„Becali să nu se supere” Raul Rotund, despre golul marcat cu FCSB: „N-am mai trăit o așa bucurie” » Ce spune despre perioada petrecută la Dinamo

Raul Rotund (19 ani), mijlocașul celor de la Unirea Slobozia, a vorbit despre golul din meciul cu FCSB.

Unirea Slobozia s-a impus în duelul cu FCSB, scor 1-0, grație golului marcat de Raul Rotund.

Raul Rotund, după ce a marcat contra celor de la FCSB: „Un sentiment foarte emoționant”

După golul decisiv marcat în duelul cu FCSB, Raul Rotund a vorbit despre momentele prin care a trecut după meci. De asemenea, acesta i-a transmis un mesaj patronului campioanei FCSB.

„Este, așa cum am spus și aseară, după meci, un sentiment foarte emoționant. Ca orice fotbalist de atac satisfacția mea este golul, dar în contextul ăsta, în care reușita a fost și cea care a adus victoria, bucuria este și mai mare.

Și de ce să mă feresc, conjunctura în care mă aflu, fiind jucătorul lui Dinamo, face momentul cu adevărat deosebit” , a declarat Raul Rotund, pentru prosport.ro.

Raul Rotund: „Tata se ruga în fața televizorului”

„Am văzut cum se rugau (n.r. - părinții) după ce am dat gol și, acum când vorbesc, se ridică pielea pe mine. E foarte frumos că pot să-i fac mândri. Mama mi-a trimis o filmare cu tata în fața televizorului, cum se ruga imediat după gol.

Și, repet, sunt mândru! Noi suntem foarte credincioși, iar eu sunt singurul copil al lor. Dacă pot să fac o glumă, domnul Becali nu ar trebui să se supere .

Vreau să mă țin de obiectivul ăsta, am făcut pariu și cu tata și cu impresarul meu. E vorba de o sumă de bani, dar nu o să spun cât. E frumușică, un fel de primă și de la ei, de la părinți”, a continuat tânărul jucător al ialomițenilor.

Mi-au lăsat mesaje, Mister Zeljko, Andrei Nicolescu m-au felicitat, au zis să muncesc în continuare, să cred în mine, iar efortul meu va fi, întotdeauna, răsplătit. Raul Rotund, mijlocaș Unirea Slobozia

Raul Rotund, despre perioada la Dinamo: „Meritam mai multe oportunități”

Fotbalistul a vorbit și despre sezonul trecut, când a fost în lotul celor de la Dinamo, formație care l-a împrumutat la Unirea Slobozia.

„Aș fi meritat, cred eu, poate mai multe oportunități, șanse. Dar asta a fost alegerea antrenorului. Mi s-a spus că, dacă nu m-aș fi accidentat după meciul cu Rapid, în play-off aș fi primit mai multe minute.

Dar ăsta a fost ghinionul meu. A trecut, privim la ce o să fie și mergem înainte”, a conchis Raul Rotund.

VIDEO. Golul marcat de Raul Rotund în FCSB - Unirea Slobozia, scor 0-1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport