„Un egal cât o victorie” Andres Dumitrescu, euforic după Sepsi-Petrolul 1-1: „Îi felicit și pe cei care au luat «roșu»”

Andres Dumitrescu, de la Sepsi, a declarat că egalul cu Petrolul, 1-1, valorează cât o victorie pentru echipa sa.

Formația antrenată de Valentin Suciu a egalat Petrolul în 9 oameni cu golul reușit de Andres Dumitrescu în minutul 89. Tudorie deschisese scorul în minutul 25.

Sepsi OSK are două egaluri consecutive în Liga 1 și este neînvinsă de patru etape. Petrolul a ratat șansa de a urca pe locul 2 în campionat. Trupa lui Topal rămâne pe poziția a treia, la șapte puncte în spatele liderului U Cluj

Andres Dumitrescu, euforic după thriller-ul cu Petrolul: „Le dau colegilor un suc”

Andres Dumitrescu a felicitat pe toată lumea după meciul cu Petrolul, scor 1-1.

Pentru Dumitrescu a fost doar al treilea gol de când joacă pentru Sepsi OSK.

„O simțim ca pe o victorie, publicul a fost minunat, însă azi, noi am fost cei mai importanți, la pauză am discutat între noi si am spus ca nu avem nimic de pierdut.

O vedem ca pe o victorie. Cred că toți băieții merită felicitări, inclusiv cei care au luat cartonaș roșu merită felicitări.

Ne provocau, încercau să ne provoace, și eu am fost aproape să iau roșu. Este al treilea gol al meu și sunt foarte fericit. Dau un suc zilele următoare”, a declarat Andres Dumitrescu la DigiSport.

Sepsi - Petrolul. Kallaku și Marius Coman, eliminați!

În minutul 25, Sherif Kallaku a avut o intrare din spate, cu talpa, pe piciorul francezului Tidiane Keita.

„Centralul” partidei a fost aproape de fază și i-a acordat direct cartonașul roșu, iar jucătorul a plecat la cabine și și-a lăsat echipa în inferioritate numerică.

În minutul 38, Marius Coman a văzut al doilea cartonaș galben și a fost eliminat. Atacantul a avut o intrare intârziată la Zima.