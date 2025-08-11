„Dă-mi pixul cu care ai semnat!” Cererea făcută de un copil în timpul meciului, refuzată de finanțatorul Craiovei » Ce i-a oferit în schimb

U CRAIOVA - HERMANNSTADT 1-0. Un puști care a asistat la meci i-a cerut lui Mihai Rotaru pixul pe care l-a folosit pentru a parafa transferurile din această vară.

Răspunsul finanțatorului din Bănie, în rândurile de mai jos.

Universitatea Craiova are parte de un start de sezon excelent: ocupă prima poziție în Liga 1 și e la un pas de calificarea în play-off-ul Conference League.

Majoritatea victoriilor au fost aduse de fotbaliști care au ajuns în această vară pe „Ion Oblemenco”.

Mihai Rotaru anunță noi transferuri la Universitatea Craiova. Și un cadou pentru un copil

Un puști care s-a aflat în tribune la partida de duminică a avut o cerere specială pentru Rotaru. A scris-o pe un banner, iar imaginea a devenit virală: „Nea Mihai, dă-mi pixul cu care ai semnat noile transferuri, te rog”.

Răspunsul acționarului majoritar de la Universitatea Craiova a venit a doua zi, pe pagina de Facebook a clubului. A explicat de ce este nevoit să refuze și i-a oferit altceva băiatului, drept compensație.

„Bună dimineața, leule! Nu pot să ți-l ofer pentru că îmi place să cred că îl voi mai folosi vara asta.

Dar, în schimb, te așteaptă la cantonament tricoul purtat aseară de Romanchuk, bineînțeles, cu semnăturile băieților pe el”, a fost răspunsul lui Mihai Rotaru.

13 transferuri la Universitatea Craiova

Aceștia sunt jucătorii care s-au alăturat lotului pregătit de Mirel Rădoi, în această vară:

Steven Nsimba, 29 de ani, De la FC Aubagne

Darius Fălcușan, 19 ani, de la Empoli U20

Assad Al-Hamlawy, 24 de ani, de la Slask Wroclaw

Luca Băsceanu, 19 ani, de la Farul Constanța

Oleksandr Romanchuk, 25 de ani, de la Kryvbas

Mihnea Rădulescu, 19 ani, de la Petrolul Ploiești

Nikola Stevanovic, 26 de ani, de la Oțelul Galați

David Maftei, 18 ani, de la CSA Steaua

Alexandru Crețu, 33 de ani, de la Al-Wehda

Samuel Teles, 28 de ani, de la Oțelul Galați

Tudor Băluță, 26 de ani, de la Slask Wroclaw

Pavlo Isenko, 21 de ani, de la Vorskla Poltava

Florin Ștefan, 29 de ani, de la Sepsi Sfântu Gheorghe.

