea mult! Minte cu nerușinare”
Citește mai mult
Chemat la Comisii MM Stoica ar putea fi sancționat după ultimele declarații: „Deja e prea mult! Minte cu nerușinare”
Rotaru și-a onorat promisiunea  FOTO. Micul suporter al Craiovei care i-a cerut pixul  și-a primit cadoul
Superliga
12.08
Rotaru și-a onorat promisiunea FOTO. Micul suporter al Craiovei care i-a cerut pixul și-a primit cadoul
Citește mai mult
Rotaru și-a onorat promisiunea  FOTO. Micul suporter al Craiovei care i-a cerut pixul  și-a primit cadoul

Echipe/Competiții

fcsb 105 CFR Cluj 36 dinamo bucuresti 19 rapid 29 Universitatea Craiova 29 petrolul ploiesti 7 Poli Iasi 2 uta arad 7 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Gino Iorgulescu europa league fcsb conference league dan sucu
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
13.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share