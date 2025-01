Denis Ciobotariu (26 de ani) joacă titular pentru Rapid, la doar 3 zile după ce fotbalistul a fost prezentat oficial.

Rapid - Universitatea Craiova este liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la PrimaSport și DigiSport 1, de la ora 20:00.

După mai multe negocieri intense întrer giuleșteni și Sepsi, Denis Ciobotariu a ajuns în cele din urmă sub comanda lui Marius Șumudică.

Denis Ciobotariu, direct în primul „11” la Rapid

Antrenorul giuleștenilor a mizat pe noul său fundaș pentru meciul extrem de important, împotriva Universității Craiova.

Astfel, la doar 3 zile de la anunțul oficial al clubului Rapid privind oficializarea transferului lui Denis Ciobotariu, fotbalistul a primit încrederea totală din partea lui Șumudică și va începe din primul minut partida din Giulești.

Denis Ciobotariu a fost lăsat de Sepsi OSK la Rapid încă din această iarnă. Covăsnenii au încasat 50.000 de euro și îl vor păstra pe Omar El Sawy pentru încă un sezon.

Rapid - Universitatea Craiova, echipele de start

Rapid București: Aioani - Cr. Manea, D. Ciobotariu, Pașcanu - Onea, Christensen, Hromada, Borza - Micovschi, Burmaz, Dobre

Siegrist, Briciu, Săpunaru, P. Iacob, Grameni, Vulturar, Kait, Emmers, Gojkovic, R. Pop, N'Jie Universitatea Craiova: L. Popescu - Mora, Maldonado, Zajkov, Bancu - Oshima, Mekvabishvili - Bană, Cicâldău, Mitriță - Lukic

Superbet Arena - Giulești (București). Arbitru: Bîrsan Marcel (Bucureşti). A1: Ghinguleac Radu Adrian (Bucureşti). A2: Grigoriu Mircea Mihail (Bucureşti). Arbitru VAR: Popa Cătălin (Piteşti). Arbitru AVAR: Antonie Andrei (Bucureşti)

Misiunea lui Ciobotariu: „Rapid în play-off”

Denis Ciobotariu a ajuns în sfârșit la Rapid, după o săptămână în care transferul său a fost la un pas să cadă, din cauza patronului Dan Șucu, nemulțumit de unele condiții puse de conducerea celor de la Sepsi.

„Mă bucur că am ajuns aici, mi-am dorit mult să ajung. E bine că am ajuns de acum, mă voi adapta mai repede. Poate pot ajuta Rapidul să intre in play-off .

Dinamo m-a dorit și ea, dar am ales Rapid. Au declarat-o și cei de acolo.

Voi da tot ce am mai bun să nu-l dezamăgesc pe Marius Șumudică. Sunt pregătit să intru de mâine (n.r. - sâmbătă, cu Universitatea Craiova)”, a declarat Denis Ciobotariu la conferința de presă.