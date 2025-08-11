„Șucule, Rotarule, o să vă spulber!” Patronul FCSB amenință rivalii: „Nu s-a schimbat regulamentul,  s-a corectat!”. Replica lui Rotaru
FCSB (FOTO: Sport Pictures)
Superliga

„Șucule, Rotarule, o să vă spulber!” Patronul FCSB amenință rivalii: „Nu s-a schimbat regulamentul, s-a corectat!”. Replica lui Rotaru

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 11.08.2025, ora 00:41
alt-text Actualizat: 11.08.2025, ora 01:32
  • Rapid și Universitatea Craiova au contestat vehement modificarea de regulament făcută de FRF în urma discuției dintre Gigi Becali și Gino Iorgulescu, președintele LPF.
  • Patronul FCSB a avut o reacție dură la adresa rivalilor: „O să vă spulber! Nu s-a schimbat, s-a corectat!”.

După ce FRF a aprobat propunerea LPF, cluburile pot reintroduce pe listă jucători excluși din lot fără a mai apela la artificii precum rezilierea contractului și semnarea unuia nou.

Astfel, Malcom Edjouma (28 de ani) a apărut pe lista celor de la FCSB și a intrat pe teren în minutul 56 al partidei cu Unirea Slobozia.

„E greșeala mea, am avut o slăbiciune!” Fotbalist FCSB,  scos „la careu” după înfrângerea cu Unirea Slobozia: „Trebuie Chiricheș acolo”
Citește și
„E greșeala mea, am avut o slăbiciune!” Fotbalist FCSB, scos „la careu” după înfrângerea cu Unirea Slobozia: „Trebuie Chiricheș acolo”
Citește mai mult
„E greșeala mea, am avut o slăbiciune!” Fotbalist FCSB,  scos „la careu” după înfrângerea cu Unirea Slobozia: „Trebuie Chiricheș acolo”

Gigi Becali: „Nu s-a schimbat regula, s-a corectat o anomalie!”

Victor Angelescu a anunțat că Rapid și Universitatea Craiova au cerut suspendarea aplicării noii modificări de regulament, iar Becali a reacționat.

„Aici e vorba de inteligență, de puțină rațiune, nu neapărat juridică, rațiune de bun simț și de viață. În răutatea, dușmăniile și invidia lor, li s-a întunecat mintea.

Nu e vorba de schimbarea regulii, e vorba de îndreptarea unei anomalii, de corectarea unei reguli! Nu s-a schimbat regulamentul, s-a corectat! În lumea asta, când e o anomalie, o greșeală, o corectezi și la 12 noaptea.

Ce serviciu să-mi facă Gino? Reziliam și îi făceam alt contract (n.r. lui Edjouma), ce mare avantaj mi-a făcut? Eu țipam și urlam că era o greșeală care trebuia corectată.

Ei găsesc o viclenie drăcească, prostească, idioată. Dacă avem minte întunecată, găsim niște tertipuri idioate. Ce să votăm? Este o vrăjeală, o anomalie, care se observă în cupele europene.

Trebuie să armonizăm statutele și regulamentele noastre cu cele UEFA și FIFA. E o greșeală, o îndrept! E lege! S-a făcut la cererea unui asociat, nu a mea.

Dacă s-a sesizat acum, înseamnă că mi-au făcut mie vreun avantaj? Îți dai seama avantaj? Îl dădeam liber pe Edjouma și îl băgam iar. Dacă nu mai voia, eu voiam să plece, el nu voia, nu l-am dat liber? I-am zis «Pleacă!»”, a spus Becali la Prima Sport.

S-au coalizat amândoi. O să vă spulber, Șucule, Rotarule, și anul ăsta! Gigi Becali, patron FCSB

Rotaru: „Nu poți schimba regulile în timpul jocului”

Ulterior, Mihai Rotaru, patronul Craiovei, intrat și el în direct la Prima Sport:

„Ce m-a deranjat e lipsa inteligenței, nu cred că dânsul este în măsură să vorbească. Putem discuta despre lipsa bunului simţ.

Nu contestăm că era o regulă proastă, am şi discutat, am sunat la Federaţie, am cerut să schimbe, a trebuit să reziliem contractul şi să facem unul nou.

Nu mă interesează ce spune Gigi Becali. Nu mă interesează FCSB-ul, important este că vine X, Y, Z, nu ne interesează gradul de inteligenţă, şi spune că am schimbat regulile în timpul jocului, asta ne deranjează.

Acesta este un aspect secundar, pe noi ne interesează că nu poţi schimba regulile jocului în timpul jocului. Acesta este bunul simţ juridic. Dacă îţi asumi aşa ceva, e o problemă.

[Vrem] suspendarea acestei decizii şi consultarea membrilor implicaţi. Nimeni nu a fost consultat, în afară de membrul cel mai mare, Gigi, care a iniţiat această acţiune. Nu poţi s-o faci în timpul jocului, o facem peste şase luni de zile.

Nouă ni s-a întâmplat, am făcut un demers în acest sens, am reziliat contractul, am făcut unul nou, în prealabil am sunat, am întrebat şi ni s-a spus «nu», pentru că a început campionatul şi nu putem modifica regulile în timpul campionatului.

Nu ne-am certat cu nimeni, nu putem schimba regulile jocului după începerea jocului.

Edjouma nu a avut reziliere de contract, eu am avut problema asta.

Este o situaţie neplăcută pentru noi. Nu doar pentru noi. Am vorbit cu cei de la CFR, care au spus că nu pot contesta, fiindcă au mulţi accidentaţi, dar au zis că nu este corect ceea ce s-a întâmplat.

Nu există poli de putere, există un pol de putere, care este Gigi, este deranjant pentru ceilalţi participanţi. A fost un abuz, această decizie nu trebuia să fie luată după începerea campionatului”.

Pasajul din regulament care a fost schimbat

„Șucule, Rotarule, o să vă spulber!” Patronul FCSB amenință rivalii: „Nu s-a schimbat regulamentul,  s-a corectat!”. Replica lui Rotaru „Șucule, Rotarule, o să vă spulber!” Patronul FCSB amenință rivalii: „Nu s-a schimbat regulamentul,  s-a corectat!”. Replica lui Rotaru

Decizia a fost luată de un Comitet de urgență compus din Răzvan Burleanu – Preşedinte FRF, Gino Iorgulescu – Prim-vicepreşedinte FRF, Octavian Goga – Vicepreşedinte FRF.

VIDEO. Dinamovistul Raul Rotund, decisiv în FCSB - Unirea Slobozia 0-1

Citește și

Reacția fanilor de la FCSB  Jucătorii au mers la galerie după înfrângerea cu Slobozia: cum au fost primiți + sărbătoarea oaspeților pe Ghencea
Superliga
00:12
Reacția fanilor de la FCSB Jucătorii au mers la galerie după înfrângerea cu Slobozia: cum au fost primiți + sărbătoarea oaspeților pe Ghencea
Citește mai mult
Reacția fanilor de la FCSB  Jucătorii au mers la galerie după înfrângerea cu Slobozia: cum au fost primiți + sărbătoarea oaspeților pe Ghencea
Rednic, victorie importantă VIDEO Standard  a învins una dintre rivalele din campionat și a urcat pe podium
Campionate
23:14
Rednic, victorie importantă VIDEO Standard a învins una dintre rivalele din campionat și a urcat pe podium
Citește mai mult
Rednic, victorie importantă VIDEO Standard  a învins una dintre rivalele din campionat și a urcat pe podium

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Europenii consideră acest lucru profund tulburător”. NATO și UE încearcă să sprijine Ucraina înaintea întâlnirii Trump – Putin, Moscova e furioasă
„Europenii consideră acest lucru profund tulburător”. NATO și UE încearcă să sprijine Ucraina înaintea întâlnirii Trump – Putin, Moscova e furioasă
„Europenii consideră acest lucru profund tulburător”. NATO și UE încearcă să sprijine Ucraina înaintea întâlnirii Trump – Putin, Moscova e furioasă
rapid bucuresti Universitatea Craiova gigi becali rapid fcsb mihai rotaru malcom edjouma victor angelescu dan sucu
Știrile zilei din sport
„Șucule, Rotarule, o să vă spulber!” Patronul FCSB amenință rivalii: „Nu s-a schimbat regulamentul,  s-a corectat!”. Replica lui Rotaru
Superliga
00:41
„Șucule, Rotarule, o să vă spulber!” Patronul FCSB amenință rivalii: „Nu s-a schimbat regulamentul, s-a corectat!”. Replica lui Rotaru
Citește mai mult
„Șucule, Rotarule, o să vă spulber!” Patronul FCSB amenință rivalii: „Nu s-a schimbat regulamentul,  s-a corectat!”. Replica lui Rotaru
FCSB - Unirea Slobozia 0-1 VIDEO Dinamovistul Raul Rotund provoacă a treia înfrângere consecutivă a campioanei în Liga 1!
Superliga
10.08
FCSB - Unirea Slobozia 0-1 VIDEO Dinamovistul Raul Rotund provoacă a treia înfrângere consecutivă a campioanei în Liga 1!
Citește mai mult
FCSB - Unirea Slobozia 0-1 VIDEO Dinamovistul Raul Rotund provoacă a treia înfrângere consecutivă a campioanei în Liga 1!
A fost gol în minutul 90+2? FOTO. Fază controversată în prelungirile meciului dintre U Craiova și FC Hermannstadt: „Trebuie să fii nebun să spui altceva!”
Superliga
10.08
A fost gol în minutul 90+2? FOTO. Fază controversată în prelungirile meciului dintre U Craiova și FC Hermannstadt: „Trebuie să fii nebun să spui altceva!”
Citește mai mult
A fost gol în minutul 90+2? FOTO. Fază controversată în prelungirile meciului dintre U Craiova și FC Hermannstadt: „Trebuie să fii nebun să spui altceva!”
Rednic, victorie importantă VIDEO Standard  a învins una dintre rivalele din campionat și a urcat pe podium
Campionate
10.08
Rednic, victorie importantă VIDEO Standard a învins una dintre rivalele din campionat și a urcat pe podium
Citește mai mult
Rednic, victorie importantă VIDEO Standard  a învins una dintre rivalele din campionat și a urcat pe podium
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:27
Șucu îi cere demisia lui Gino Iorgulescu Comunicat nimicitor la adresa președintelui LPF: „Abuz! Se deplasează «la palat» pentru a «pupa inelul»”
Șucu îi cere demisia lui Gino Iorgulescu  Comunicat nimicitor la adresa președintelui LPF: „Abuz! Se deplasează «la palat» pentru a «pupa inelul»”
11:47
Becali nu se teme de Șucu Patronul FCSB, răspuns arogant pentru omologul de la Rapid: „Cu cine vor vota cluburile? Ca mine sau ca el? Sunt șeful lor”
Becali nu se teme de Șucu  Patronul FCSB, răspuns arogant pentru omologul de la Rapid: „Cu cine vor vota cluburile? Ca mine sau ca el? Sunt șeful lor”
10:49
Replică pentru MM Stoica Fanii ialomițeni nu au uitat ce a spus oficialul FCSB despre Unirea Slobozia și i-au răspuns după victoria din Ghencea
Replică pentru MM Stoica Fanii ialomițeni nu au uitat ce a spus oficialul FCSB despre Unirea Slobozia și i-au răspuns după victoria din Ghencea
10:20
FCSB îl îngrijorează Ilie Dumitrescu, după înfrângerea campioanei în fața Unirii Slobozia: „E prima dată când îi văd în situația asta”
FCSB îl îngrijorează Ilie Dumitrescu, după înfrângerea campioanei în fața Unirii Slobozia: „E prima dată când îi văd în situația asta”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru
David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”
Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”
Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal
David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu
Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!
Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!
Top stiri din sport
Secretele lui Henderson FOTO. Portarul lui Crystal Palace „și-a făcut temele” și a câștigat duelul cu starurile lui Liverpool » Detaliul surprins de camerele TV
Campionate
10.08
Secretele lui Henderson FOTO. Portarul lui Crystal Palace „și-a făcut temele” și a câștigat duelul cu starurile lui Liverpool » Detaliul surprins de camerele TV
Citește mai mult
Secretele lui Henderson FOTO. Portarul lui Crystal Palace „și-a făcut temele” și a câștigat duelul cu starurile lui Liverpool » Detaliul surprins de camerele TV
Rădoi a dat cu pumnul în bancă U Craiova ajunge la cinci victorii consecutive, dar antrenorul e nemulțumit : „Multe greșeli!”
Superliga
10.08
Rădoi a dat cu pumnul în bancă U Craiova ajunge la cinci victorii consecutive, dar antrenorul e nemulțumit: „Multe greșeli!”
Citește mai mult
Rădoi a dat cu pumnul în bancă U Craiova ajunge la cinci victorii consecutive, dar antrenorul e nemulțumit : „Multe greșeli!”
FCSB, răpusă de un dinamovist VIDEO+FOTO. Rotund a strecurat mingea printre picioarele lui Crețu și a deschis scorul pentru Unirea Slobozia
Superliga
10.08
FCSB, răpusă de un dinamovist VIDEO+FOTO. Rotund a strecurat mingea printre picioarele lui Crețu și a deschis scorul pentru Unirea Slobozia
Citește mai mult
FCSB, răpusă de un dinamovist VIDEO+FOTO. Rotund a strecurat mingea printre picioarele lui Crețu și a deschis scorul pentru Unirea Slobozia

Echipe/Competiții

fcsb 124 CFR Cluj 47 dinamo bucuresti 24 rapid 24 Universitatea Craiova 31 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi 2 uta arad 9 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Jorge Costa ion iliescu europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
11.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share