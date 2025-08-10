 LIVE  U Craiova - Hermannstadt, în etapa #5 din Liga 1 + Programul și toate rezultatele rundei +40 foto
Liga 1 FOTO Montaj GOLAZO.ro
Superliga

LIVE U Craiova - Hermannstadt, în etapa #5 din Liga 1 + Programul și toate rezultatele rundei

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 10.08.2025, ora 10:05
alt-text Actualizat: 10.08.2025, ora 19:07
  • U Craiova joacă ACUM împotriva celor de la Hermannstadt.
  • Al doilea meci al zilei e FCSB - Unirea Slobozia, de la 21:30.
  • Toate partidele din Liga 1 vor fi televizate de Prima Sport 1 și Digi Sport 1, iar pe GOLAZO.ro veți găsi cele mai interesante informații.

Meciul dintre Csikszereda și CFR a fost amânat pentru 16 octombrie, de comun acord, în vederea participării câștigătoarei Cupei României în preliminariile Europa League.

 Rapid, afectată de accidentări Marius Șumudică, despre problemele giuleștenilor: „Un mare semn de întrebare”
Citește și
Rapid, afectată de accidentări Marius Șumudică, despre problemele giuleștenilor: „Un mare semn de întrebare”
Citește mai mult
 Rapid, afectată de accidentări Marius Șumudică, despre problemele giuleștenilor: „Un mare semn de întrebare”

Azi, 10 august:

U Craiova - Hermannstadt, live 1-0

  • A marcat: Romanchuk (min. 31)

Echipele de start:

  • Craiova: Lung - Mogoș, Stevanovic, Romanchuk - Rădulescu, Mekvabishvili, Crețu, Ștefan - Houri, Nsimba, Băsceanu
  • Rezerve: Popescu, Badelj, Mora, Screciu, Ndong, Băluță, Teles, Cicâldău, Matei, Baiaram, Barbu, Al Hamlawi
  • Antrenor: Mirel Rădoi
  • Hermannstadt: Căbuz - Antwi, Căpușă, Stoica, Selimovic, Ciubotariu - Balaure, Ivanov, Albu - Buș, Neguț
  • Rezerve: Muțiu, Pop, Bejan, Oroian, Biceanu, Mihart, Gândilă, Kujabi, Stancu, Vuc, Chițu
  • Antrenor: Marius Măldărășanu
  • Stadion: „Ion Oblemenco” (Craiova)
  • Arbitru: Chivulete Andrei Florin. Asistenți: Avram Valentin și Vornicu Adrian. Arbitru VAR: Trandafir Cristina Mariana. Arbitru AVAR: Ghiciulescu Raul Constantin

FCSB - Unirea Slobozia, live de la 21:30

  • Stadion: Ghencea (Bucureşti)
  • Arbitru: Cojocaru Adrian Viorel. Asistenți: Artene Ovidiu și Vișan Florian Alexandru. Arbitru VAR: Costreie Sorin. Arbitru AVAR: Filip Alexandru

S-au jucat:

UTA Arad - Farul 2-1

  • Au marcat: Tzionis 8, Pospelov 78 / Radaslavescu 62
UTA pune tunurile pe Dinamo  Adrian Mihalcea știe ce au de îmbunătățit jucătorii săi » Ce obiectiv personal și-a setat Pospelov
Citește și
UTA pune tunurile pe Dinamo Adrian Mihalcea știe ce au de îmbunătățit jucătorii săi » Ce obiectiv personal și-a setat Pospelov
Citește mai mult
UTA pune tunurile pe Dinamo  Adrian Mihalcea știe ce au de îmbunătățit jucătorii săi » Ce obiectiv personal și-a setat Pospelov
„Un egal era echitabil”  Ianis Zicu, mulțumit de prestația Farului din meciul cu UTA Arad: „Trebuie să gândim pozitiv” 
Citește și
„Un egal era echitabil” Ianis Zicu, mulțumit de prestația Farului din meciul cu UTA Arad: „Trebuie să gândim pozitiv”
Citește mai mult
„Un egal era echitabil”  Ianis Zicu, mulțumit de prestația Farului din meciul cu UTA Arad: „Trebuie să gândim pozitiv” 

Echipe de start:

