„Craiova ne-ar pedepsi” Spartak Trnava e lider în Slovacia, cu victorii pe linie și fără gol primit, dar antrenorul Scrasny își avertizează elevii

Spartak Trnava a învins formația Tatran Presov, scor 1-0, în etapa a treia din campionatul Slovaciei.

Spartak Trnava - Universitatea Craiova, returul „dublei” dn turul 3 preliminar al Conference League, va avea loc joi, de la ora 21:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro. Oltenii s-au impus cu 3-0 în tur.

Trnava are un parcurs perfect pe plan intern - e prima în clasament, cu trei victorii din tot atâtea meciuri.

Nu s-a descurcat la fel de bine în fața trupei lui Mirel Rădoi, dar nu renunță la luptă.

Spartak Trnava, victorie în campionat. Urmează returul cu Universitatea Craiova

Unicul gol al partidei cu Presov a fost înscris de fundașul dreapta Libor Holik, în minutul 14, după o centrare a lui Milos Kratochvil. A fost prima reușită pentru ceh în prima ligă a Slovaciei.

„După lunga călătorie prin Europa, a fost dificil pentru noi. Nu am avut timp liber, așa că cred că îl merităm pentru performanța de astăzi și ne vom odihni, în sfârșit. Știu că ne vom pregăti bine pentru adversarii noștri”, a spus Holik, citat de sport24.pluska.sk.

Sparta Trnava e lider în Slovacia, cu 9 puncte și golaveraj 5-0. Le-a mai învins pe Ruzomberok (3-0) și Trencin (1-0).

Antrenor Spartak Trnava: „Trebuie să fim mai eficienți, Craiova ne-ar pedepsi”

În ciuda înfrângerii clare suferite pe stadionul „Ion Oblemenco”, antrenorul Michal Scasny crede că formația sa poate întoarce soarta calificării în fața propriilor suporteri.

„Trebuie să învățăm să fim eficienți, au fost ocazii de gol pe care trebuie să le rezolvăm mai bine, pentru că un adversar ca Universitatea Craiova ne-ar pedepsi pentru că le-am irosit” , a spus Scasny, potrivit trnavskyhlas.sk.

Cum a arătat Spartak Trnava în meciul cu Presov:

Frelih - Ujlaky, Nwadike, Karhan - Holik, Moistsrapishvili (Sabo '71), Kratochvil, Tomic (Daniel '71) – Badolo (71. Azango '71), Paur (Duris '89), Skrbo (Kudlicka '79)

Câștigătoarea „dublei” dintre Universitatea Craiova și Spartak Trnava se va duela în play-off-ul Conference League cu învingătoarea dintre Istanbul Bașakșehir (Turcia) și Viking (Norvegia), 3-1 în tur.

