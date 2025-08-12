Tony, aproape să-și rupă piciorul Momente de panică la Bacău: antrenorul lui Poli Iași a avut nevoie de îngrijiri medicale +12 foto
Tony Da Silva/ Foto: captură ecran Prima Sport
Tony, aproape să-și rupă piciorul Momente de panică la Bacău: antrenorul lui Poli Iași a avut nevoie de îngrijiri medicale

alt-text Alexandru Smeu
Publicat: 12.08.2025, ora 20:43

În minutul 61 al partidei, Tony a sărit să prindă o minge trimisă în afara terenului, după o degajare a lui Anton.

Cu prelungitorul pe teren, în Moldova  Imaginile surprinse de camerele TV s-au viralizat imediat pe internet
Cu prelungitorul pe teren, în Moldova Imaginile surprinse de camerele TV s-au viralizat imediat pe internet
Cu prelungitorul pe teren, în Moldova  Imaginile surprinse de camerele TV s-au viralizat imediat pe internet

FC BACĂU - POLI IAȘI. Tony Da Silva a avut nevoie de îngrijiri medicale

La aterizare, tehnicianul portughez a călcat strâmb și s-a prăbușit pe gazon. Imediat, staff-ul său i-a sărit în ajutor și, după aproape un minut petrecut pe iarbă, acesta a fost ajutat să se ridice.

Accidentare Tony Foto Captura Prima Sport (5).jpeg
Accidentare Tony Foto Captura Prima Sport (5).jpeg

Galerie foto (12 imagini)

Accidentare Tony Foto Captura Prima Sport (1).jpeg Accidentare Tony Foto Captura Prima Sport (2).jpeg Accidentare Tony Foto Captura Prima Sport (3).jpeg Accidentare Tony Foto Captura Prima Sport (4).jpeg Accidentare Tony Foto Captura Prima Sport (5).jpeg
+12 Foto
Ulterior, fostul fundaș lateral al celor de la CFR Cluj s-a așezat pe o ladă frigorifică și a primit îngrijiri medicale lângă banca tehnică a moldovenilor.

Cel supranumit „Pitbull” le-a făcut semn jucătorilor că totul este în regulă, chiar dacă șchiopăta și acuza dureri.

Poli Iași, prima victorie a sezonului

După înfrângerea din prima etapă, 0-1, cu Ceahlăul Piatra Neamț, de pe teren propriu, Poli Iași s-a impus la limită în duelul de la Bacău.

Iancu și Inglada au marcat pentru formația din Copou, în minutele 42, respectiv 85. Pentru gazde a punctat Albu, în finalul primei reprize.

Grație acestui succes, Poli Iași este pe locul 10, cu 3 puncte. Pentru moldoveni urmează un meci, pe teren propriu, în fața nou-promovatei Gloria Bistrița.

Duelul este programat, marți, 19 august, cu începere de la ora 19:00.

19:16
18:47
11:46
11:38
10:34
10:03
