Rapid și Universitatea Craiova au contestat vehement modificarea de regulament făcută de FRF în urma discuției dintre Gigi Becali și Gino Iorgulescu, președintele LPF.

Patronul FCSB a avut o reacție dură la adresa rivalilor: „O să vă spulber! Nu s-a schimbat, s-a corectat!”.

După ce FRF a aprobat propunerea LPF, cluburile pot reintroduce pe listă jucători excluși din lot fără a mai apela la artificii precum rezilierea contractului și semnarea unuia nou.

Astfel, Malcom Edjouma (28 de ani) a apărut pe lista celor de la FCSB și a intrat pe teren în minutul 56 al partidei cu Unirea Slobozia.

Gigi Becali: „Nu s-a schimbat regula, s-a corectat o anomalie!”

Victor Angelescu a anunțat că Rapid și Universitatea Craiova au cerut suspendarea aplicării noii modificări de regulament, iar Becali a reacționat.

„Aici e vorba de inteligență, de puțină rațiune, nu neapărat juridică, rațiune de bun simț și de viață. În răutatea, dușmăniile și invidia lor, li s-a întunecat mintea.

Nu e vorba de schimbarea regulii, e vorba de îndreptarea unei anomalii, de corectarea unei reguli! Nu s-a schimbat regulamentul, s-a corectat! În lumea asta, când e o anomalie, o greșeală, o corectezi și la 12 noaptea.

Ce serviciu să-mi facă Gino? Reziliam și îi făceam alt contract (n.r. lui Edjouma), ce mare avantaj mi-a făcut? Eu țipam și urlam că era o greșeală care trebuia corectată.

Ei găsesc o viclenie drăcească, prostească, idioată. Dacă avem minte întunecată, găsim niște tertipuri idioate. Ce să votăm? Este o vrăjeală, o anomalie, care se observă în cupele europene.

Trebuie să armonizăm statutele și regulamentele noastre cu cele UEFA și FIFA. E o greșeală, o îndrept! E lege! S-a făcut la cererea unui asociat, nu a mea.

Dacă s-a sesizat acum, înseamnă că mi-au făcut mie vreun avantaj? Îți dai seama avantaj? Îl dădeam liber pe Edjouma și îl băgam iar. Dacă nu mai voia, eu voiam să plece, el nu voia, nu l-am dat liber? I-am zis «Pleacă!»”, a spus Becali la Prima Sport.

S-au coalizat amândoi. O să vă spulber, Șucule, Rotarule, și anul ăsta! Gigi Becali, patron FCSB

Rotaru: „Nu poți schimba regulile în timpul jocului”

Ulterior, Mihai Rotaru, patronul Craiovei, intrat și el în direct la Prima Sport:

„Ce m-a deranjat e lipsa inteligenței, nu cred că dânsul este în măsură să vorbească. Putem discuta despre lipsa bunului simţ.

Nu contestăm că era o regulă proastă, am şi discutat, am sunat la Federaţie, am cerut să schimbe, a trebuit să reziliem contractul şi să facem unul nou.

Nu mă interesează ce spune Gigi Becali. Nu mă interesează FCSB-ul, important este că vine X, Y, Z, nu ne interesează gradul de inteligenţă, şi spune că am schimbat regulile în timpul jocului, asta ne deranjează.

Acesta este un aspect secundar, pe noi ne interesează că nu poţi schimba regulile jocului în timpul jocului. Acesta este bunul simţ juridic. Dacă îţi asumi aşa ceva, e o problemă.

[Vrem] suspendarea acestei decizii şi consultarea membrilor implicaţi. Nimeni nu a fost consultat, în afară de membrul cel mai mare, Gigi, care a iniţiat această acţiune. Nu poţi s-o faci în timpul jocului, o facem peste şase luni de zile.

Nouă ni s-a întâmplat, am făcut un demers în acest sens, am reziliat contractul, am făcut unul nou, în prealabil am sunat, am întrebat şi ni s-a spus «nu», pentru că a început campionatul şi nu putem modifica regulile în timpul campionatului.

Nu ne-am certat cu nimeni, nu putem schimba regulile jocului după începerea jocului.

Edjouma nu a avut reziliere de contract, eu am avut problema asta.

Este o situaţie neplăcută pentru noi. Nu doar pentru noi. Am vorbit cu cei de la CFR, care au spus că nu pot contesta, fiindcă au mulţi accidentaţi, dar au zis că nu este corect ceea ce s-a întâmplat.

Nu există poli de putere, există un pol de putere, care este Gigi, este deranjant pentru ceilalţi participanţi. A fost un abuz, această decizie nu trebuia să fie luată după începerea campionatului”.

Pasajul din regulament care a fost schimbat

Decizia a fost luată de un Comitet de urgență compus din Răzvan Burleanu – Preşedinte FRF, Gino Iorgulescu – Prim-vicepreşedinte FRF, Octavian Goga – Vicepreşedinte FRF.

VIDEO. Dinamovistul Raul Rotund, decisiv în FCSB - Unirea Slobozia 0-1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport