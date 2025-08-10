U Craiova joacă ACUM împotriva celor de la Hermannstadt.

Al doilea meci al zilei e FCSB - Unirea Slobozia, de la 21:30.

Toate partidele din Liga 1 vor fi televizate de Prima Sport 1 și Digi Sport 1, iar pe GOLAZO.ro veți găsi cele mai interesante informații.

Meciul dintre Csikszereda și CFR a fost amânat pentru 16 octombrie, de comun acord, în vederea participării câștigătoarei Cupei României în preliminariile Europa League.

Azi, 10 august:

U Craiova - Hermannstadt, live 1-0

A marcat: Romanchuk (min. 31)

Echipele de start:

Craiova: Lung - Mogoș, Stevanovic, Romanchuk - Rădulescu, Mekvabishvili, Crețu, Ștefan - Houri, Nsimba, Băsceanu

Lung - Mogoș, Stevanovic, Romanchuk - Rădulescu, Mekvabishvili, Crețu, Ștefan - Houri, Nsimba, Băsceanu Rezerve: Popescu, Badelj, Mora, Screciu, Ndong, Băluță, Teles, Cicâldău, Matei, Baiaram, Barbu, Al Hamlawi

Popescu, Badelj, Mora, Screciu, Ndong, Băluță, Teles, Cicâldău, Matei, Baiaram, Barbu, Al Hamlawi Antrenor: Mirel Rădoi

Mirel Rădoi Hermannstadt: Căbuz - Antwi, Căpușă, Stoica, Selimovic, Ciubotariu - Balaure, Ivanov, Albu - Buș, Neguț

Căbuz - Antwi, Căpușă, Stoica, Selimovic, Ciubotariu - Balaure, Ivanov, Albu - Buș, Neguț Rezerve: Muțiu, Pop, Bejan, Oroian, Biceanu, Mihart, Gândilă, Kujabi, Stancu, Vuc, Chițu

Muțiu, Pop, Bejan, Oroian, Biceanu, Mihart, Gândilă, Kujabi, Stancu, Vuc, Chițu Antrenor: Marius Măldărășanu

Marius Măldărășanu Stadion : „Ion Oblemenco” (Craiova)

: „Ion Oblemenco” (Craiova) Arbitru: Chivulete Andrei Florin. Asistenți: Avram Valentin și Vornicu Adrian. Arbitru VAR: Trandafir Cristina Mariana. Arbitru AVAR: Ghiciulescu Raul Constantin

FCSB - Unirea Slobozia, live de la 21:30

Stadion : Ghencea (Bucureşti)

: Ghencea (Bucureşti) Arbitru: Cojocaru Adrian Viorel. Asistenți: Artene Ovidiu și Vișan Florian Alexandru. Arbitru VAR: Costreie Sorin. Arbitru AVAR: Filip Alexandru

S-au jucat:

UTA Arad - Farul 2-1

Au marcat: Tzionis 8, Pospelov 78 / Radaslavescu 62

Echipe de start:

UTA Arad: Iliev - Padula, Pospelov, Poulolo, Ţuţu - Van Durmen, Popescu - Tzionis, Roman, Costache - Abdallah

Iliev - Padula, Pospelov, Poulolo, Ţuţu - Van Durmen, Popescu - Tzionis, Roman, Costache - Abdallah Rezerve : Alomerovic, Benga, Gorcea, Hodosan, Hrezdac, Iacob, Matei, Mihai, Ţăroi, Vlăsceanu, Zsori

: Alomerovic, Benga, Gorcea, Hodosan, Hrezdac, Iacob, Matei, Mihai, Ţăroi, Vlăsceanu, Zsori Antrenor : Adrian Mihalcea

: Adrian Mihalcea Farul: Buzbuchi - Maftei, Larie, Ţîru, Ganea - Vînă, Ramalho, Radaslavescu - Grigoryan, Işfan, Tănasă

Buzbuchi - Maftei, Larie, Ţîru, Ganea - Vînă, Ramalho, Radaslavescu - Grigoryan, Işfan, Tănasă Rezerve : Cojocaru, Dican, Ducan, Duţu, Furtado, Iancu, Munteanu, Pellegrini, Popescu, Seruca, Sima

: Cojocaru, Dican, Ducan, Duţu, Furtado, Iancu, Munteanu, Pellegrini, Popescu, Seruca, Sima Antrenor : Ianis Zicu

: Ianis Zicu Stadion : Arena Francisc Neuman (Arad)

: Arena Francisc Neuman (Arad) Arbitru: Petrescu Radu. Asistenți: Ghinguleac Radu Adrian și Necula Mihăiță. Arbitru VAR: Colţescu Sebastian. Arbitru AVAR: Tunyogi Ferencz

U Cluj - Petrolul 1-1

Au marcat: Lukic '44 / Marian '71

U Cluj : Chirilă - Mikanovic, Codrea, Cristea, Chipciu - Murgia, Simion - Thiam, Nistor, Bic - Lukic

: Chirilă - Mikanovic, Codrea, Cristea, Chipciu - Murgia, Simion - Thiam, Nistor, Bic - Lukic Rezerve : Gertmonas, Lefter, Barstan, Artean, A. Trică, Barstan, Drammeh, Fabry, M. Silva, Bota, Chinteș

: Gertmonas, Lefter, Barstan, Artean, A. Trică, Barstan, Drammeh, Fabry, M. Silva, Bota, Chinteș Antrenor Ioan Ovidiu Sabău

Ioan Ovidiu Sabău Petrolul : Bălbărău - Ricardinho, Papp, Roche, Radu - Boțogan, Mateiu, Jyry - Ludewig, Doumtsios, Grozav

: Bălbărău - Ricardinho, Papp, Roche, Radu - Boțogan, Mateiu, Jyry - Ludewig, Doumtsios, Grozav Rezerve : Krell, Marian, Guilherme Soares, Tolea, Doukansky, Hanca, Gheorghe, Fabricio Baiano, Paraschiv, Răducan, Chică-Roșă, Prce

: Krell, Marian, Guilherme Soares, Tolea, Doukansky, Hanca, Gheorghe, Fabricio Baiano, Paraschiv, Răducan, Chică-Roșă, Prce Antrenor Liviu Ciobotariu

Liviu Ciobotariu Stadion „Municipal” - Sibiu

„Municipal” - Sibiu Arbitru Rareș Vidican (Satu Mare). Asistenți Marius Badea (Râmnicu Vâlcea), Daniel Mitruți (Craiova) / Arbitru VAR Iulian Dima (București). Asistent VAR Marius Marica (Bistrița)

Metaloglobus - Dinamo 0-1

A marcat: Cîrjan 14

Echipe de start:

Metaloglobus: Gavrilaș – Sava, Caramalău, Pasagic, Kouadio – D. Irimia, B. Moreira, Morais, Zakir – Huiban, A. Irimia.

Gavrilaș – Sava, Caramalău, Pasagic, Kouadio – D. Irimia, B. Moreira, Morais, Zakir – Huiban, A. Irimia. Rezerve: Nedelcovici, Visic, Milea, Neacșu, C. Achim, Sabater, L. Lis, Ubbink, Abbey, Ely Fernandes

Nedelcovici, Visic, Milea, Neacșu, C. Achim, Sabater, L. Lis, Ubbink, Abbey, Ely Fernandes Antrenor: Mihai Teja

Mihai Teja Dinamo: Epassy – Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț – Cîrjan, Gnahore, Charalampos – D. Armstrong, Al. Pop, Musi.

Epassy – Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț – Cîrjan, Gnahore, Charalampos – D. Armstrong, Al. Pop, Musi. Rezerve: Roșca, Pașcalău, Karamoko, Tabuncic, Milanov, Perica, Cr. Mihai, Caragea, Soro, Bărbulescu

Roșca, Pașcalău, Karamoko, Tabuncic, Milanov, Perica, Cr. Mihai, Caragea, Soro, Bărbulescu Antrenor: Zeljko Kopic

Zeljko Kopic Stadion: „Clinceni - Arena 1”

„Clinceni - Arena 1” Arbitru: Cristian Moldoveanu. A1: Marius Marchidanu, A2: Răzvan Tudor. VAR: Marcel Bîrsan, AVAR: Cosmin Bojan

11 august:

Botoșani - Argeș, live de la 19:00

Oțelul - Rapid, live de la ora 21:30

Clasamentul în Superliga

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 UTA 5 11 2 Rapid 4 10 3 U Craiova 4 10 4 Farul 5 10 5 Dinamo 5 8 6 U Cluj 5 6 7 Argeș 4 6 8 FC Botoșani 4 5 9 Petrolul 5 5 10 Oțelul 4 5 11 Unirea Slobozia 4 4 12 FCSB 4 4 13 CFR 4 4 14 Hermannstadt 4 3 15 Metaloglobus 5 1 16 Csikszereda 4 1

Mizele echipelor care participă în Liga 1 în acest sezon

Campioana Ligii 1 merge în preliminariile Champions League, vicecampioana în preliminariile Europa League, iar locul 3 în play-off-ul Conference League.

Locurile 7-8 din play-out merg la baraj cu locurile 3-4 din Liga 2, iar locurile 9-10 din play-out retrogradează direct.

Locurile 1 și 2 din play-out dispută un baraj într-o singură manșă, iar învingătoarea evoluează într-un alt baraj cu echipa de pe ultimul loc de Europa, din play-off, pe terenul acesteia. Câștigătoarea merge în Conference League.

Cluburile din Liga 1 au mai mulți bani de împărțit, începând din sezonul trecut, din sumele provenite din drepturile TV. Surplusul e de 2.000.000 de euro.

De la o valoare a contractului anual de 28.500.000 de euro s-a ajuns la 30.500.000 de euro din partea firmei EAD, care are drepturile TV până în vara lui 2027. Detalii despre criterii și sume, AICI.

