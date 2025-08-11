Becali nu se teme de Șucu  Patronul FCSB, răspuns arogant pentru omologul de la Rapid: „Cu cine vor vota cluburile? Ca mine sau ca el? Sunt șeful lor”

Gigi Becali, patronul FCSB, a reacționat după ce Dan Șucu, finanțatorul Rapid, i-a cerut demisia lui Gino Iorgulescu (69 de ani) de la șefia LPF: „Să vedem cum vor vota cluburile, ca mine sau ca el?”.

FRF a anunțat că a aprobat propunerea LPF de modificare a regulamentului, iar cluburile pot reintroduce acum pe listă jucători excluși din lot fără a mai apela la artificii precum rezilierea contractului și semnarea unuia nou.

Iorgulescu a luat decizia la cererea lui Becali, iar Șucu îl acuză pe președintele LPF că o favorizează pe FCSB în detrimentul celorlalte echipe din Superligă.

Gigi Becali, după ce Dan Șucu i-a cerut demisia lui Gino Iorgulescu: „Cu cine vor vota cluburile? Ca mine sau ca el?”

„Treaba lui, a cerut. Altceva poate? Să vedem dacă poate! A putut? 25 de puncte diferență! Să vedem anul ăsta! Să ceri demisia așa… oricine poate. Aici e vorba de putință, trebuie să te bați cu leul, e greu să te bați, te spulberă leul. Gino e leușor.

Eu cer vreodată demisia lui Burleanu? Nu mă interesează Federație, Ligă, nu am legătură cu ei deloc. Ei își văd de treaba lor, eu de a mea, eu trebuie să câștig la fotbal, nu să cer demisii.

Demisia era dacă nu se făcea (n.r. schimbarea regulii), era anormal să nu putem să băgăm să joace jucătorii cărora le dăm salarii. Sau tâmpenia cu anulatul contractului și făcutul altuia nou.

Să facă ce vor, și Șucu și Rotaru, eu nu mai vreau să mă cert cu ei. Nu sunt oameni răi, sunt cuminți și Dan, și Mihai, eu sunt periculos. Vor să fie egali cu mine? Cum să fie ei egali cu Becali? Îi spulber și anul ăsta!

Sunt șeful lor, da. Să zică mersi că sunt eu șeful lor, să se mândrească! Și dacă mă pun șef la Ligă, tot dreptatea împlinesc, nu voi face nimic în favoarea mea și a echipei mele, niciodată! Trebuie să ai dreptatea în inima ta și ei nu o au, văd lucrurile în întuneric. Ei trebuiau acum să laude.

Cum să-l demiți pe Gino? Are mandatul, la revedere! Trebuie cluburile să voteze la următoarele alegeri. Să vedem cum vor vota cluburile, ca el sau ca mine? Vor vota ca șeful lor! Eu sunt Becali și pe urmă ei 15!

Nu pot să-l dea afară pe Gino. Ei sunt 2, dar ceilalți 13? Eu sunt pe 1, Varga (n.r. patronul CFR Cluj) e pe 2, doar nu o să fie împotriva mea.

Rotaru nu e băiat prost, nici Șucu. Sunt oameni deștepți, au demonstrat-o. E umbrirea minții din cauza urii și a invidiei față de o persoană. Ei nu înțeleg că este o corectare a legii!”, a spus Becali la emisiunea „Fanatik Superliga”.

Mare bine nu face regula, că nu e mare lucru, puteai să faci șmecheria aia, dar e vorbe de demnitate! Să fii prea prost să ai un jucător și să nu poată să joace. E vorba de îndreptarea imaginii fotbalului românesc. Gigi Becali, patron FCSB

Pasajul din regulament care a fost schimbat

Decizia a fost luată de un Comitet de urgență compus din Răzvan Burleanu – Preşedinte FRF, Gino Iorgulescu – Prim-vicepreşedinte FRF, Octavian Goga – Vicepreşedinte FRF.

