Reportaj la Braga VIDEO+FOTO Cum trăiesc portughezii fotbalul și în ce atmosferă se va juca returul cu CFR Cluj

GOLAZO.ro a fost prezent duminică seară pe Estadio Municipal de Braga, surprinzând atmosfera plină de viață și pasiunea fanilor la meciul SC Braga - Tondela 3-0, în așteptarea duelului european decisiv cu CFR Cluj, joi, ora 21:30.

Braga, unul dintre cele mai vechi orașe din Portugalia și un important centru cultural și religios, respiră fotbal la fiecare pas.

Supranumit „Roma portugheză” pentru numărul impresionant de biserici și catedrale, orașul îmbină istoria bogată cu o puls cotidian efervescent, iar zilele de meci transformă străzile sale într-un adevărat festival.

Așezată în inima regiunii Minho, la doar o oră de Porto, Braga își trăiește pasiunea pentru fotbal cu o energie debordantă.

Braga, orașul care respiră fotbal

Duminică seară, peste 17.000 de fani „arsenalistas” au umplut tribunele Estadio Municipal de Braga pentru debutul echipei în noul sezon, contra nou-promovatei Tondela.

La doar patru zile distanță de returul decisiv din Europa League împotriva CFR Cluj, atmosfera a fost una de sărbătoare. Așa cum trăiește Braga fiecare meci acasă!

Joi, 14 august, ora 21:30, stadionul sculptat în stâncă va găzdui manșa secundă a turului 3 preliminar din Europa League. SC Braga pornește cu un avantaj minim, după victoria cu 2-1 obținută în Gruia, grație dublei lui Gorby.

CFR Cluj, încă, rămâne o echipă periculoasă, iar fanii portughezi știu că nimic nu este decis. Lusitanii au suferit mult pentru calificarea cu Levski Sofia, la care, de asemenea, GOLAZO.ro a asistat.

După arșița zilei, serile de vară în Braga devin răsfățul perfect pentru suporteri. Aerul răcoros, apusul care colorează pereții de granit din jurul arenei și valurile de roșu și alb din tribune creează o atmosferă fantastică.

Fan Zone, centrul distracției. Bifana, bere și muzică

Cu aproximativ două ore înainte de meci, zona din jurul stadionului se transformă într-un festival. Familii, tineri și seniori ai fotbalului se adună în Fan Zone, locul unde muzica, mâncarea și berea rece fac încălzirea pentru spectacolul de pe teren.

Un DJ întreține atmosfera cu hituri portugheze și cântece de stadion, în timp ce aerul se umple de aroma bifanas, sandvișuri cu carne de porc condimentată, și de chouriço la grătar.

Oferta culinară este generoasă și variată: hamburgeri, inclusiv varianta vegană, între 6,50 și 8,50 euro, bifana între 4,50 și 6 euro, hot-dog sau șnițel la 5 euro, cartofi prăjiți la 2 euro, snacks-uri de 1,50 euro. Nu lipsesc nici deserturile: o ciocolată, 2 euro.

Setea este stinsă cu bere locală, rece și servită atât la sticlă, cât și în pahare de plastic, la doar 2 euro, cam cât costă și sucurile și apa.

Paharele reutilizabile imprimate cu brandul Braga sunt 1 euro bucata, un suvenir simpatic pentru cei care vor să ia acasă ceva din atmosfera de pe stadion.

Pentru cei mici, există un colț de joacă cu porți de fotbal, panouri de șut la țintă, tobogane gonflabile și ateliere de pictat fețe în culorile echipei.

Drumul spre stadion trece prin magazinul oficial

Drumul spre stadion trece inevitabil pe lângă magazinul oficial al clubului, mereu aglomerat în zi de meci.

Tricoul oficial al echipei costă 80 de euro, eșarfele între 15 și 20 de euro, iar suporterii își pot lua acasă și insigne cu logo-ul clubului pentru doar 5 euro. Așa se explică faptul că tribunele sunt colorate la fiecare meci în alb și roșu.

Un stadion unic în lume, construit în stâncă

Estadio Municipal de Braga, inaugurat în 2003 pentru EURO 2004, este considerat una dintre cele mai spectaculoase arene de fotbal din lume. Proiectat de arhitectul Eduardo Souto de Moura, laureat al premiului Pritzker, stadionul a fost săpat în roca unei foste cariere de granit de pe Monte do Castro, motiv pentru care este supranumit „A Pedreira” (Cariera).

Are doar două tribune paralele, cu o capacitate de 30.000 de locuri. Pe o parte, pereții stâncii domină terenul și susțin tabela, iar pe cealaltă, priveliștea orașului Braga se deschide spectaculos.

Constructurii spun că designul minimalist al arenei se integrează perfect în peisajul natural și a fost inspirat de podurile incașe din America de Sud, de aici și cablurile masive de oțel care unesc cele două tribune paralele și susțin acoperișul.

Acustica naturală amplifică fiecare cântec, fiecare strigăt și fiecare gol, transformând meciurile într-o experiență intensă. Nu există pistă de atletism sau spații inutile, totul este gândit pentru ca spectatorii să fie cât mai aproape de joc și de emoție.

200 milioane de euro a costat construirea Stadionului Municipal din Braga, cunoscut și sub denumirea „A Pedreira”.

Bilete de 20 de euro pentru fanii lui CFR Cluj

Biletele pentru fanii CFR Cluj costă 20 de euro, iar pentru localnici prețurile încep de la 4 euro. În Braga, însă, meciul nu este doar 90 de minute de fotbal, este o întreagă zi de sărbătoare.

Străzile se umplu de oameni în roșu și alb, mirosurile de la grătare se amestecă cu cântecele, iar orașul trăiește la unison cu echipa sa.

Pentru „bracarenses”, fotbalul nu este doar un sport. Este identitate, mândrie și un prilej de a arăta lumii cine sunt. Iar joi seară, pe „A Pedreira”, CFR Cluj va simți din plin această forță. Ardelenii au arătat însă de nenumărate ori că știu să răspundă provocărilor mari.

Braga a fost huiduită de fani! Tondela a ratat trei ocazii mari la 0-0

Carlos Vinces, tehnicianul spaniol al lui Braga, a trimis pe teren o echipă complet diferită față de cea din manșa tur cu CFR Cluj.

Dintre titularii din Gruia, doar portarul Hornicek, stoperul Paulo Oliveira și mijlocașul central Gorby au început și partida cu Tondela. Moutinho a lipsit fiind suspendat.

Nou-promovata, cu Helder Tavares, de la FC Voluntari, căpitan, a arătat că Braga are probleme în defensivă. Tondela a ratat trei ocazii uriașe în primele 23 de minute.

Nemulțumirea publicului s-a făcut auzită prin huiduieli, însă acestea au avut efect imediat. În minutul 24, Braga a deschis scorul prin Vitor Carvalho, care a reluat cu capul dintr-un corner.

Pau Victor, primul gol pentru Braga. Ceartă pentru penalty

Avantajul s-a dublat în minutul 37, în urma unei demarcări rapide a lui Lelo, care a centrat perfect de pe stânga, iar Pau Victor, transferat de la Barcelona pentru 12 milioane de euro, a înscris cu latul din fața porții, la primul său meci ca titular.

Scorul final a fost stabilit în minutul 81, când Ricardo Horta, introdus pe teren în minutul 55, a obținut și transformat un penalty.

Execuția sa a fost precedată de un moment tensionat: El Ouazzani a vrut să bată lovitura de la 11 metri, însă Horta i-a luat mingea, provocând nemulțumirea vizibilă a colegului său.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

