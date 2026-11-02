Brighton sperie Craiova Viitoarea adversară a oltenilor, performanță uluitoare în Premier League » Cifrele sunt spectaculoase

Brighton, una dintre viitoarele adversare ale Universității Craiova în Conference League, traversează o perioadă excelentă în Premier League.

Echipa antrenată de Fabian Hurzeler (33 de ani) ocupă locul 3 în campionatul Angliei și are cel mai bun atac din competiție.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Universitatea Craiova va întâlni Brighton pe 26 noiembrie, de la ora 19:45, în deplasare, în etapa #4 din faza principală a Conference League.

Brighton, viitoarea adversară a Craiovei, are cel mai bun atac din Premier League

Brighton a înscris 24 de goluri în primele nouă etape ale campionatului, o medie de 2,67 goluri pe meci.

Următoarea echipă în clasamentul ofensiv este Manchester City, cu 20 de reușite.

Golurile sunt împărțite între mai mulți fotbaliști, fără ca formația lui Hurzeler să depindă de un singur marcator.

Pascal Gross, Charalampos Kostoulas, Yasin Ayari și Jack Hinshelwood au înscris câte trei goluri, în timp ce Maxim De Cuyper și Malick Yalcouyé au câte două reușite.

6 pase decisive a oferit Pascal Gross în acest sezon, mijlocașul de 35 de ani având un rol important în construcția jocului lui Brighton

O eficiență ofensivă peste așteptări

Brighton se remarcă și prin eficiența în fața porții, conform marca.com.

Echipa engleză a marcat cu 6,77 goluri mai mult decât ar indica valoarea xG (expected goals), indicator care estimează probabilitatea ca ocaziile create să fie transformate în goluri.

16,11% dintre șuturile expediate de Brighton se transformă în goluri, procent care plasează formația engleză în topul celor mai eficiente echipe din Europa

Doar Barcelona (20,72%), Elversberg (18,82%), AC Milan (17,50%), Lazio (17,39%) și Olympique Marseille (17,24%) înregistrează procente mai bune.

Numai Manchester City creează mai multe ocazii decât Brighton în Premier League.

Brighton a câștigat pentru prima dată pe terenul lui Manchester City în Premier League

Victoria de sâmbătă a reprezentat și o premieră pentru Brighton, care nu se mai impusese niciodată în deplasare cu Manchester City într-un meci de Premier League.

Yasin Ayari a înscris singurul gol al partidei în minutul 11, profitând de o greșeală a defensivei gazdelor.

Potrivit statisticilor OPTA, Bart Verbruggen a salvat-o pe Brighton de aproximativ 4,4 goluri în acest sezon, mai mult decât orice alt portar din Premier League. Olandezul a apărat 78,8% dintre șuturile pe poartă ale adversarilor.

Brighton stă foarte bine și în defensivă, cu doar șapte goluri primite în primele nouă etape. Doar Arsenal are un bilanț mai bun, cu cinci goluri încasate.

Top 5 în Premier League

Arsenal – 24 de puncte

Manchester City – 21 de puncte

Brighton – 19 puncte

Chelsea – 16 puncte

Liverpool – 15 puncte

Universitatea Craiova va întâlni Brighton pe 26 noiembrie

Pentru Universitatea Craiova, evoluțiile echipei engleze reprezintă un avertisment înaintea confruntării directe din Conference League.

Brighton a început competiția europeană cu o victorie categorică, 4-0 împotriva lui Kauno Zalgiris, după care a remizat în deplasare cu Jablonec, scor 0-0.

De cealaltă parte, Universitatea Craiova a obținut tot patru puncte în primele două meciuri, după 1-1 cu Getafe și 3-1 pe terenul lui Inter Club d'Escaldes.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport