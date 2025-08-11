„Becali să nu se supere”  Raul Rotund, despre golul marcat cu FCSB: „N-am mai trăit o așa bucurie” » Ce spune despre perioada petrecută la Dinamo +13 foto
Raul Rotund FOTO: Sport Pictures
Superliga

„Becali să nu se supere” Raul Rotund, despre golul marcat cu FCSB: „N-am mai trăit o așa bucurie” » Ce spune despre perioada petrecută la Dinamo

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 11.08.2025, ora 20:34
  • Raul Rotund (19 ani), mijlocașul celor de la Unirea Slobozia, a vorbit despre golul din meciul cu FCSB.

Unirea Slobozia s-a impus în duelul cu FCSB, scor 1-0, grație golului marcat de Raul Rotund.

Șucu îi răspunde lui Gino Patronul de la Rapid, reacție furioasă după amenințările lui Iorgulescu: „Ce legătură are una cu cealaltă?!”
Citește și
Șucu îi răspunde lui Gino Patronul de la Rapid, reacție furioasă după amenințările lui Iorgulescu: „Ce legătură are una cu cealaltă?!”
Citește mai mult
Șucu îi răspunde lui Gino Patronul de la Rapid, reacție furioasă după amenințările lui Iorgulescu: „Ce legătură are una cu cealaltă?!”

Raul Rotund, după ce a marcat contra celor de la FCSB: „Un sentiment foarte emoționant”

După golul decisiv marcat în duelul cu FCSB, Raul Rotund a vorbit despre momentele prin care a trecut după meci. De asemenea, acesta i-a transmis un mesaj patronului campioanei FCSB.

„Este, așa cum am spus și aseară, după meci, un sentiment foarte emoționant. Ca orice fotbalist de atac satisfacția mea este golul, dar în contextul ăsta, în care reușita a fost și cea care a adus victoria, bucuria este și mai mare.

Și de ce să mă feresc, conjunctura în care mă aflu, fiind jucătorul lui Dinamo, face momentul cu adevărat deosebit”, a declarat Raul Rotund, pentru prosport.ro.

Raul Rotund, gol în FCSB - Unirea Slobozia (FOTO: captură Prima Sport 1)
Raul Rotund, gol în FCSB - Unirea Slobozia (FOTO: captură Prima Sport 1)

Galerie foto (13 imagini)

Raul Rotund, gol în FCSB - Unirea Slobozia (FOTO: captură Prima Sport 1) Raul Rotund, gol în FCSB - Unirea Slobozia (FOTO: captură Prima Sport 1) Raul Rotund, gol în FCSB - Unirea Slobozia (FOTO: captură Prima Sport 1) Raul Rotund, gol în FCSB - Unirea Slobozia (FOTO: captură Prima Sport 1) Raul Rotund, gol în FCSB - Unirea Slobozia (FOTO: captură Prima Sport 1)
+13 Foto
labels.photo-gallery

Raul Rotund: „Tata se ruga în fața televizorului”

„Am văzut cum se rugau (n.r. - părinții) după ce am dat gol și, acum când vorbesc, se ridică pielea pe mine. E foarte frumos că pot să-i fac mândri. Mama mi-a trimis o filmare cu tata în fața televizorului, cum se ruga imediat după gol.

Și, repet, sunt mândru! Noi suntem foarte credincioși, iar eu sunt singurul copil al lor. Dacă pot să fac o glumă, domnul Becali nu ar trebui să se supere.

Vreau să mă țin de obiectivul ăsta, am făcut pariu și cu tata și cu impresarul meu. E vorba de o sumă de bani, dar nu o să spun cât. E frumușică, un fel de primă și de la ei, de la părinți”, a continuat tânărul jucător al ialomițenilor.

Mi-au lăsat mesaje, Mister Zeljko, Andrei Nicolescu m-au felicitat, au zis să muncesc în continuare, să cred în mine, iar efortul meu va fi, întotdeauna, răsplătit. Raul Rotund, mijlocaș Unirea Slobozia

Raul Rotund, despre perioada la Dinamo: „Meritam mai multe oportunități”

Fotbalistul a vorbit și despre sezonul trecut, când a fost în lotul celor de la Dinamo, formație care l-a împrumutat la Unirea Slobozia.

