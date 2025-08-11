Donnarumma, exclus! Portarul italian nu va evolua în Supercupa Europei » Cine va fi titularul lui Luis Enrique
Gianluigi Donnarumma/ Foto: IMAGO
Donnarumma, exclus! Portarul italian nu va evolua în Supercupa Europei » Cine va fi titularul lui Luis Enrique

Publicat: 11.08.2025, ora 21:15
Actualizat: 12.08.2025, ora 02:07
  • PSG - TOTTENHAM. Gianluigi Donnarumma (26 de ani) nu va face parte din lotul formației antrenate de Luis Enrique (55 de ani) pentru Supercupa Europei.
  • PSG - Tottenham va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1, miercuri, cu începere de la ora 22:00.

Intrat în ultimul an de contract cu PSG, Donnarumma nu a semnat prelungirea și este din ce în ce mai aproape de plecarea de pe Parc des Princes.

Donnarumma, out din lotul lui PSG pentru Supercupa Europei

Portarul italian a fost integralist pentru PSG la Mondialul Cluburilor, însă Luis Enrique a luat decizia de a nu-l păstra în lot pentru primul meci al sezonului 2025-2026, informează marca.com

Alegerea făcută de antrenorul spaniol alimentează și mai tare zvonurile privind plecarea lui Donnarumma. Recent, PSG l-a achiziționat pe Lucas Chevalier, iar, cel mai probabil, acesta va fi titular la meciul cu Tottenham.

Gianluigi Donnarumma/ Foto: IMAGO Gianluigi Donnarumma/ Foto: IMAGO
Gianluigi Donnarumma/ Foto: IMAGO

Potrivit presei din Spania, Donnarumma își dorește să-și continue cariera pe Old Trafford, la Manchester United.

Campionul european cu Italia, la EURO 2020, vrea ca mutarea să se efectueze încă din această vară. Astfel, PSG trebuie acum să negocieze plecarea sa pentru a obține o sumă de transfer.

40.000.000 de euro
este cota lui Gianluigi Donnarumma, potrivit transfermarkt.ro

Actualul portar al „diavolilor roșii” este Andre Onana, care, pe lângă faptul că este accidentat în acest moment, nu se bucură de încrederea antrenorului portughez Ruben Amorim.

Antrenorul portughez dorește ca United să-și recâștige poziție de echipă de temut atât în Anglia, cât și în Europa. Până în acest moment, formația de pe Old Trafford a cheltuit deja peste 300 de milioane de euro pentru transferurile lui Sesko, Mbeumo, Matheus Cunha și Diego Leon.

Donnarumma a ajuns la PSG după o situație asemănătoare

Donnarumma a ajuns în academia celor de la AC Milan în anul 2013, la vârsta de 14 ani, după ce mai evoluase pentru juniorii celor de la ASD Club Napoli.

La doar 16 ani, Donnarumma a debutat în poarta rossonerilor, iar timp de șase sezoane a fost un om-cheie pe San Siro.

251 de apariții
a bifat Donnarumma în poarta celor de la AC Milan

În 2021 avea să refuze prelungirea de contract și să semneze din postura de jucător liber cu PSG, creând animozități uriașe la Milano.

S-a întors ca adversar pe San Siro, în 2023, într-un meci din grupele UEFA Champions League, iar fanii milanezi au aruncat cu bancnote false spre el și l-au numit trădător.

