„Bag cuțitu’ în tine și îți iau gâtul” Ordin de protecție între doi oameni din fotbal: dezvăluiri din dosar și reacțiile părților

Conflict cu iz penal între doi foști colaboratori de la CSL Ștefăneștii de Jos, nou-promovată în Liga 2.

Unul dintre ei a obținut un ordin de protecție după ce a reclamat la Poliție că a primit pe WhatsApp un mesaj în care era amenințat cu moartea.

În timp ce reclamantul susține că se teme pentru viața lui și a familiei sale, pârâtul contraatacă și vorbește despre o înscenare menită să blocheze anchete penale pe care le-a declanșat.

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Conflict cu iz penal între doi foști oficiali ai CSL Ștefăneștii de Jos, club promovat cu mare scandal în Liga 2, după o serie de mesaje și postări online, culminând cu o amenințare cu moartea.

George Bozieru, ordin de protecție după amenințarea cu moartea: „Bag cuțitu’ în tine și îți iau gâtul”

George Bozieru (26 de ani), fost conducător la gruparea ilfoveană, a obținut în instanță un ordin de protecție împotriva fostului său colaborator, Andrei Constantinescu (44 de ani), unul dintre membrii staff-ului tehnic.

Prin sentința pronunțată pe 20 august, Judecătoria Sectorului 3 a dispus ca, timp de patru luni, Constantinescu să păstreze o distanță de cel puțin 200 de metri față de Bozieru și de domiciliul acestuia și să nu îl contacteze în niciun fel.

Potrivit motivării, Bozieru a reclamat că pe 17 august 2026 a primit un mesaj pe WhatsApp de pe numărul de telefon pe care Constantinescu a recunoscut că îl utilizează.

Mesajul prezentat instanței conținea amenințarea: „Dacă nu îți face garda nimic, bag cuțitu’ în tine și îți iau gâtul”.

Alarmat, Boziereu s-a dus la Secția 23 Poliție, iar polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu pentru cinci zile împotriva lui Andrei Constantinescu. Ulterior, cazul a ajuns la Judecătoria Sectorului 3 din București.

Constantinescu: „Mesajul este fals, creat cu ajutorul unei aplicații”

Constantinescu a negat în fața instanței că ar fi trimis mesajul. El a susținut că acesta ar fi fost creat cu ajutorul unei aplicații și a cerut verificarea telefoanelor pentru stabilirea autenticității.

A recunoscut însă că numărul de telefon de pe care mesajul fusese transmis îi aparține. Judecătorii nu au considerat convingătoare aceste explicații și au stabilit că mesajul a fost transmis de Constantinescu.

„În aceste condiții, instanța apreciază ca fiind dovedită transmiterea mesajului de către pârât”, se arată în motivarea sentinței.

În consecință, se arată în motivare, instanța a constatat că acesta l-a amenințat pe Bozieru cu moartea, considerând fapta de o gravitate deosebită și un act de violență în contextul hărțuirii online și al utilizării abuzive a tehnologiei pentru umilirea victimei.

„Postări injurioase și denigratoare, cu un caracter intens și susținut”

Judecătorii nu s-au oprit la mesajul din 17 august. Din documentele depuse la dosar au rezultat și mai multe postări online realizate de Andrei Constantinescu în luna august, pe care instanța le-a caracterizat drept „injurioase și denigratoare” și cu un caracter „intens și susținut”.

Bozieru a susținut în fața instanței că, după emiterea ordinului de protecție provizoriu, atacurile lui Constantinescu împotriva lui în mediul online s-au intensificat.

„Dacă înainte pârâtul posta o dată pe zi, după ce s-a terminat acest ordin de protecție, a postat zilnic de 3-4 ori pe zi, atacând inclusiv copiii minori, juniori ai Clubului Sportiv Ștefăneștii de Jos, postându-i în diverse ipostaze pe aceștia, susținând că ar fi întreținut raporturi sexuale cu minori”, a reclamat Bozieru.

În fața instanței, Andrei Constantinescu a recunoscut că el este autorul postărilor online, dar a susținut că acestea conțin documente reale și că demersurile sale vizează presupuse fapte de natură penală pe care Bozieru ar trebui să le explice în fața instituțiilor competente.

Instanța: „A creat o puternică stare de temere”

Instanța a apreciat că amenințarea cu moartea a venit în continuarea acestei activități online și a unor multiple mesaje transmise anterior.