„Aș fi meritat, cred eu, poate mai multe oportunități, șanse. Dar asta a fost alegerea antrenorului. Mi s-a spus că, dacă nu m-aș fi accidentat după meciul cu Rapid, în play-off aș fi primit mai multe minute.

Dar ăsta a fost ghinionul meu. A trecut, privim la ce o să fie și mergem înainte”, a conchis Raul Rotund.

VIDEO. Golul marcat de Raul Rotund în FCSB - Unirea Slobozia, scor 0-1

FCSB - Unirea Slobozia, meci FOTO Sportpictures (3).jpg
FCSB - Unirea Slobozia, meci FOTO Sportpictures (3).jpg

Galerie foto (10 imagini)

FCSB - Unirea Slobozia, meci FOTO Sportpictures (2).jpg FCSB - Unirea Slobozia, meci FOTO Sportpictures (3).jpg FCSB - Unirea Slobozia, meci FOTO Sportpictures (4).jpg FCSB - Unirea Slobozia, meci FOTO Sportpictures (1).jpg FCSB - Unirea Slobozia, meci FOTO Sportpictures (1).jpg
+10 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Federer revine pe teren! Legendarul tenismen va juca un meci special în China » Anunțul elvețianului
Tenis
19:21
Federer revine pe teren! Legendarul tenismen va juca un meci special în China » Anunțul elvețianului
Citește mai mult
Federer revine pe teren! Legendarul tenismen va juca un meci special în China » Anunțul elvețianului
Drăgușin, interviu de la Londra  Românul, dezvăluiri despre cel mai greu moment din carieră: „A fost cel mai grav scenariu” » Ce spune despre CM 2026
Stranieri
19:14
Drăgușin, interviu de la Londra Românul, dezvăluiri despre cel mai greu moment din carieră: „A fost cel mai grav scenariu” » Ce spune despre CM 2026
Citește mai mult
Drăgușin, interviu de la Londra  Românul, dezvăluiri despre cel mai greu moment din carieră: „A fost cel mai grav scenariu” » Ce spune despre CM 2026

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Consilierul Kremlinului, Suslov: „Iată condițiile lui Putin pentru acordul Rusia-SUA. El e cel care îi oferă lui Trump o cale de ieșire”
Consilierul Kremlinului, Suslov: „Iată condițiile lui Putin pentru acordul Rusia-SUA. El e cel care îi oferă lui Trump o cale de ieșire”
Consilierul Kremlinului, Suslov: „Iată condițiile lui Putin pentru acordul Rusia-SUA. El e cel care îi oferă lui Trump o cale de ieșire”
liga 1 Unirea Slobozia fcsb raul rotund
Știrile zilei din sport
BOMBĂ CU DREPTURILE TV DIN LIGA 1 Azi, cluburile au votat extinderea contractului până în 2035, cu o valoare de aproape 400 de milioane de euro
Media
14:54
BOMBĂ CU DREPTURILE TV DIN LIGA 1 Azi, cluburile au votat extinderea contractului până în 2035, cu o valoare de aproape 400 de milioane de euro
Citește mai mult
BOMBĂ CU DREPTURILE TV DIN LIGA 1 Azi, cluburile au votat extinderea contractului până în 2035, cu o valoare de aproape 400 de milioane de euro
Trafic cu peste două tone de cocaină Fost jucător din Premier League, condamnat la închisoare
Diverse
17:14
Trafic cu peste două tone de cocaină Fost jucător din Premier League, condamnat la închisoare
Citește mai mult
Trafic cu peste două tone de cocaină Fost jucător din Premier League, condamnat la închisoare
Explicația haosului FCSB n-a avut aceeași defensivă două meciuri la rând. Și urmează să joace joi cu o apărare în premieră în actualul sezon
Europa League
13:31
Explicația haosului FCSB n-a avut aceeași defensivă două meciuri la rând. Și urmează să joace joi cu o apărare în premieră în actualul sezon
Citește mai mult
Explicația haosului FCSB n-a avut aceeași defensivă două meciuri la rând. Și urmează să joace joi cu o apărare în premieră în actualul sezon
„Becali m-a jignit”  Dorit de FCSB, fotbalistul cu peste 150 de meciuri în Liga 1 a refuzat transferul: „Am zis că n-o să joc acolo niciodată”
Superliga
11:32
„Becali m-a jignit” Dorit de FCSB, fotbalistul cu peste 150 de meciuri în Liga 1 a refuzat transferul: „Am zis că n-o să joc acolo niciodată”
Citește mai mult
„Becali m-a jignit”  Dorit de FCSB, fotbalistul cu peste 150 de meciuri în Liga 1 a refuzat transferul: „Am zis că n-o să joc acolo niciodată”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:57
Plecare de la U Craiova Oltenii au anunțat despărțirea de ultimă oră: „Îi dorim mult succes”. Eroarea care i-a fost fatală
Plecare de la U Craiova Oltenii au anunțat despărțirea de ultimă oră: „Îi dorim mult succes”. Eroarea care i-a fost fatală
19:16
Cu prelungitorul pe teren, în Moldova Imaginile surprinse de camerele TV s-au viralizat imediat pe internet
Cu prelungitorul pe teren, în Moldova  Imaginile surprinse de camerele TV s-au viralizat imediat pe internet
18:47
Real Madrid alertează FIFA și UEFA Reacție fermă după ce La Liga a aprobat mutarea unei partide de campionat în SUA: „Creează un precedent inacceptabil”
Real Madrid alertează  FIFA și UEFA  Reacție fermă după ce La Liga a aprobat mutarea unei partide de campionat în SUA: „Creează un precedent inacceptabil”
17:33
„CFR, Se poate!” Clujenii sunt încurajați de doi foști jucători de la Pandurii, care au eliminat Braga pe teren propriu, după 0-1 în tur
„CFR, Se poate!” Clujenii sunt încurajați de doi foști jucători de la Pandurii, care au eliminat Braga pe teren propriu, după 0-1 în tur
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru
David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”
Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”
Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal
David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu
Top stiri din sport
Violator la Casa Albă Președintele SUA, Donald Trump, a primit, într-o delegație oficială, un fost sportiv american condamnat pentru viol
Special
15:47
Violator la Casa Albă Președintele SUA, Donald Trump, a primit, într-o delegație oficială, un fost sportiv american condamnat pentru viol
Citește mai mult
Violator la Casa Albă Președintele SUA, Donald Trump, a primit, într-o delegație oficială, un fost sportiv american condamnat pentru viol
S-a prăbușit pe teren  Un jucător de tenis, nevoit să se retragă de la turneul din Cincinnati din cauza căldurii
Tenis
11:07
S-a prăbușit pe teren Un jucător de tenis, nevoit să se retragă de la turneul din Cincinnati din cauza căldurii
Citește mai mult
S-a prăbușit pe teren  Un jucător de tenis, nevoit să se retragă de la turneul din Cincinnati din cauza căldurii
Ianis Stoica și-a învățat lecția Românul l-a supărat pe Jose Faria la meciul cu Al Nassr, dar s-a revanșat în prima etapă, cu Estoril:  „Multă calitate”
Stranieri
10:58
Ianis Stoica și-a învățat lecția Românul l-a supărat pe Jose Faria la meciul cu Al Nassr, dar s-a revanșat în prima etapă, cu Estoril: „Multă calitate”
Citește mai mult
Ianis Stoica și-a învățat lecția Românul l-a supărat pe Jose Faria la meciul cu Al Nassr, dar s-a revanșat în prima etapă, cu Estoril:  „Multă calitate”
„Votez pentru demitere! Contra lui Becali” Unul dintre vechii aliați ai patronului de la FCSB trece în tabăra lui Dan Șucu: „Gino Iorgulescu trebuie demis, nu face nimic”
Superliga
10:30
„Votez pentru demitere! Contra lui Becali” Unul dintre vechii aliați ai patronului de la FCSB trece în tabăra lui Dan Șucu: „Gino Iorgulescu trebuie demis, nu face nimic”
Citește mai mult
„Votez pentru demitere! Contra lui Becali” Unul dintre vechii aliați ai patronului de la FCSB trece în tabăra lui Dan Șucu: „Gino Iorgulescu trebuie demis, nu face nimic”

Echipe/Competiții

fcsb 109 CFR Cluj 36 dinamo bucuresti 20 rapid 30 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 8 Poli Iasi 2 uta arad 6 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Gino Iorgulescu europa league fcsb conference league dan sucu
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
12.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share