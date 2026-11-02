Nemulțumiri în vestiarul lui Inter Probleme pentru Cristi Chivu: „Nu-mi place deloc ce se aude din interiorul clubului”

Cristi Chivu (46 de ani), antrenorul lui Inter, ar avea de gestionat mai multe nemulțumiri în cadrul echipei, după înfrângerea cu AC Milan, scor 1-3, din etapa #10 din Serie A

Detalii despre problemele care ar fi apărut în vestiarul lui Inter, în rândurile de mai jos.

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Inter a suferit sâmbătă prima înfrângere din actualul sezon de Serie A.

AC Milan s-a impus prin golurile marcate de Christian Pulisic (4), Adrien Rabiot (10) și Diego Moreira (43), în timp ce Alessandro Bastoni (22) a înscris pentru formația pregătită de Chivu.

Nemulțumiri la Inter după înfrângerea din derby

Jurnalistul italian Sandro Sabatini a vorbit despre atmosfera de la Inter. În interiorul clubului ar exista nemulțumiri legate de situația contractuală a unor fotbaliști.

„Nu-mi place prea mult ce se aude din interiorul lui Inter”, a declarat jurnalistul, potrivit fcInter1908.it.

Potrivit informațiilor sale, în vestiarul lui Inter ar exista nemulțumiri legate de prelungirea contractelor unor jucători, dar și și de rolurile acestora în echipă.

Totuși, Sabatini a subliniat că asemenea discuții apar frecvent după un rezultat negativ.

„Din câte mi s-a spus, chiar dacă Chivu are 25 de puncte în clasament și a fost prima lui înfrângere din acest sezon, a resimțit foarte tare această înfrângere. Mi-au plăcut comentariile lui Chivu. Mi s-au părut foarte sincere și pline de solidaritate față de echipa sa”, a subliniat Sabatini.

20,37 milioane de euro este salariul brut anual estimat al lui Lautaro Martínez, conform capology.com. Argentinianul este cel mai bine plătit fotbalist al lui Inter, urmat de Nicolo Barella (12,97 milioane de euro) și Hakan Calhanoglu și Alessandro Bastoni (câte 12,04 milioane de euro)

Cristi Chivu, afectat de înfrângerea cu AC Milan

Chivu ar fi resimțit puternic înfrângerea, chiar dacă Inter are 25 de puncte și a pierdut un singur meci în primele zece etape de campionat.

„Mi s-a spus că a fost extrem de afectat de acest eșec. Mi-au plăcut declarațiile lui Chivu. Mi s-au părut foarte sincere și am considerat că a încercat să-și protejeze jucătorii”, a mai spus acesta.

Îl apăr pe Chivu, dar îi evidențiez greșelile. Anul trecut, în jurul lui fusese creat un grup de sprijin, care acum a trecut în plan secund.

Marotta (n.r. - președintele clubului) și-a petrecut toată săptămâna gândindu-se la președinția Federației Italiene de Fotbal. Nu contează interviurile, cinele, faptul că ești aproape de antrenor? Pentru mine, da.

Mi se pare că Chivu a fost lăsat destul de mult să se descurce singur”, a mai spus acesta.

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