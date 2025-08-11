„Războiul bate la ușă” Marian Aliuță,  despre nesiguranța zilei de mâine: „Se poate întâmpla să vină și la noi”

Marian Aliuță (47 de ani) a vorbit în episodul 10 al seriei „Lumini si umbre”, proiect GOLAZO.ro, despre apropierea lui de Dumnezeu și despre cât de greu e să-ți păstrezi valorile și credința într-o lume cum e cea de azi.

Aliuță e de părere că oamenii și-au pierdut încredere unii în ceilalți și s-au îndepărtat de Dumnezeu.

Marian Aliuță: „Războiul bate la ușă”

Fostul jucător vorbește despre „războiul care bate la ușă” și își pune însă speranța în Divinitate pentru evitarea unui posibil conflict armat.

„Azi, oamenii se îndreaptă către rău, din păcate. De la probleme, de la nesiguranță, de la neîncredere. Nu mai ai încredere în nimeni... Dar atunci când te apropii de Dumnezeu, asta te schimbă. Te face un alt om (...).

Cred în continuare că toate lucrurile care se întâmplă azi în lume sunt din cauză că lumea s-a îndepărtat foarte mult de Dumnezeu.

Ne uităm acum la războaie, ne gândim la ce se întâmplă în ziua de mâine, nu mai avem nicio siguranță… Mâine se poate întâmpla să vină și la noi un război, că bate la ușă.

Cred că toate sunt îngăduite de Dumnezeu. Dumnezeu are ultimul cuvânt și eu mă încred în El că nu se va ajunge aici (n.r. la război), că România este încă o țară creștină și oamenii se roagă și Dumnezeu ne va da protecție. Nu numai nouă, ci și celor din Ucraina, și celor din Rusia, tuturor oamenilor de pretutindeni.

Eu cred că Dumnezeu, la un moment-dat, va face pace, dar asta depinde și de om. Că omul s-a înrăit și trebuie să se îndrepte cu fața către Dumnezeu…”.

VIDEO. Marian Aliuță, „Lumini și umbre”, ep. 10

