Nemulțumiri în vestiarul lui Inter Probleme pentru Cristi Chivu: „Nu-mi place deloc ce se aude din interiorul clubului”

- Cristi Chivu (46 de ani), antrenorul lui Inter, ar avea de gestionat mai multe nemulțumiri în cadrul echipei, după înfrângerea cu AC Milan, scor 1-3, din etapa #10 din Serie A
- Detalii despre problemele care ar fi apărut în vestiarul lui Inter, în rândurile de mai jos.
Inter a suferit sâmbătă prima înfrângere din actualul sezon de Serie A.
AC Milan s-a impus prin golurile marcate de Christian Pulisic (4), Adrien Rabiot (10) și Diego Moreira (43), în timp ce Alessandro Bastoni (22) a înscris pentru formația pregătită de Chivu.
Nemulțumiri la Inter după înfrângerea din derby
Jurnalistul italian Sandro Sabatini a vorbit despre atmosfera de la Inter. În interiorul clubului ar exista nemulțumiri legate de situația contractuală a unor fotbaliști.
„Nu-mi place prea mult ce se aude din interiorul lui Inter”, a declarat jurnalistul, potrivit fcInter1908.it.
Potrivit informațiilor sale, în vestiarul lui Inter ar exista nemulțumiri legate de prelungirea contractelor unor jucători, dar și și de rolurile acestora în echipă.
Totuși, Sabatini a subliniat că asemenea discuții apar frecvent după un rezultat negativ.
„Din câte mi s-a spus, chiar dacă Chivu are 25 de puncte în clasament și a fost prima lui înfrângere din acest sezon, a resimțit foarte tare această înfrângere. Mi-au plăcut comentariile lui Chivu. Mi s-au părut foarte sincere și pline de solidaritate față de echipa sa”, a subliniat Sabatini.
Cristi Chivu, afectat de înfrângerea cu AC Milan
Chivu ar fi resimțit puternic înfrângerea, chiar dacă Inter are 25 de puncte și a pierdut un singur meci în primele zece etape de campionat.
„Mi s-a spus că a fost extrem de afectat de acest eșec. Mi-au plăcut declarațiile lui Chivu. Mi s-au părut foarte sincere și am considerat că a încercat să-și protejeze jucătorii”, a mai spus acesta.
Îl apăr pe Chivu, dar îi evidențiez greșelile. Anul trecut, în jurul lui fusese creat un grup de sprijin, care acum a trecut în plan secund.
Marotta (n.r. - președintele clubului) și-a petrecut toată săptămâna gândindu-se la președinția Federației Italiene de Fotbal. Nu contează interviurile, cinele, faptul că ești aproape de antrenor? Pentru mine, da.
Mi se pare că Chivu a fost lăsat destul de mult să se descurce singur”, a mai spus acesta.