Dinamo caută stadion Andrei Nicolescu, după conflictul cu administratorii arenei „Arcul de Triumf”: „Vom vedea care e cea mai bună soluție”

Andrei Nicolescu, președintele Consiliului de Administrație de la Dinamo, a vorbit despre conflictul dintre „câini” și administratorii stadionului „Arcul de Triumf ”.

”. Cei de la Complexul Sportiv Național „Arcul de Triumf” au fost deranjați că la meciul cu Botoșani (0-0), Dinamo a acoperit denumirea arenei, dată de casa de pariuri MrBit, și a afișat numele propriului sponsor, Superbet.

În urmă cu o săptămână, Andrei Nicolescu a motivat decizia de a acoperi numele arenei: „Atunci când închiriezi un stadion e normal să-l îmbraci cum vrei”.

Andrei Nicolescu, despre conflictul cu administratorii stadionului „Arcul de Triumf”

Oficialul lui Dinamo a confirmat că pentru următorul meci de acasă clubul a primit o notificare oficială: dacă nu respectă regulile administratorilor stadionului, nu vor mai putea juca pe Arcul de Triumf.

„Este o discuție. Preferăm să avem niște întâlniri, să vedem cum le putem regla. Săptămâna aceasta vom face, sper, niște întâlniri preliminare, să vedem care sunt soluțiile.

Există o notificare din partea CSN Arcul de Triumf cu privire la această situație. Există un contract care a fost în vigoare până la meciul cu Botoșani. Vedem ce soluții putem găsi”, a spus Nicolescu în emisiunea Fanatik Superliga.

Întrebat dacă ar reprezenta o pierdere faptul că nu ar mai putea juca pe Arcul de Triumf, Nicolescu a răspuns:

„Depinde foarte mult. Depinde foarte mult și de tarife. Există o limită de tarif care face pentru noi «Arcul» foarte interesant. Apoi, din cauza limitării numărului de locuri, trebuie să avem grijă și să analizăm și alte opțiuni.

Încercăm să-i obișnuim pe jucători cu stadioane mai mari și cu mai mulți spectatori.

Am câștigat pe Arena Națională, deși se spunea că arena ne aduce ghinion. Deci am scăpat de problema asta”, a declarat Nicolescu.

Gazonul este extraordinar pe Arena Națională și, cumva, ajută modul nostru de exprimare, pentru că suntem o echipă căreia îi place să aibă posesia și să țină mingea. Vom vedea care e cea mai bună soluție. Și Arena e o soluție foarte bună. Andrei Nicolescu

Dinamo a șters MrBit de la „Arcul de Triumf” și a pus Superbet

Arcul de Triumf are ca sponsor principal Mr. Bit (casă de pariuri) și acest nume apare pe stadion.

Dinamo are ca sponsor principal Superbet (altă casă de pariuri).

La meciul Dinamo – FC Botoșani (0-0), conducerea dinamovistă a acoperit toate inscripțiile cu „Mr. Bit” și le-a înlocuit cu Superbet, ca să nu promoveze un concurent al propriului sponsor.

Administratorii stadionului (CSN Arcul de Triumf) au considerat că asta încalcă acordul și le-au transmis oficial că, dacă vor să mai joace acolo, nu mai au voie să ascundă numele stadionului sau sponsorul acestuia.

Dinamo nu a acceptat condiția și a decis să mute următorul meci cu UTA pe Arena Națională, chiar dacă asta implică costuri mai mari și un risc financiar dacă nu vin suficienți spectatori.

Dinamo - UTA va avea loc pe 15 august, de la ora 21:30, în etapa #6 din Superliga.

Partida va fi liveTEXT pe GOALZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

„În momentul în care vindem un pachet de reprezentare, ne asigurăm că preluăm și un stadion pe care putem să-l marketizăm și să-l îmbrăcăm așa cum considerăm noi de cuviință, pentru că avem sponsori, parteneri cărora trebuie să le dăm expunerea de care avem nevoie”, a spus șeful lui Dinamo, în studio la Prima Sport, în urmă cu câteva zile.

23.000 € este chiria pentru un meci de Liga 1 pe stadionul Arcul de Triumf, iar „câinii” au primit 20% reducere. Pentru meciul de Liga 2, Steaua - CS Dinamo, chiria e 10.500€ (16 august, de la 18:30)

Apoi a confirmat că Dinamo a fost somată oficial. „Am fost notificați de cei de la CSN Arcul de Triumf că noi, împreună cu partenerul nostru, am neutralizat anumite zone unde se intră în contradicție flagrantă cu ceea ce avem noi în contractele cu sponsorii noștri”, a mai declarat oficialul lui Dinamo. .

Vă dau un exemplu. Studioul vostru de aici, de la Prima Sport, dacă mi-l închiriați, aș veni și mi-aș pune eu marca mea aici, în plasmă, n-ar mai fi cum e acum, Fotbal Show, ci ceea ce vreau eu să fie. Un contract de închiriere pentru un spațiu, teoretic, trebuie să îmi dea acces la tot spațiul Andrei Nicolescu

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport