Semnal de alarmă Brighton este pe val în Premier League înaintea duelului cu U Craiova » Îi suflă în ceafă lui Arsenal
Foto: Imago
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Semnal de alarmă Brighton este pe val în Premier League înaintea duelului cu U Craiova » Îi suflă în ceafă lui Arsenal

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 08.11.2026, ora 19:32
alt-text Actualizat: 08.11.2026, ora 20:11
  • Brighton parcurge o perioadă excelentă în Premier League, înaintea confruntării cu Universitatea Craiova din Conference League.
  • „Pescărușii” au câștigat duelul cu Brentford, scor 2-0, și au urcat pe locul al doilea în campionat!
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Brighton a ajuns la victorii consecutive în toate competițiile și pare de neoprit în Premier League. Echipa antrenată de Fabian Hurzeler se află la 5 puncte în spatele liderului Arsenal.

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Semnal de alarmă pentru U Craiova înaintea duelului cu Brighton

Universitatea Craiova este neînvinsă în această ediție din Conference League, având un bilanț de două victorii și o remiză, dar forma excelentă a lui Brighton ar putea reprezenta un semnal de alarmă pentru campioana României.

Duminică, Brighton a întâlnit-o pe Brentford în etapa #10 din Premier League. „Pescărușii” au avut un start perfect de meci, reușind să deschidă scorul după primul sfert de oră.

Diego Gomez a marcat un gol superb direct în vinclu, de la mare distanță. Gazdele au profitat și eliminarea lui Igor Thiago, jucătorul celor de la Brentford, din minutul 23.

Brighton a continuat să dețină controlul partidei și a majorat diferența înainte de pauză, după ce germanul Pascal Gross a transformat un penalty.

Deși a evoluat în superioritate numerică, echipa lui Fabian Hurzeler nu a mai reușit să marcheze și în repriza secundă. Partida s-a încheiat cu victoria lui Brighton, 2-0, care a urcat pe locul al doilea în Premier League.

Arsenal este lider, cu 27 de puncte, în timp ce viitoarea adversară a Craiovei are cu 5 puncte mai puțin. Podiumul este completat de Manchester City, cu 21 de puncte.

Sold-out înainte de Brighton - Craiova

Biletele pentru partida dintre Brighton și Universitatea Craiova au fost epuizate în doar 20 de minute. Suporterii olteni au beneficiat de un total de 2.000 de bilete, iar prețul pentru un tichet a fost 100 de lei.

Cu 7 puncte adunate după primele 3 etape, oltenii lui Filipe Coelho sunt în grafic inclusiv pentru clasarea în primele 8 echipe, care ar asigura calificarea directă în optimile de finală.

În plus, pentru o clasare în primele 24 de echipe care merg în primăvara europeană, Craiova ar mai avea nevoie de doar un punct pentru care ar asigura calificarea în proporție de 99,9%.

Până la meciul din etapa #4 din Conference League, Brighton va mai juca cu Hull City pe 22 noiembrie, în timp ce U Craiova o va mai întâlni pe UTA Arad, în aceeași zi.

Duelul direct va avea loc în Anglia, pe 26 noiembrie, de la ora 19:45. Meciul va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Programul Universității Craiova în Conference League

  • 15 octombrie 2026: U Craiova - Getafe CF 1-1
  • 22 octombrie 2026: Inter d'Escaldes - U Craiova 1-3
  • 5 noiembrie 2026 U Craiova - KF Egnatia 2-0
  • 26 noiembrie 2026, ora 19:45: Brighton & Hove Albion - U Craiova
  • 10 decembrie 2026, ora 17:30: FC Kairat Almaty - U Craiova
  • 17 decembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - FC Copenhaga

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