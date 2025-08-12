FC BACĂU - POLI IAȘI 1-2. Tony Da Silva (44 de ani), antrenorul oaspeților, a avut nevoie de îngrijri medicale.

În minutul 61 al partidei, Tony a sărit să prindă o minge trimisă în afara terenului, după o degajare a lui Anton.

FC BACĂU - POLI IAȘI. Tony Da Silva a avut nevoie de îngrijiri medicale

La aterizare, tehnicianul portughez a călcat strâmb și s-a prăbușit pe gazon. Imediat, staff-ul său i-a sărit în ajutor și, după aproape un minut petrecut pe iarbă, acesta a fost ajutat să se ridice.

Ulterior, fostul fundaș lateral al celor de la CFR Cluj s-a așezat pe o ladă frigorifică și a primit îngrijiri medicale lângă banca tehnică a moldovenilor.

Cel supranumit „Pitbull” le-a făcut semn jucătorilor că totul este în regulă, chiar dacă șchiopăta și acuza dureri.

Poli Iași, prima victorie a sezonului

După înfrângerea din prima etapă, 0-1, cu Ceahlăul Piatra Neamț, de pe teren propriu, Poli Iași s-a impus la limită în duelul de la Bacău.

Iancu și Inglada au marcat pentru formația din Copou, în minutele 42, respectiv 85. Pentru gazde a punctat Albu, în finalul primei reprize.

Grație acestui succes, Poli Iași este pe locul 10, cu 3 puncte. Pentru moldoveni urmează un meci, pe teren propriu, în fața nou-promovatei Gloria Bistrița.

Duelul este programat, marți, 19 august, cu începere de la ora 19:00.

