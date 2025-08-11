Șucu îi răspunde lui Gino Patronul de la Rapid, reacție furioasă după amenințările lui Iorgulescu: „Ce legătură are una cu cealaltă?!”

Dan Șucu (62 de ani) a oferit o nouă reacție după răspunsul lui Gino Iorgulescu la comunicatul său.

Patronul Rapidului l-a acuzat luni dimineață pe președintele LPF că a favorizat FCSB prin modificarea regulamentului FRF, permițând înscrierea lui Malcom Edjouma.

Gino Iorgulescu a reacționat rapid la comunicatul lui Dan Șucu, amenințându-l voalat: „Știu și eu câteva lucruri despre el, cu care aș putea să ies în presă, dar nu sunt prăduitor”.

La scurt timp, într-un comunicat postat pe site-ul oficial LPF, Gino Iorgulescu l-a amenințat din nou pe finanțatorul de la Rapid.

Dan Șucu: „Ce legătură are una cu cealaltă?”

Acum, Șucu a a venit cu nouă replică la adresa lui Iorgulescu, susținând că răspunsul acestuia nu are legătură cu problema invocată de el.

„Am plecat câteva zile din București… eu am spus ce am avut de spus. Ce legătură are una cu alta?! Că nu înțeleg! Eu am discutat despre faptul că un angajat al Ligii hotărăște ceva de capul lui fără să se consulte cu membrii Ligii!

Despre ce vorbim acum? S-au făcut multe prune astă-toamnă, nu? Ce legătură are una cu cealaltă? Răspundem la altceva? Că n-am înțeles! Păi, ce fac? Mă duc pe câmpie? N-are nicio legătură cu ce am vorbit eu!”, a declarat Dan Șucu, potrivit prosport.ro.

Scandalul dintre cei doi oficiali a pornit după ce Gino Iorgulescu a intervenit pentru schimbarea regulamentului FRF, printr-un Consiliu de Urgență condus de Răzvan Burleanu, permițând astfel înregistrarea lui Malcom Edjouma, pus inițial pe lista de plecări de la FCSB.

