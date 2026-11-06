Sold-out în 20 de minute! Interes uriaș din partea românilor pentru meciul Brighton - U Craiova. Câte bilete au avut la dispoziție fanii olteni
Suporteri Universitatea Craiova
Conference League

Sold-out în 20 de minute! Interes uriaș din partea românilor pentru meciul Brighton - U Craiova. Câte bilete au avut la dispoziție fanii olteni

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 06.11.2026, ora 16:15
alt-text Actualizat: 06.11.2026, ora 16:15
  • Biletele pentru partida dintre Brighton și Universitatea Craiova au fost epuizate în doar 20 de minute.
  • Meciul va avea loc pe 26 noiembrie, de la 19:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport.
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Formația din Premier League este cel mai puternic adversar pe care campioana României îl va întâlni în acest sezon în faza principală a Conference League, iar suporterii au luat cu asalt secțiunea pentru bilete, după punerea în vânzare.

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Bilelte pentru Brighton - U Craiova, sold-out în 20 de minute

Tichetele au fost puse în vânzare vineri după-amiază, epuizându-se în doar 20 de minute, potrivit fanatik.ro.

Suporterii olteni au beneficiat de un total de 2.000 de bilete, iar prețul pentru un tichet a fost 100 de lei.

„Bilete pentru suporterii Științei la meciul cu Brighton & Hove Albion. Biletele pot fi achiziționate atât online, cât și de la magazinul oficial din Electroputere Mall. Prețul unui tichet este de 100 RON.

IMPORTANT: Pentru achiziționarea biletelor online, este necesar ca fiecare suporter să își creeze un cont pe site-ul oficial al clubului Brighton & Hove Albion, după accesarea linkului din comentarii.

Din Oltenia până în Anglia, luptăm împreună pentru Știința cu aceeași pasiune!”, era mesajul transmis inițial de Universitatea Craiova.

Cu 7 puncte adunate după primele 3 etape, oltenii lui Filipe Coelho sunt în grafic inclusiv pentru clasarea în primele 8 echipe, care ar asigura calificarea directă în optimile de finală.

În plus, pentru o clasare în primele 24 de echipe care merg în primăvara europeană, Craiova ar mai avea nevoie de doar un punct pentru care ar asigura calificarea în proporție de 99,9%.

Programul ultimelor 3 meciuri ale oltenilor

  • joi, 26 noiembrie, ora 19:45: Brighton - Universitatea Craiova
  • joi, 10 decembrie, ora 17:30: Kairat Almaty - Universitatea Craiova
  • joi, 17 decembrie, ora 22:00: Universitatea Craiova - FC Copenhaga

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