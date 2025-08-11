Șucu îi cere demisia lui Gino Iorgulescu  Comunicat nimicitor la adresa președintelui LPF: „Abuz! Se deplasează «la palat» pentru a «pupa inelul»”

Dan Șucu (62 de ani), acționarul majoritar de la Rapid, îi cere demisia președintelui LPF, Gino Iorgulescu (69 de ani).

Șucu îl acuză pe președintele Ligii Profesioniste de Fotbal că o favorizează pe FCSB în detrimentul celorlalte echipe din Superligă.

Federația Română de Fotbal a anunțat că a aprobat propunerea LPF de modificare a Regulamentului de Organizare a Activității Fotbalistice.

Concret, odată cu această modificare, cluburile pot reintroduce acum pe listă jucători excluși din lot fără a mai apela la artificii precum rezilierea contractului și semnarea unuia nou.

Dan Șucu îi cere demisia lui Gino Iorgulescu, după schimbarea de regulament care o ajută pe FCSB

Dan Șucu a criticat faptul că Iorgulescu a permis modificarea regulamentului în timpul campionatului doar pentru beneficiul FCSB-ului, fără consultarea celorlalți membri.

„Un președinte care merge să «pupe» inelul la palat nu poate să ne reprezinte pe toți!

Numai în fotbalul românesc poate exista un personaj care, după ce a plimbat valize cu bani prin țară pentru a mitui jucători, se autoproclamă drept deținătorul inteligenței absolute și al bunului-simț juridic. Evident, în logica acestuia, dacă nu îi accepți abuzurile, ești lipsit atât de inteligență, cât și de bun-simț juridic.

În realitate, abuzul comis de Liga Profesionistă de Fotbal, prin președintele Gino Iorgulescu, este evident . LPF este reprezentantul intereselor economice ale celor 16 cluburi din Superligă, un patronat. Angajații ligii, inclusiv președintele Iorgulescu, trebuie să respecte regulile mediului asociativ, să fie echidistanți și să acționeze în numele și cu acordul tuturor membrilor.

Faptul că un singur club a reușit să impună, peste noapte, o modificare de regulament în timpul competiției este un abuz extrem de grav. Iar faptul că președintele ligii, angajatul nostru, al tuturor cluburilor, plătit regește, se deplasează «la palat» pentru a «pupa inelul» este pur și simplu inacceptabil.

Nu, nu cred că domnul Becali va înceta vreodată să solicite favoruri pentru clubul pe care îl deține. Problema este că președintele LPF a decis să i le acorde fără nicio consultare cu ceilalți membri.

Acest lucru creează un precedent periculos. Personal, consider că domnul Iorgulescu ar trebui să își prezinte demisia de onoare din funcția de președinte, având în vedere că încrederea în dânsul a celorlalte cluburi este iremediabil compromisă.

În încheiere, țin să urez mult succes celor trei cluburi românești încă angrenate în competițiile europene. Ele reprezintă, în acest moment, întreaga noastră ligă în Europa”, a transmis acționarul Rapidului, într-un comunicat oficial.

FCSB a schimbat regulamentul

Mijlocașul Malcom Edjouma a revenit în lotul de bază al roș-albaștrilor și a intrat pe teren în minutul 57 al meciului cu Drita din Europa League, unde a contribuit la revenirea echipei de la 0-2.

Francezul nu intra în calculele campioanei și a fost în afara lotului în startul sezonului. A fost reprimit la echipă după rezultatele slabe și, deși a fost inclus pe lista UEFA pentru meciurile din Europa, nu putea fi înregistrat pe lista din campionat.

Becali susține că a fost contactat de Gino Iorgulescu, după ce șeful LPF a văzut că este nemulțumit de situație.

„Mi-a dat Gino mesaj aseară (n.r. joi). Probabil a văzut meciul cu Drita. Eu sunt prieten cu el. Trece printr-un moment mai greu. Dacă era altul, mă luam eu, dar nici eu nu pot să tac.

Mi-a dat mesaj că încearcă să rezolve problema. Păi, trebuia să rezolve deja, că am avut o discuție pe el.

Păi, dacă l-am trecut la Europa. E jucătorul meu (n.r. Edjouma), am contract de 4 ani cu el, dar trebuie să am contract de 3 zile cu el. E mai puternic contractul făcut de 3 zile decât ăla de 4 ani?”, a spus Gigi Becali, vineri, pentru fanatik.ro.

Federația Română de Fotbal a anunțat în aceeași zi, pe site-ul oficial, că a aprobat propunerea Ligii Profesioniste de Fotbal de modificare a dispozițiilor art. 19 bis alin. 5 și alin. 6 din Regulamentul de Organizare a Activității Fotbalistice:

Decizia a fost luată de un Comitet de urgență compus din Răzvan Burleanu – Preşedinte FRF, Gino Iorgulescu – Prim-vicepreşedinte FRF, Octavian Goga – Vicepreşedinte FRF.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport