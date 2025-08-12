Transfer nou la FCSB Mutare surprinzătoare înainte de meciul cu Drita: „Se supără titularul dacă spun mai multe” +10 foto
Transfer nou la FCSB Mutare surprinzătoare înainte de meciul cu Drita: „Se supără titularul dacă spun mai multe”

  • DRITA - FCSB. Gigi Becali (67 de ani), patronul roș-albaștrilor, a anunțat un nou transfer, cu două zile înaintea returului din turul III preliminar din Europa League.
  • Drita - FCSB va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Voyo, joi, cu începere de la ora 21:00.

FCSB este aproape de calificarea în play-off-ul Europa League. Campioana României a învins Drita, scor 3-2, în turul „dublei” din turul 3 preliminar și se pregătește pentru retur.

Întrebat despre transferuri, patronul roș-albaștrilor a anunțat că pregătește o nouă mutare, însă nu a vrut să ofere mai multe detalii.

Transfer nou la FCSB! Gigi Becali: „Nu vreau să spun postul, se supără titularul”

„Cred că da, stai să vedem ce se întâmplă joi. Dacă ne calificăm, mai luăm unul cu siguranță. Să ne calificăm, eu nu spun niciodată că nu ne calificăm.

Nu vreau să spun pe ce post joacă pentru că după aia se supără titularul. O să spună că nu mai am încredere în el”, a declarat Gigi Becali la „Fotbal Club”, emisiune de la DigiSport.

FCSB - Unirea Slobozia, meci FOTO Sportpictures (1).jpg
FCSB - Unirea Slobozia, meci FOTO Sportpictures (1).jpg

Galerie foto (10 imagini)

FCSB - Unirea Slobozia, meci FOTO Sportpictures (2).jpg FCSB - Unirea Slobozia, meci FOTO Sportpictures (3).jpg FCSB - Unirea Slobozia, meci FOTO Sportpictures (4).jpg FCSB - Unirea Slobozia, meci FOTO Sportpictures (1).jpg FCSB - Unirea Slobozia, meci FOTO Sportpictures (1).jpg
+10 Foto
FCSB a efectuat trei mutări în această vară. Dennis Politic, Denis Alibec și Daniel Graovac au semnat cu roș-albaștrii.

Gigi Becali, despre situația lui Radunovic: „Face tratamente”

Campioana se confruntă cu probleme de lot înaitea partidei din Kosovo. Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, fundașul muntenegrean Risto Radunovic a efectuat luni o serie de investigații, iar rezultatul este cel de care se temea toată lumea la echipă: pubalgie.

Astfel, Radunovic se va alătura listei de absenți pentru returul cu Drita, pe lângă Denis Alibec și Florin Tănase.

Patronul campioanei a oferit ultimele detalii despre starea de sănătate ale fundașului lateral.

„Nu suntem chiar siguri dacă va juca. Așa a fost vorba, dar acum am înțeles că nu suntem siguri. Era vorba că da, acum zice că e în dubii. El face tratamente. Dacă nu joacă el, o să fie Kiki”.

Cum ar putea arăta FCSB cu Drita:

  • Târnovanu - V. Crețu, Ngezana, M. Popescu, Kiki (Pantea) - Șut, Chiricheș - Miculescu, Olaru, Cisotti - Bîrligea
FCSB - Drita. FOTO Sabin Cirstoveanu
FCSB - Drita. FOTO Sabin Cirstoveanu

Galerie foto (74 imagini)

FCSB - Drita. FOTO Sabin Cirstoveanu FCSB - Drita. FOTO Sabin Cirstoveanu FCSB - Drita. FOTO Sabin Cirstoveanu FCSB - Drita. FOTO Sabin Cirstoveanu FCSB - Drita. FOTO Sabin Cirstoveanu
+74 Foto
VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

