„Dă-mi pixul cu care ai semnat!” Cererea făcută de un copil în timpul meciului, refuzată de finanțatorul Craiovei » Ce i-a oferit în schimb

- U CRAIOVA - HERMANNSTADT 1-0. Un puști care a asistat la meci i-a cerut lui Mihai Rotaru pixul pe care l-a folosit pentru a parafa transferurile din această vară.
- Răspunsul finanțatorului din Bănie, în rândurile de mai jos.
Universitatea Craiova are parte de un start de sezon excelent: ocupă prima poziție în Liga 1 și e la un pas de calificarea în play-off-ul Conference League.
Majoritatea victoriilor au fost aduse de fotbaliști care au ajuns în această vară pe „Ion Oblemenco”.
Mihai Rotaru anunță noi transferuri la Universitatea Craiova. Și un cadou pentru un copil
Un puști care s-a aflat în tribune la partida de duminică a avut o cerere specială pentru Rotaru. A scris-o pe un banner, iar imaginea a devenit virală: „Nea Mihai, dă-mi pixul cu care ai semnat noile transferuri, te rog”.
Răspunsul acționarului majoritar de la Universitatea Craiova a venit a doua zi, pe pagina de Facebook a clubului. A explicat de ce este nevoit să refuze și i-a oferit altceva băiatului, drept compensație.
„Bună dimineața, leule! Nu pot să ți-l ofer pentru că îmi place să cred că îl voi mai folosi vara asta.
Dar, în schimb, te așteaptă la cantonament tricoul purtat aseară de Romanchuk, bineînțeles, cu semnăturile băieților pe el”, a fost răspunsul lui Mihai Rotaru.
13 transferuri la Universitatea Craiova
Aceștia sunt jucătorii care s-au alăturat lotului pregătit de Mirel Rădoi, în această vară:
- Steven Nsimba, 29 de ani, De la FC Aubagne
- Darius Fălcușan, 19 ani, de la Empoli U20
- Assad Al-Hamlawy, 24 de ani, de la Slask Wroclaw
- Luca Băsceanu, 19 ani, de la Farul Constanța
- Oleksandr Romanchuk, 25 de ani, de la Kryvbas
- Mihnea Rădulescu, 19 ani, de la Petrolul Ploiești
- Nikola Stevanovic, 26 de ani, de la Oțelul Galați
- David Maftei, 18 ani, de la CSA Steaua
- Alexandru Crețu, 33 de ani, de la Al-Wehda
- Samuel Teles, 28 de ani, de la Oțelul Galați
- Tudor Băluță, 26 de ani, de la Slask Wroclaw
- Pavlo Isenko, 21 de ani, de la Vorskla Poltava
- Florin Ștefan, 29 de ani, de la Sepsi Sfântu Gheorghe.