„Pârâtul a produs un impact psihologic negativ semnificativ și a cauzat acestuia o puternică stare de temere”, au concluzionat magistrații.

În consecință, completul de judecată a considerat îndeplinite cele două condiții necesare pentru emiterea ordinului: existența unor acte de violență și existența unei stări de pericol pentru viața sau integritatea fizică ori psihică a victimei.

Bozieru ar fi vrut ca Andrei Constantinescu să fie monitorizat prin dispozitiv electronic

Boziereu a cerut un ordin de protecție pentru 12 luni și obligarea lui Constantinescu să poarte o brățară electronică.

Instanța a stabilit însă durata ordinului la patru luni și a considerat că brățara nu este necesară, deoarece nu a rezultat că Constantinescu l-a urmărit, nu s-a apropiat de el și nu a recurs la violență fizică.

De unde a pornit conflictul: „Să înceapă Nagasaki”

În fața instanței, George Bozieru a povestit că relația cu Andrei Constantinescu a început să se degradeze în august.

Acesta a susținut că, pe 11 august, Constantinescu i-a cerut un împrumut de 3.600 de euro, după ce anterior îi transmisese că „s-a săturat” și că urmează să înceapă „Nagasaki”.

Boziereu a explicat că, până atunci, cei doi avuseseră o relație normală de colegialitate și că se mai împrumutaseră reciproc, însă era vorba despre sume mici, de câteva sute sau cel mult câteva mii de lei, care erau returnate de fiecare dată.

Bozieru, acuzații de șantaj: „ Mi-a cerut 100.000 de euro pentru a înceta atacurile“

Bozieru a mai susținut că, într-o conversație pe care o plasează în jurul datei de 12 august, Andrei Constantinescu i-ar fi cerut 100.000 de euro pentru a înceta atacurile la adresa sa.

În aceeași zi, potrivit lui Bozieru, Constantinescu i-ar fi trimis și un mesaj vocal în care spunea că „se supără foarte rău” și că simte că începe „să se enerveze”.

Tatăl lui Bozieru a încercat să aplaneze conflictul și a mers la domiciliul lui Andrei Constantinescu.

Instanța a apreciat, pe baza unei înregistrări video, că întâlnirea s-a desfășurat fără incidente, astfel că judecătorii au respins solicitarea ca părinții reclamantului să beneficieze, la rândul lor, de ordin de protecție.

Bozieru a susținut că Andrei Constantinescu i-ar fi amenințat inclusiv părinții.

Bozieru, pentru GOLAZO.ro: „Îl consider capabil să mă mierlească”

Contactat de GOLAZO.ro, George Bozieru a vorbit despre conflictul cu Andrei Constantinescu și despre motivele pentru care a cerut ordinul de protecție.

„Individul are niște probleme de comportament, a făcut o obsesie clară față de mine. A spus în fața instanței că nu se va lăsa până nu-și termină planul.

Întrebat fiind de judecator ce fel de plan, avocata lui a răspuns în numele lui, pe cale legală”, a declarat Bozieru.

Acesta spune că se teme pentru viața sa și susține că amenințarea cu moartea a fost momentul în care conflictul a depășit limitele unei dispute profesionale.

Eu consider pe individul ăsta capabil de săvârșirea omorului. Într-un moment de nebunie e capabil să mă mierlească. E un pericol real. M-a amenințat că-mi dă cuțite-n gât. Îl cunosc bine pe Andrei Constantinescu. E o persoană cu antecedente în zona asta. George Bozieru, fost președinte CSL Ștefăneștii de Jos

„A fost o amenințare peste care nu pot să trec”

Despre mesajul primit pe 17 august, Bozieru spune că acesta a reprezentat momentul în care conflictul a escaladat:

„El a început o campanie de denigrare împotriva mea de vreo trei săptămâni. Dar nici asta nu a fost o problemă, că eu n-am dat curs niciuneia dintre acuzele astea pe care le-a formulat el în mediul online.

Totul a fost escaladat în momentul în care mi-a zis că îmi dă cuțite în gât. A fost o amenințare peste care nu pot să trec”, a declarat Bozieru.

„Vreau să trăiesc! Să mă lase în pace! Atâta îmi doresc”

Fostul președinte al CSL Ștefăneștii de Jos susține că Andrei Constantinescu vrea să-l distrugă.

„El mi-a formulat plângeri la mai multe instituții ale statului român pentru diferite infracțiuni ce el consideră că eu le-aș fi săvârșit.

N-am nicio problemă pentru nici o infracțiune, să-și facă poliția treaba. Eu vreau să trăiesc și dacă am comis vreo greșeală în viața asta sunt direct răspunzător. În România nu există pedeapsa capitală și nu mi-o poate aplica un individ.

Tot ce vreau este ca Andrei Constatinescu să-și vadă de viața lui și să mă lase în pace. Atâta îmi doresc”.

Andrei Constantinescu, pentru GOLAZO.ro: „Am făcut apel. Este o acțiune menită să mă intimideze”

Contactat de GOLAZO.ro, Andrei Constantinescu a declarat că a făcut apel împotriva deciziei și susține că mesajul de amenințare cu moartea pe baza căruia a fost emis ordinul de protecție este fals și nu îi aparține.

El spune că a solicitat o expertiză tehnică a telefoanelor pentru a stabili veridicitatea mesajului.

„Este o acțiune menită să mă intimideze vizavi de procedurile penale în care acel personaj este implicat, proceduri la baza cărora au stat documentele predate de subsemnatul.

În ceea ce privește decizia, vă aduc la cunoștință faptul că am făcut apel și am solicitat expertiza tehnică asupra dispozitivelor mobile din partea structurilor competente ale Poliției și ale Parchetului, pentru a afla veridicitatea mesajului respectiv, pe care, de altfel, nu mi-l atribui sub nicio formă, considerându-l un fals menit să inducă în eroare instanța.

Sunt încrezător 100% în Justiție și în modul în care organele de anchetă își vor face datoria în baza documentelor indubitabile pe care le au la dispoziție. De aceea sunt foarte sigur că adevărul va ieși la suprafață foarte curând”.

Nu am niciun fel de problemă, poate să-mi pună și două brățări, pe mine nu mă interesează să-i fie atins niciun un fir de păr din cap. Mă interesează ca documentele de fals, uz de fals, delapidare pe care le-am prezentat instituțiilor abilitate să se soluționeze. Eu n-am de ce să mă apropii de el. Andrei Constantinescu, pentru GOLAZO.ro

„A deranjat că am apărat interesele clubului. Constantinescu s-a propus la Alba Iulia”

Bozieru susține că ruptura dintre el și Constantinescu are legătură și cu scandalul izbucnit în jurul promovării CSL Ștefăneștii de Jos în Liga 2, după litigiul cu David-Andrei Dănăilă și demersurile făcute de CSM Unirea Alba Iulia, inclusiv la TAS și la Parchet.

„Tot scandalul ăsta a fost cauzat de CSL Ștefăneștii de Jos și de faptul că eu am apărat interesele clubului înainte de orice altceva. Cred că asta a deranjat.

Poate s-ar fi dorit să nu rămână Ștefăneștii de Jos în Liga 2 și să se ducă altcineva. Știu chiar de la domnul Constantinescu că s-a propus la Alba Iulia. L-a deranjat foarte tare faptul că eu am protejat interesele clubului Ștefănești, spunând adevărul, bineînțeles”.

Cei doi se cunosc din 2021

George Bozieru spune că îl cunoaște pe Andrei Constantinescu din 2021, când au început să colaboreze în fotbal, la AS POL, Asociația Sportivă a Poliției.

„El avea o grupă de copii și m-a luat ca secund. Ne-am mai întâlnit ulterior la Dinamo, echipa lui Nicolae Badea”.

Bozieru susține că relația dintre cei doi s-a deteriorat pe măsură ce el a avansat profesional, iar Constantinescu „n-a mai fost vioara întâi”.

„El manifestă deja o mare frustrare față de progresul din cariera mea. Când am ajuns la Dinamo, echipa lui Nicolae Badea, toate lucrurile erau frumoase: eu eram secund, el era principal.

Ulterior eu am trecut pe management administrativ. Când am ajuns la Dinamo 1948, la echipa de Liga 1, el a început să răcească relația. Este o persoană orbită de ură.

L-am angajat la CSL Ștefăneștii de Jos pentru considerente profesionale, eu chiar îl consideram un băiat capabil să facă video-analiză, să fie proactiv, să aducă plus valoare.

Lucrurile au luat-o razna în ultimele săptămâni, dar el le pregătea din momentul în care a venit”.

Am fost prieteni foarte apropiați. În cei șase ani de când ne știm mi-a cunoscut familia, i-am cunoscut familia. L-am ajutat ori de câte ori a avut nevoie, judecând că am avut o stare financiară un pic mai bună decât a lui. George Bozieru, pentru GOLAZO.ro

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