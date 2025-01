Emma, ce ghinion!  Intră accidentată în 2025. Australian Open, în pericol pentru Răducanu: „Sunt într-un cerc vicios”

Emma Răducanu (22 ani) s-a retras de la ASB Classic (Auckland), turneu la care ar fi trebuit să joace la trecerea dintre ani.

Sportiva cu tată român a renunțat la turneul neo-zeelandez din cauza unei accidentări la spate.

Emma Răducanu va pleca spre Melbourne, unde speră să participe la Australian Open. Primul turneu de Grand Slam al anului se desfășoară în perioada 12-26 ianuarie 2025.

Emma Răducanu nu vede luminița de la capătul tunelului

Emma Răducanu a renunțat la turneul de la Auckland cu doar câteva ore înainte de startul competiției pregătitoare pentru Australian Open.

„Am încercat din răsputeri să fiu pregătită. Iubesc Auckland și fanii de aici, dar, din păcate, m-am ales cu o durere la spate și nu voi fi gata la timp.

Am intrat în acest cerc vicios, și este destul de periculos să fii în el.

Cred că trebuie să iau anumite decizii în privința încărcăturii și să mă asigur că am avut o perioadă de pregătire și un antrenament adecvat”, a declarat Emma Răducanu, citată de dailymail.co.uk.

Este prima accidentare a Emmei Răducanu cu noul preparator fizic, Yutaka Nakamura. Japonezul a mai lucrat cu Maria Șarapova, Jennifer Capriati, Kei Nishikori, Tommy Haas, Mary Pierce, Xavier Malisse și Max Mirnyi.

Răducanu, copleșită de succesul de la US Open 2021

Emma Răducanu a câștigat primul titlu de Grand Slam la doar 18 ani, după ce s-a impus în toate meciurile de la Flushing Meadows cu 2-0 la seturi.

Emma s-a trezit cu 2,5 milioane de dolari în conturi, dar și cu o mulțime de contracte de sponsorizare.

14 este numărul turneelor la care a participat Emma Răducanu în 2024, mai puțin decât orice jucătoare din top 100 WTA

Succesul de la New York i-a adus sportivei contracte cu branduri precum British Airways, Vodafone, Evian, Porsche, Tiffany & Co și Dior, iar programul Emmei a devenit din ce în ce mai aglomerat.

„Evident, sunt foarte recunoscătoare și norocoasă că am avut parte de anumite experiențe și oportunități, dar nu am fost pregătită pentru asta.

În capul meu era ceva de genul: «Bine, mă trezesc, joc tenis. Mă duc la sală. Mă duc acasă și nu am nimic altceva de făcut».

După rezultatul de la US Open 2021, s-a vorbit foarte mult despre lucrurile din afara terenului. Iar eu dădeam mereu 100% pe teren.

Întotdeauna am muncit din greu, dar cred că nu am fost pregătită la fel de bine pentru celelalte lucruri care, inevitabil, îți iau din energie ”, a declarat Răducanu, citată de The Sun.