  • UTA Arad: Iliev - Padula, Pospelov, Poulolo, Ţuţu - Van Durmen, Popescu - Tzionis, Roman, Costache - Abdallah
  • Rezerve: Alomerovic, Benga, Gorcea, Hodosan, Hrezdac, Iacob, Matei, Mihai, Ţăroi, Vlăsceanu, Zsori
  • Antrenor: Adrian Mihalcea
  • Farul: Buzbuchi - Maftei, Larie, Ţîru, Ganea - Vînă, Ramalho, Radaslavescu - Grigoryan, Işfan, Tănasă
  • Rezerve: Cojocaru, Dican, Ducan, Duţu, Furtado, Iancu, Munteanu, Pellegrini, Popescu, Seruca, Sima
  • Antrenor: Ianis Zicu
  • Stadion: Arena Francisc Neuman (Arad)
  • Arbitru: Petrescu Radu. Asistenți: Ghinguleac Radu Adrian și Necula Mihăiță. Arbitru VAR: Colţescu Sebastian. Arbitru AVAR: Tunyogi Ferencz

U Cluj - Petrolul 1-1

  • Au marcat: Lukic '44 / Marian '71
U Cluj - Petrolul 1-1 Cele două echipe s-au anihilat reciproc. „Studenții” urcă pe ultima poziție de play-off
Citește și
U Cluj - Petrolul 1-1 Cele două echipe s-au anihilat reciproc. „Studenții” urcă pe ultima poziție de play-off
Citește mai mult
U Cluj - Petrolul 1-1 Cele două echipe s-au anihilat reciproc. „Studenții” urcă pe ultima poziție de play-off
  • U Cluj: Chirilă - Mikanovic, Codrea, Cristea, Chipciu - Murgia, Simion - Thiam, Nistor, Bic - Lukic
  • Rezerve: Gertmonas, Lefter, Barstan, Artean, A. Trică, Barstan, Drammeh, Fabry, M. Silva, Bota, Chinteș
  • Antrenor Ioan Ovidiu Sabău
  • Petrolul: Bălbărău - Ricardinho, Papp, Roche, Radu - Boțogan, Mateiu, Jyry - Ludewig, Doumtsios, Grozav
  • Rezerve: Krell, Marian, Guilherme Soares, Tolea, Doukansky, Hanca, Gheorghe, Fabricio Baiano, Paraschiv, Răducan, Chică-Roșă, Prce
  • Antrenor Liviu Ciobotariu
  • Stadion „Municipal” - Sibiu
  • Arbitru Rareș Vidican (Satu Mare). Asistenți Marius Badea (Râmnicu Vâlcea), Daniel Mitruți (Craiova) / Arbitru VAR Iulian Dima (București). Asistent VAR Marius Marica (Bistrița)

Metaloglobus - Dinamo 0-1

  • A marcat: Cîrjan 14
Victorie chinuită pentru Dinamo Trupa lui Zeljko Kopic obține cele 3 puncte cu Metaloglobus, dar face un joc slab
Citește și
Victorie chinuită pentru Dinamo Trupa lui Zeljko Kopic obține cele 3 puncte cu Metaloglobus, dar face un joc slab
Citește mai mult
Victorie chinuită pentru Dinamo Trupa lui Zeljko Kopic obține cele 3 puncte cu Metaloglobus, dar face un joc slab

Echipe de start:

  • Metaloglobus: Gavrilaș – Sava, Caramalău, Pasagic, Kouadio – D. Irimia, B. Moreira, Morais, Zakir – Huiban, A. Irimia.
  • Rezerve: Nedelcovici, Visic, Milea, Neacșu, C. Achim, Sabater, L. Lis, Ubbink, Abbey, Ely Fernandes
  • Antrenor: Mihai Teja
  • Dinamo: Epassy – Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț – Cîrjan, Gnahore, Charalampos – D. Armstrong, Al. Pop, Musi.
  • Rezerve: Roșca, Pașcalău, Karamoko, Tabuncic, Milanov, Perica, Cr. Mihai, Caragea, Soro, Bărbulescu
  • Antrenor: Zeljko Kopic
  • Stadion: „Clinceni - Arena 1”
  • Arbitru: Cristian Moldoveanu. A1: Marius Marchidanu, A2: Răzvan Tudor. VAR: Marcel Bîrsan, AVAR: Cosmin Bojan

11 august:

Botoșani - Argeș, live de la 19:00

Oțelul - Rapid, live de la ora 21:30

Clasamentul în Superliga

LocEchipaMeciuriPuncte
1UTA511
2Rapid410
3U Craiova 410
4Farul 510
5Dinamo 58
6U Cluj 56
7Argeș46
8FC Botoșani45
9Petrolul55
10Oțelul45
11Unirea Slobozia44
12FCSB44
13CFR 44
14Hermannstadt43
15Metaloglobus 51
16Csikszereda41

Mizele echipelor care participă în Liga 1 în acest sezon

Campioana Ligii 1 merge în preliminariile Champions League, vicecampioana în preliminariile Europa League, iar locul 3 în play-off-ul Conference League.

