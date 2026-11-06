Sold-out în 20 de minute! Interes uriaș din partea românilor pentru meciul Brighton - U Craiova. Câte bilete au avut la dispoziție fanii olteni

Biletele pentru partida dintre Brighton și Universitatea Craiova au fost epuizate în doar 20 de minute.

Meciul va avea loc pe 26 noiembrie, de la 19:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport.

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Formația din Premier League este cel mai puternic adversar pe care campioana României îl va întâlni în acest sezon în faza principală a Conference League, iar suporterii au luat cu asalt secțiunea pentru bilete, după punerea în vânzare.

Bilelte pentru Brighton - U Craiova, sold-out în 20 de minute

Tichetele au fost puse în vânzare vineri după-amiază, epuizându-se în doar 20 de minute, potrivit fanatik.ro.

Suporterii olteni au beneficiat de un total de 2.000 de bilete, iar prețul pentru un tichet a fost 100 de lei.

„Bilete pentru suporterii Științei la meciul cu Brighton & Hove Albion. Biletele pot fi achiziționate atât online, cât și de la magazinul oficial din Electroputere Mall. Prețul unui tichet este de 100 RON.

IMPORTANT: Pentru achiziționarea biletelor online, este necesar ca fiecare suporter să își creeze un cont pe site-ul oficial al clubului Brighton & Hove Albion, după accesarea linkului din comentarii.

Din Oltenia până în Anglia, luptăm împreună pentru Știința cu aceeași pasiune!”, era mesajul transmis inițial de Universitatea Craiova.

Cu 7 puncte adunate după primele 3 etape, oltenii lui Filipe Coelho sunt în grafic inclusiv pentru clasarea în primele 8 echipe, care ar asigura calificarea directă în optimile de finală.

În plus, pentru o clasare în primele 24 de echipe care merg în primăvara europeană, Craiova ar mai avea nevoie de doar un punct pentru care ar asigura calificarea în proporție de 99,9%.

Programul ultimelor 3 meciuri ale oltenilor

joi, 26 noiembrie, ora 19:45: Brighton - Universitatea Craiova

joi, 10 decembrie, ora 17:30: Kairat Almaty - Universitatea Craiova

joi, 17 decembrie, ora 22:00: Universitatea Craiova - FC Copenhaga

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