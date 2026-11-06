Universitatea Craiova a făcut un pas uriaș spre primăvara europeană, după victoria cu Egnatia, scor 2-0, în etapa #3 din Conference League.

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Echipa din Bănie este cu un picior în faza eliminatorie, după un nou meci excelent în Europa.

CALCULE. Craiova, ca și calificată! Cum arată șansele oltenilor de merge în primăvara Conference League

Oltenii au în acest moment 98,7% șanse să încheie faza ligii în primele 24, conform Football Meets Data. Cel mai probabil loc ocupat la final ar fi 14.

Șansele unei clasări în top 8 aproape s-au dublat după victoria cu Egnatia (2-0): de la 10% au ajuns la 18,2%. Ar fi un mare avantaj, pentru că primele 8 echipe merg direct în optimi.

Știința ar mai avea nevoie doar de un punct în ultimele 3 meciuri pentru a scăpa de orice emoție. În acest scenariu ar fi 99,9% calificată!

Anul trecut, oltenii au ratat calificarea la numărul de goluri marcate, după ce au terminat faza ligii cu 7 puncte, dar cu un golaveraj slab.

Cu cine ar putea juca Craiova în saisprezecimi

Cele mai probabile dueluri ale oltenilor în play-off-ul pentru optimi sunt în acest moment cu Mjallby (4,8%), Gent (4,4%) și Steaua Roșie (4,3%).

Numele adversarilor se pot schimba însă radical după ultimele meciuri din faza ligii.

Conform sursei citate, Craiova ar putea ajunge direct în optimi, cu o clasare în primele 8, dacă ar aduna cel puțin 13 puncte. Ar însemna ca oltenii să continue parcursul spectaculos de până acum și să obțină alte 6 puncte în ultimele 3 runde.

Teoretic, și 11 puncte ar putea fi suficiente, însă este puțin probabil. Anul trecut, AEK Larnaca a încheiat pe locul 8 cu 12 puncte.

Programul ultimelor 3 meciuri ale oltenilor

joi, 26 noiembrie, ora 19:45: Brighton - Universitatea Craiova

joi, 10 decembrie, ora 17:30: Kairat Almaty - Universitatea Craiova

joi, 17 decembrie, ora 22:00: Universitatea Craiova - FC Copenhaga

Clasamentul din Conference League

Loc Echipa Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1 Lugano 3 9 2 Panathinaikos 3 9 3 Twente 3 9 4 Monaco 3 9 5 Brighton 3 7 6 Brann 3 7 7 FC Copenhaga 3 7 8 U Craiova 3 7 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9 Mjallby 3 7 10 St. Truiden 3 7 11 Ajax 3 6 12 Trabzonspor 3 6 13 Hajduk Split 3 6 14 Freiburg 3 6 15 Steaua Roșie Belgrad 3 4 16 Atalanta 3 4 17 Braga 3 4 18 Gent 3 4 19 Riga FC 3 3 20 Thun 3 3 21 Borac Banja Luka 3 3 22 Lincoln 3 3 23 Jablonec 3 2 24 Aarhus 3 2 Zona echipelor eliminate⤵️ 25 Nordsjaelland 3 2 26 Egnatia 3 2 27 Kairat Almaty 3 2 28 CSKA Sofia 3 1 29 Iberia 1999 3 1 30 Pafos 3 1 31 Getafe 3 1 32 Hearts 3 1 33 KuPS 3 1 34 Midtjylland 3 1 35 Inter Escaldes 3 0 36 Kauno Zalgiris 3 0

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