Locurile 7-8 din play-out merg la baraj cu locurile 3-4 din Liga 2, iar locurile 9-10 din play-out retrogradează direct.

Locurile 1 și 2 din play-out dispută un baraj într-o singură manșă, iar învingătoarea evoluează într-un alt baraj cu echipa de pe ultimul loc de Europa, din play-off, pe terenul acesteia. Câștigătoarea merge în Conference League.

Cluburile din Liga 1 au mai mulți bani de împărțit, începând din sezonul trecut, din sumele provenite din drepturile TV. Surplusul e de 2.000.000 de euro.

De la o valoare a contractului anual de 28.500.000 de euro s-a ajuns la 30.500.000 de euro din partea firmei EAD, care are drepturile TV până în vara lui 2027. Detalii despre criterii și sume, AICI.

FOTO FCSB este campioana en titre a Ligii 1

Jucătorii FCSB au primit trofeul și medaliile de campioni. FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Jucătorii FCSB au primit trofeul și medaliile de campioni. FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro

Galerie foto (40 imagini)

Jucătorii FCSB au primit trofeul și medaliile de campioni. FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro Jucătorii FCSB au primit trofeul și medaliile de campioni. FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro Jucătorii FCSB au primit trofeul și medaliile de campioni. FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro Jucătorii FCSB au primit trofeul și medaliile de campioni. FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro Jucătorii FCSB au primit trofeul și medaliile de campioni. FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro
+40 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Gianluca Simeone se retrage Fiul lui Diego Simeone alege cariera de impresar sportiv la 27 de ani
Campionate
17:05
Gianluca Simeone se retrage Fiul lui Diego Simeone alege cariera de impresar sportiv la 27 de ani
Citește mai mult
Gianluca Simeone se retrage Fiul lui Diego Simeone alege cariera de impresar sportiv la 27 de ani
Gâlcă, mesaj pentru Manea Ce spune antrenorul de la Rapid despre nemulțumirile fundașului + Ce a remarcat la Oțelul, viitorul adversar
Superliga
16:28
Gâlcă, mesaj pentru Manea Ce spune antrenorul de la Rapid despre nemulțumirile fundașului + Ce a remarcat la Oțelul, viitorul adversar
Citește mai mult
Gâlcă, mesaj pentru Manea Ce spune antrenorul de la Rapid despre nemulțumirile fundașului + Ce a remarcat la Oțelul, viitorul adversar

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Răstunarea de situație. Trump „ia în calcul” să îl invite pe Zelenski la summitul cu Putin din Alaska
Răstunarea de situație. Trump „ia în calcul” să îl invite pe Zelenski la summitul cu Putin din Alaska
Răstunarea de situație. Trump „ia în calcul” să îl invite pe Zelenski la summitul cu Putin din Alaska
rapid bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb etapa 5
Știrile zilei din sport
Rapid și Craiova fac scandal Reacție fermă după schimbarea de regulament care o ajută pe FCSB: „Nu acceptăm reguli care favorizează un singur club”
Superliga
19:00
Rapid și Craiova fac scandal Reacție fermă după schimbarea de regulament care o ajută pe FCSB: „Nu acceptăm reguli care favorizează un singur club”
Citește mai mult
Rapid și Craiova fac scandal Reacție fermă după schimbarea de regulament care o ajută pe FCSB: „Nu acceptăm reguli care favorizează un singur club”
Dan Udrea L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Opinii
08:48
Dan Udrea L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Citește mai mult
Dan Udrea L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Gol și assist în China  VIDEO Alexandru Mitriță continuă  să impresioneze în tricoul lui Zhejiang FC
Stranieri
18:34
Gol și assist în China VIDEO Alexandru Mitriță continuă să impresioneze în tricoul lui Zhejiang FC
Citește mai mult
Gol și assist în China  VIDEO Alexandru Mitriță continuă  să impresioneze în tricoul lui Zhejiang FC
Ce riscă Man la PSV Analiză GOLAZO.ro. Transferul în Olanda nu îi garantează locul de titular » Face drumul în sens invers față de marii jucători
Stranieri
11:39
Ce riscă Man la PSV Analiză GOLAZO.ro. Transferul în Olanda nu îi garantează locul de titular » Face drumul în sens invers față de marii jucători
Citește mai mult
Ce riscă Man la PSV Analiză GOLAZO.ro. Transferul în Olanda nu îi garantează locul de titular » Face drumul în sens invers față de marii jucători
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:21
Vești proaste pentru Dinamo Ținta numărul 1 a „câinilor”, în negocieri cu o altă echipă
Vești proaste pentru Dinamo Ținta numărul 1 a „câinilor”, în negocieri cu o altă echipă
17:04
FCSB - Unirea Slobozia LIVE de la 21:30, în etapa #5 din Liga 1 » Echipele de start: Politic va juca „număr 10” + imagini din Ghencea
FCSB - Unirea Slobozia LIVE de la 21:30, în etapa #5 din Liga 1 » Echipele de start: Politic va juca „număr 10” + imagini din Ghencea
19:53
Supercampioni Crystal Palace a învins-o pe Liverpool și și-a adjudecat Supercupa Angliei: 5 ratări la loviturile de departajare!
Supercampioni  Crystal Palace a învins-o pe Liverpool și și-a adjudecat Supercupa Angliei: 5 ratări la loviturile de departajare!
19:52
Romanchuk, ce golazo! FOTO. Încă o reușită de senzație pentru fundașul de la Universitatea Craiova » Căbuz, fără replică
Romanchuk, ce golazo! FOTO. Încă o reușită de senzație pentru fundașul de la Universitatea Craiova » Căbuz, fără replică
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru
David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”
Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”
Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal
David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu
Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!
Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!
Top stiri din sport
„Am fost dezamăgit la FCSB”  Fost jucător al campioanei, dezvăluiri din interior : „A fost dificil” » Cea mai mare problemă
Superliga
12:31
„Am fost dezamăgit la FCSB” Fost jucător al campioanei, dezvăluiri din interior: „A fost dificil” » Cea mai mare problemă
Citește mai mult
„Am fost dezamăgit la FCSB”  Fost jucător al campioanei, dezvăluiri din interior : „A fost dificil” » Cea mai mare problemă
„Răzbunarea” lui Tabuncic  Dezvăluiri despre trecutul jucătorului care a debutat la Dinamo: „La Rapid a fost supus unor nedreptăți grave”
Superliga
11:36
„Răzbunarea” lui Tabuncic Dezvăluiri despre trecutul jucătorului care a debutat la Dinamo: „La Rapid a fost supus unor nedreptăți grave”
Citește mai mult
„Răzbunarea” lui Tabuncic  Dezvăluiri despre trecutul jucătorului care a debutat la Dinamo: „La Rapid a fost supus unor nedreptăți grave”
Liverpool „a scăpat” de el Darwin Nunez a fost prezentat la Al-Hilal » Englezii au „pierdut” 32 de milioane de euro
Campionate
11:10
Liverpool „a scăpat” de el Darwin Nunez a fost prezentat la Al-Hilal » Englezii au „pierdut” 32 de milioane de euro
Citește mai mult
Liverpool „a scăpat” de el Darwin Nunez a fost prezentat la Al-Hilal » Englezii au „pierdut” 32 de milioane de euro
„Vino în Ucraina!” John Isner a primit o replică dură după ce a criticat interdicțiile pentru Rusia și Belarus : „Nimeni nu a condamnat invazia”
Tenis
10:21
„Vino în Ucraina!” John Isner a primit o replică dură după ce a criticat interdicțiile pentru Rusia și Belarus: „Nimeni nu a condamnat invazia”
Citește mai mult
„Vino în Ucraina!” John Isner a primit o replică dură după ce a criticat interdicțiile pentru Rusia și Belarus : „Nimeni nu a condamnat invazia”

Echipe/Competiții

fcsb 113 CFR Cluj 50 dinamo bucuresti 27 rapid 22 Universitatea Craiova 33 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi 3 uta arad 9 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Jorge Costa ion iliescu europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
10.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share