- U Craiova joacă ACUM împotriva celor de la Hermannstadt.
- Al doilea meci al zilei e FCSB - Unirea Slobozia, de la 21:30.
- Toate partidele din Liga 1 vor fi televizate de Prima Sport 1 și Digi Sport 1, iar pe GOLAZO.ro veți găsi cele mai interesante informații.
Meciul dintre Csikszereda și CFR a fost amânat pentru 16 octombrie, de comun acord, în vederea participării câștigătoarei Cupei României în preliminariile Europa League.
Azi, 10 august:
U Craiova - Hermannstadt, live 1-0
- A marcat: Romanchuk (min. 31)
Echipele de start:
- Craiova: Lung - Mogoș, Stevanovic, Romanchuk - Rădulescu, Mekvabishvili, Crețu, Ștefan - Houri, Nsimba, Băsceanu
- Rezerve: Popescu, Badelj, Mora, Screciu, Ndong, Băluță, Teles, Cicâldău, Matei, Baiaram, Barbu, Al Hamlawi
- Antrenor: Mirel Rădoi
- Hermannstadt: Căbuz - Antwi, Căpușă, Stoica, Selimovic, Ciubotariu - Balaure, Ivanov, Albu - Buș, Neguț
- Rezerve: Muțiu, Pop, Bejan, Oroian, Biceanu, Mihart, Gândilă, Kujabi, Stancu, Vuc, Chițu
- Antrenor: Marius Măldărășanu
- Stadion: „Ion Oblemenco” (Craiova)
- Arbitru: Chivulete Andrei Florin. Asistenți: Avram Valentin și Vornicu Adrian. Arbitru VAR: Trandafir Cristina Mariana. Arbitru AVAR: Ghiciulescu Raul Constantin
FCSB - Unirea Slobozia, live de la 21:30
- Stadion: Ghencea (Bucureşti)
- Arbitru: Cojocaru Adrian Viorel. Asistenți: Artene Ovidiu și Vișan Florian Alexandru. Arbitru VAR: Costreie Sorin. Arbitru AVAR: Filip Alexandru
S-au jucat:
UTA Arad - Farul 2-1
- Au marcat: Tzionis 8, Pospelov 78 / Radaslavescu 62
Echipe de start:
- UTA Arad: Iliev - Padula, Pospelov, Poulolo, Ţuţu - Van Durmen, Popescu - Tzionis, Roman, Costache - Abdallah
- Rezerve: Alomerovic, Benga, Gorcea, Hodosan, Hrezdac, Iacob, Matei, Mihai, Ţăroi, Vlăsceanu, Zsori
- Antrenor: Adrian Mihalcea
- Farul: Buzbuchi - Maftei, Larie, Ţîru, Ganea - Vînă, Ramalho, Radaslavescu - Grigoryan, Işfan, Tănasă
- Rezerve: Cojocaru, Dican, Ducan, Duţu, Furtado, Iancu, Munteanu, Pellegrini, Popescu, Seruca, Sima
- Antrenor: Ianis Zicu
- Stadion: Arena Francisc Neuman (Arad)
- Arbitru: Petrescu Radu. Asistenți: Ghinguleac Radu Adrian și Necula Mihăiță. Arbitru VAR: Colţescu Sebastian. Arbitru AVAR: Tunyogi Ferencz
U Cluj - Petrolul 1-1
- Au marcat: Lukic '44 / Marian '71
- U Cluj: Chirilă - Mikanovic, Codrea, Cristea, Chipciu - Murgia, Simion - Thiam, Nistor, Bic - Lukic
- Rezerve: Gertmonas, Lefter, Barstan, Artean, A. Trică, Barstan, Drammeh, Fabry, M. Silva, Bota, Chinteș
- Antrenor Ioan Ovidiu Sabău
- Petrolul: Bălbărău - Ricardinho, Papp, Roche, Radu - Boțogan, Mateiu, Jyry - Ludewig, Doumtsios, Grozav
- Rezerve: Krell, Marian, Guilherme Soares, Tolea, Doukansky, Hanca, Gheorghe, Fabricio Baiano, Paraschiv, Răducan, Chică-Roșă, Prce
- Antrenor Liviu Ciobotariu
- Stadion „Municipal” - Sibiu
- Arbitru Rareș Vidican (Satu Mare). Asistenți Marius Badea (Râmnicu Vâlcea), Daniel Mitruți (Craiova) / Arbitru VAR Iulian Dima (București). Asistent VAR Marius Marica (Bistrița)
Metaloglobus - Dinamo 0-1
- A marcat: Cîrjan 14
Echipe de start:
- Metaloglobus: Gavrilaș – Sava, Caramalău, Pasagic, Kouadio – D. Irimia, B. Moreira, Morais, Zakir – Huiban, A. Irimia.
- Rezerve: Nedelcovici, Visic, Milea, Neacșu, C. Achim, Sabater, L. Lis, Ubbink, Abbey, Ely Fernandes
- Antrenor: Mihai Teja
- Dinamo: Epassy – Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț – Cîrjan, Gnahore, Charalampos – D. Armstrong, Al. Pop, Musi.
- Rezerve: Roșca, Pașcalău, Karamoko, Tabuncic, Milanov, Perica, Cr. Mihai, Caragea, Soro, Bărbulescu
- Antrenor: Zeljko Kopic
- Stadion: „Clinceni - Arena 1”
- Arbitru: Cristian Moldoveanu. A1: Marius Marchidanu, A2: Răzvan Tudor. VAR: Marcel Bîrsan, AVAR: Cosmin Bojan
11 august:
Botoșani - Argeș, live de la 19:00
Oțelul - Rapid, live de la ora 21:30
Clasamentul în Superliga
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|UTA
|5
|11
|2
|Rapid
|4
|10
|3
|U Craiova
|4
|10
|4
|Farul
|5
|10
|5
|Dinamo
|5
|8
|6
|U Cluj
|5
|6
|7
|Argeș
|4
|6
|8
|FC Botoșani
|4
|5
|9
|Petrolul
|5
|5
|10
|Oțelul
|4
|5
|11
|Unirea Slobozia
|4
|4
|12
|FCSB
|4
|4
|13
|CFR
|4
|4
|14
|Hermannstadt
|4
|3
|15
|Metaloglobus
|5
|1
|16
|Csikszereda
|4
|1
Mizele echipelor care participă în Liga 1 în acest sezon
Campioana Ligii 1 merge în preliminariile Champions League, vicecampioana în preliminariile Europa League, iar locul 3 în play-off-ul Conference League.
Locurile 7-8 din play-out merg la baraj cu locurile 3-4 din Liga 2, iar locurile 9-10 din play-out retrogradează direct.
Locurile 1 și 2 din play-out dispută un baraj într-o singură manșă, iar învingătoarea evoluează într-un alt baraj cu echipa de pe ultimul loc de Europa, din play-off, pe terenul acesteia. Câștigătoarea merge în Conference League.
Cluburile din Liga 1 au mai mulți bani de împărțit, începând din sezonul trecut, din sumele provenite din drepturile TV. Surplusul e de 2.000.000 de euro.
De la o valoare a contractului anual de 28.500.000 de euro s-a ajuns la 30.500.000 de euro din partea firmei EAD, care are drepturile TV până în vara lui 2027. Detalii despre criterii și sume, AICI.